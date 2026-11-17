בית המשפט למשפחה בנוף הגליל-נצרת נעתר לאחרונה לבקשת אב להרחיב את זמני השהות עם שני ילדיו, חרף התנגדות האם ואף שטרם התקבל תסקיר בעניין משירותי הרווחה. השופטת גלית מרגלית ביטון קבעה כי טובת הקטינים מצדיקה להוסיף לינה שבועית אצלו, ואין מקום להמתין לתסקיר כשקיימת תשתית מספקת להכרעה.

בין ההורים מתנהלים הליכים משפטיים הנוגעים לילדיהם, ובכללם מחלוקת בעניין העתקת מקום מגורים. במסגרת ההליכים ביקש האב להרחיב את זמני השהות עם הילדים, שממילא מקיימים קשר משמעותי ורציף עמו.

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ביוני האחרון הורה בית המשפט על הזמנת תסקיר נוסף, שיתייחס בין היתר לשאלת העתקת מקום המגורים ולהרחבת זמני השהות. אלא שבשל עומס העבודה בלשכת הרווחה, התברר כי הגשתו בתוך פרק זמן סביר צפויה להתעכב.

האב ביקש שלא להמתין לתסקיר ולהרחיב כבר עתה את המפגשים עם ילדיו. הבקשה התמקדה בהוספת לינה אחת באמצע שבוע שבסופו הילדים שוהים בשבת עם אימם.

האם התנגדה להרחבה המבוקשת על רקע המחלוקת מול האב בנוגע למקום מגורי הילדים. מן העבר השני, האפוטרופוס לדין שמונה לקטינים דווקא תמך בבקשת האב, וסבר כי הרחבת זמני השהות משרתת את טובתם.

ואכן, השופטת מרגלית ביטון כתבה: "מצאתי לנכון להיעתר לבקשה ולהורות על הרחבת זמני השהות של הקטינים עם אביהם כבר בשלב זה, ומבלי להמתין להגשת התסקיר הנוסף שהוזמן". היא הבהירה שהשיקול המרכזי בהכרעה בענייני זמני שהות הוא טובת הקטינים, הכוללת גם שמירה על קשר משמעותי, רציף ומיטיב עם שני ההורים.

לדבריה, קשר הורי לא נמדד רק במספר שעות המפגש, אלא גם במעורבות בחיי היומיום. לינה באמצע השבוע מאפשרת להורה לקחת חלק בשגרת הערב והבוקר, בהכנת הילדים למסגרות החינוך ובמילוי המטלות ההוריות השוטפות.

בפסק הדין הודגש כי אף שלתסקירים חשיבות מקצועית רבה, הרי שאין חובה להמתין להם בכל מקרה, בפרט כאשר בית המשפט מכיר היטב את המשפחה וכאשר האפוטרופוס לדין תומך בהרחבה המבוקשת: "יש לזכור כי לממד הזמן משמעות מיוחדת בעניינם של קטינים. צורכיהם הרגשיים וההתפתחותיים אינם ממתינים להשלמתם של הליכים מקצועיים".

השופטת קבעה שהאם לא הציגה טעם ענייני המצדיק את דחיית הבקשה. הובהר שיש להפריד בין המחלוקת על מקום המגורים לבין שאלת זמני השהות, וכי אין להתנות את ההכרעה בסוגיה האחת בהכרעה בסוגיה האחרת.

היא הורתה שבשבוע שבסופו הילדים שוהים עם האם, הם ילונו אצל האב גם מיום חמישי בתום הלימודים ועד יום שישי בבוקר, אז יחזיר אותם למסגרות החינוך. הובהר כי מדובר בהחלטת ביניים שאינה מייתרת את התסקיר שהוזמן ואינה מכריעה בסוגיות האחרות שבמחלוקת, לרבות מקום מגורי הילדים.