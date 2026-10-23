קרן פימי הגישה הצעה לא מחייבת לרכישת 50% ממניות מיטרוניקס, יצרנית הרובוטים לניקוי בריכות שבשליטת קיבוץ יזרעאל, לפי שווי של 200 מיליון שקל. מדובר בחברה ששוויה בשיא, בתקופת הקורונה ב-2021, כשכולם הסתגרו בבתים והשקיעו בשדרוגם, עמד על 9 מיליארד שקל. מאז תום המגפה השילה החברה כ-98% משוויה.

לפי הדיווח שהועבר הבוקר (שישי) לבורסה, בשלב הראשון תזרים פימי לחברה 200 מיליון שקל. לאחר מכן, במשך שנתיים, תוכל לממש אופציות לרכישת עד 61% מהמניות: בשנה הראשונה לפי שווי של 250 מיליון שקל, ובשנייה לפי שווי של 350 מיליון שקל. פימי תחתום על הסכם שליטה עם הקיבוץ. העסקה כפופה לבדיקת נאותות ולקיום תנאים מתלים נוספים.

רובוט של מיטרוניקס ( צילום: יחצ )

המשבר בחברה נבע בעיקר מאופטימיות יתר של הנהלת מיטרוניקס בתקופת הקורונה, לגבי המשך מכירות השיא ויצירת מלאים גדולים. התחזית התנפצה לאחר תום הסגרים, כשהציבור חזר להרגלי הצריכה הקבועים שלו. בנוסף, החברה סובלת מתחרות הולכת וגוברת מצד יצרנים סינים, שבתחילה ייצרו מוצרים נחותים בהשוואה לאיכות הגבוהה של מיטרוניקס, אך השתפרו עם הזמן.

מיטרוניקס איבדה מכירות ועברה להפסד. את הרבעון השני של 2026 סיימה בירידה של 15% בהכנסות, שהסתכמו ב-437 מיליון שקל, ובמעבר להפסד של 8 מיליון שקל, לעומת רווח של 14.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. את המחצית הראשונה של 2026 סיימה החברה בהפסד של 34 מיליון שקל, לעומת רווח של 30 מיליון שקל במחצית המקבילה.