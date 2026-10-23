בית המשפט לענייני משפחה בבאר שבע קיבל לאחרונה בקשה שהגיש גבר לערוך בדיקה גנטית לבירור אבהותו לגבי שתי בנותיו, חרף התנגדות נחרצת של פרודתו. השופט אריאל ממן קבע שבירור האמת מתיישב עם טובתן, גם אם יתברר שלא מדובר באביהן הביולוגי.

הגבר סיפר שלאחר הפרידה מאימן הוא נחשף למידע חדש שעורר בו ספקות בנוגע לאבהותו. לדבריו, מהמידע הסיק שהאם קיימה קשרים מיניים מקבילים עם גברים אחרים בתקופה שבה השניים היו בזוגיות.

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הוא הוסיף כי הבחין בשוני בין סוג הדם שלו לסוגי הדם של הילדות, דבר שחיזק את חשדותיו. באת כוחו טענה בדיון שבידיו גם "סרטונים מאוד פרובוקטיביים" של האם באתרים שונים, שלא הוגשו לבית המשפט.

האם התנגדה בתוקף לבדיקה. לטענתה, התביעה הוגשה בשיהוי של כ-4.5 שנים מאז לידת הבת הבכורה, בחוסר תום לב, ומתוך מניעי נקמנות או ניסיון להתחמק מתשלום מזונות.

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היא הזהירה כי הבדיקה עלולה לגרום לבנות פגיעה נפשית חמורה ולערער את מעמדן המשפחתי. למרות זאת, העובדת הסוציאלית לסדרי דין המליצה לבצע את הבדיקה. היא הסבירה שהספקות של האב מחלחלים לקשר עם הילדות ועלולים לגרום להן נזק רגשי כבד. גם נציג היועץ המשפטי לממשלה תמך באימוץ ההמלצה.

השופט ממן אימץ את העמדה וקבע כי המצב הנוכחי אינו לטובת הילדות. הוא הדגיש שהאב מתפקד ונוכח בחייהן, אך ספקותיו מקשים על גיוסו להליכים טיפוליים ולהדרכה הורית. "עדיפה אמת מרה וחד משמעית, על פני ספקות ללא סוף, שבמוקדם או במאוחר יכריעו את הקשר או יחבלו בו", כתב.

בפסק הדין צוין שסירובה הנחרץ של האם לבדיקה מעורר חוסר נוחות ומחזק את החשש שיש בסיס לחשדות האב. נקבע שגם לילדות הזכות להכיר את סיפור חייהן בגיל צעיר, ובמידת הצורך לקבל מעטפת טיפולית מתאימה.

לפיכך הורה השופט על ביצוע בדיקת רקמות לשתי הילדות. האב יישא בשלב זה בעלותה, אך יוכל לבקש לשנות את חלוקת המימון לאחר קבלת התוצאות. ההכרעה בהוצאות המשפט נדחתה אף היא עד לקבלתן.