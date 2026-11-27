"אני מכור, זה חיידק", מודה רן יונגר בתחילת השיחה. רק בתחילת השנה הוא סגר את הסניף האחרון של רשת ההמבורגרים וולפנייטס וכתב: "החיפוש הבלתי נגמר אחרי עובדים כל יום כל היום פשוט שבר אותי". זה היה נראה כאילו יונגר, המסעדן שלימד את הישראלים לאכול המבורגרים מושחתים, כבר בתחילת שנות האלפיים - התייאש מהמקצוע. אבל לפני כמה שבועות הוא הודיע במפתיע על רכישת רשת ההמבורגריות "הגראז'", ביחד עם שותפו העסקי טום קרול, לפי שווי של 10 מיליון שקל. לרשת שני סניפים כרגע - בתל אביב ובראשון לציון, כאשר הכוונה היא להתרחב.

"אפשר להגיד שהייתי בפגרה וחזרתי", הוא מחייך. "אני מאמין שהכל קורה לטובה. לקחתי את הזמן מרגע הסגירה ועד שרכשנו את הגראז', גם לעצמי וגם כדי לבנות נכון את העסקה".

גלריה רן יונגר ואחת ממנות הדגל של מסעדת הגראז' בראשון לציון ( צילום: יובל חן )

התוכניות הן להפוך את הגראז' לרשת מזללות? "לא קניתי רק את המקומות בראשון לציון ורמת החייל, קניתי מותג מוכח וחזק של 13 שנה, וכדי להקים עוד סניפים, שזה בהחלט על הפרק, אנחנו רוצים להקים מקומות שיחזיקו עוד 13 שנה. המטרה היא לשמור על ה-DNA של הרשת ולא רק להגדיל מחזורים ופעילות".

איך עושים את זה וגם מצליחים להרוויח במקביל? "אלינו באים לא רק כדי לאכול, באים כדי לשבת בתוך אווירת הלונה פארק שעוטפת את הלקוח מכל הכיוונים, בתוך המוזיקה, בזכות חוויית השירות והאירוח. הלקוחות הצעירים שמגיעים ראשונים מביאים את ההורים, שמביאים את החברים שלהם. יש אצלנו חיילים, משפחות, הייטקיסטים וכל אחד מוצא את עצמו. אין הרבה מסעדות בענף שחיי המדף שלהן חוצים את העשור, והלקוחות מצביעים ברגליים ויודעים להעריך מה זה משב רוח חולף, ומה זה מוצר טעים ששווה את המחיר".

מסעדת הגראז' ( צילום: דודי אייזנטל )

השולט בקציצה

יונגר פתח את וולפנייטס בתחילת שנות האלפיים - הוא היה מחלוצי רשתות ההמבורגרים בישראל, הרבה לפני שהתחום הפך לטרנד הלוהט של ענף הקולינריה בישראל. הסניף בפינת הרחובות ויצמן ויהודה המכבי בתל אביב הפך למוסד, עד שהיו לקוחות שנשבעו באוזניו שגם אם יפתח ביום כיפור – הם באים. הרשת שהתרחבה לסניפים נוספים, פרסה לחמניות וכנפיים, והייתה בחוד החנית במהפכת ההמבורגרים המקומית.

לפני שפתח את וולפנייטס, יונגר ניהל את מסעדת הבשרים הוותיקה דיקסי של השף חיים כהן, כך שהוא מבין דבר או שניים בבניית מותגי אוכל ששורדים לאורך זמן. לאורך רבע מאה שום דבר לא גרם ליונגר לשחרר את הקציצה מהלחמנייה – לא הקורונה, לא המלחמה, לא סבבי הטילים עם איראן, רק המחסור בעובדים שבר אותו. "זהו, אין יותר וולפנייטס", כתב בתחילת השנה בפייסבוק שלו.

וולפנייטס בתל אביב ( צילום: באדיבות וולפנייטס )

"המחסור בעובדים שבר אותי איפשהו באזור 2025", הוא אומר. "גם היום יש מחסור גדול בכוח אדם, לכולם חסרים עובדים כל הזמן, עד כדי כך שבוולפנייטס היה לי פוסטר על הזכוכית והיה רשום עליו 'דרושים עובדים. תמיד'. גם עכשיו המלחמות, המבצעים, איראן, הכל משפיע. כולם במילואים, אבל כשיש תקופות רגיעה והעניינים חוזרים יותר לשגרה אתה מרגיש גם יותר קל בעובדים, ואני שומע את זה גם מקולגות".

"חד משמעית תחום המסעדנות הוא לא בועה"

מצד אחד, חווית מקרוב את הקשיים בענף, מצד שני בעלי רשתות מזון עושים אקזיטים של עשרות מיליונים בשנתיים האחרונות. אין פה חשש לבועה? "נו, ומה? אני חייב להגיד שזה מצב מאוד מאוד טוב. אחרי הרבה שנים קשות בתחום לא פשוט, אני שמח לראות שהרבה קולגות וחברים הולכים להנפקות או מנסים הנפקות. ימים יגידו אם זו בועה, אבל אני מאוד מאמין בתחום הזה, שאני נמצא בו בכל הגלגולים שלי. כיף לראות שפתאום יש עדנה לתחום שלנו, שאנחנו מקבלים את ההכרה מקרנות וממשקיעים. ואם את שואלת אותי מה תחושת הבטן שלי? אז אני מאמין שהתחום יוכיח את עצמו. בישראל יש את האוכל הכי טעים וברמה מעולה, חד משמעית תחום המסעדנות הוא לא בועה".

טום קרול הוא המשקיע שלך גם הפעם. איך היחסים ביניכם? "טום הוא שותף ותיק, עוד מהמסעדות הקודמות שלי. אנחנו ביחד הרבה שנים ובאופן טבעי המשכנו גם בעסקה הזו. קנינו את הגראז' מהבעלים הקודמים, קבוצת ליביס, שאחד מהבעלים שלה ואני חברים מאוד טובים. זו הסיבה שאני קניתי והוא מכר, כי העסקה, גם כאשר היא לקחה הרבה זמן מאחורי הקלעים, היתה טבעית ונכונה לנו".

למה ההמבורגר כל כך פופולרי אצל הקהל הישראלי? "בעשור האחרון הוקמו הרבה המבורגריות טובות שדחפו את הענף הזה קדימה. ההמבורגר בישראל הוא מוצר איכותי מאוד, נגיש מאוד, וכזה שמבטיח הנאה ונחמה, שזה מה שכולנו צריכים בתקופה האחרונה. הוא גם לא יקר באופן יחסי, אפשרי לאכול את ההמבורגר גם בפאסט פוד וגם בישיבה, והוא בהחלט מספק חוויה, בעיקר עם כל הטוֹפִּים המשוגעים שכולם מציעים היום. זה כיף. בסוף מה בנאדם מחפש? חוויה והנאה ואוכל מנחם".

יונגר. ( צילום: יובל חן )

במיוחד במצב שלנו במדינה. "ישראל זאת מדינה שחיה בסטרס תמידי, אנחנו פוסט קורונה, נמצאים בתוך מלחמה שנמשכת 3 שנים, בתוך פלונטר פוליטי שלא נגמר וקרע חברתי, ותוסיפי גם את יוקר המחיה. בסוף אנשים טסים פחות, חיי הלילה נפגעו, פחות ישראלים נופשים גם בגלל מצב רוח וגם בגלל המצב הכספי. עבור הצעירים חיי הלילה נמחקו, אין יותר קלאבים, חוויות הבילוי יותר מינימליסטיות ובסוף מה נשאר? אוכל. יוצאים לאכול. ובפרט המבורגר מושחת שהפך להיות הפורקן האולטימטיבי.

"על ציר הזמן אני רואה איך בכל פעם שמצב הלחץ הלאומי מסלים, לא משנה אם בגלל מחלה פנדמית או מלחמה – כך רואים אנשים יותר במסעדות, שהן מקומות הבילוי החדשים. פעם יצאו למסעדה פעמיים בשנה ועוד פעם ביום הולדת של אמא. היום באים פשוט לשבת גם אם זה על בירה ועל צ'יפס, העיקר להיות ביחד. אין משהו יותר מרגש מאשר לראות לקוחות מרוצים, שמחים, נהנים מהאוכל, בטח במציאות של מדינת ישראל. שאנשים שבאים אליך לשעה שעתיים של פורקן ויוצאים מרוצים ואומרים 'נבוא שוב', מה יותר טוב מזה?", הוא שואל ומלא מחמאות על הסועד הישראלי.

זו לא דעה פופולרית. הישראלים יודעים להיות לקוחות די תובעניים. "הישראלי הוא אחלה סועד ואחלה לקוח. כן, אני גם שומע את כל הדברים שמדברים, אבל הישראלי הוא סועד חכם שיודע מה הוא רוצה, שבסופו של דבר אחרי כל היח"צ, הפרסום השיווק והכתבות, הוא יודע להגיד 'טעים לי או לא טעים'. זה סועד שלמרות הכל בא ליהנות ולבלות ואני מעריך אותו ומפרגן לו, כי כמו שאני מתמודד כבעל מסעדה עם קשיים, גם הסועד הישראלי מתמודד, אבל הוא בא ומוציא כסף ולי זה לא מובן מאליו".

יש גם המבורגר עם צ'דר לוטוס

ועכשיו כדי להמשיך לרגש את הלקוחות ולבדל את הלחמנייה שלך, מה אתה מתכוון לעשות? "ב-DNA שלו הגראז' מבודל", הוא מכריז בביטחון. "זה מתחיל ברמת השירות, החוויה, האירוח והכיף, האווירה החופשית הקלילה ונמשך גם ברמת התפריטים. לאורך השנים אנחנו בין הראשונים שהכנסנו את הנושא של ההמבורגרים המושחתים - מטופ קלאסי כמו ביצה או בצל מקורמל ועד קרם בורלה או קדאיף. היום אנחנו מגישים המבורגרים בתוך בריכות של צ'דר כמהין, צ'דר לוטוס, כן, כן לוטוס הביסקוויט או צ'דר דובדבנים. ואנשים עפים על זה, וגם על הסמאשים שהם הבשורה שהבאנו. הלקוחות שלנו אוהבים את הדברים המיוחדים, ואנחנו תמיד דואגים להתעדכן ולעדכן ולעשות את הדברים הכי חדשים וטעימים".

ומאיפה הרעיונות? "אנחנו לומדים הכל תוך כדי תנועה. רואים את ההתלהבות של הקהל, מבינים מה הלקוחות שלנו אוהבים יותר ומה הם אוהבים פחות, ולומדים המון מהליבה של הסועדים שלנו, שהם חיילים, חבר'ה צעירים שתמיד מחפשים את האוכל המושחת, המיוחד, וזה מתחבר גם לפורקן שאנחנו צריכים. מה יותר כיף מאשר לאכול המבורגר מטפטף שנוזל ושנמרח לך על כל היד?"