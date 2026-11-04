בית משפט השלום בחיפה אישר לאחרונה תוכנית לשיקום כלכלי של גבר שנגדו הוגשו תביעות חוב בסך כמיליון שקל: השופט רפאל סופרמן קבע שכתנאי להפטר הוא ישלם כ-62 אלף שקל בלבד בפריסה לארבע שנים, והסכום יצטרף לכ-11 אלף שקל שכבר נצברו בקופת הנשייה.

הצו לפתיחת הליכי חדלות פירעון ניתן בפברואר אשתקד, ובמסגרתו חויב האיש בתשלום חודשי של 1,300 שקל לקופת הנשייה. במסגרת ההליך הוגשו נגדו חמש תביעות חוב בסכום כולל של 957,260 שקל. לאחר בדיקתן אישר הנאמן חובות בסך 652,584 שקל.

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התנהלות החייב לאורך ההליך לא הייתה חפה מקשיים: מהצעת הממונה עלה כי הוא לא הגיש דוחות באופן סדיר ומלא, ונמנע מלהמציא לנאמן מסמכים שהתבקש להעביר. בין היתר, לא סיפק מידע מלא בנוגע לעיזבון הוריו המנוחים.

למרות המחדלים, הממונה המליץ על אישור תוכנית שיקום כלכלי שתאפשר לו לפתוח דף חדש, תוך שמירה על אינטרס הנושים. במסגרת ההצעה נקבע כי תקופת התשלומים תוארך מעבר לתקופה הרגילה הקבועה בחוק, שלוש שנים.

השופט סופרמן קיבל את הצעת הממונה והנאמן, בהסכמת החייב ובהיעדר התנגדות מצד הנושים, שלא התייצבו לדיון. הוא הורה על מתן צו לשיקום כלכלי, בכפוף להסרת המחדלים ולמילוי התנאים שנקבעו.

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"לאור נסיבות ההליך, ועל אף שתקופת התשלומים חורגת מהכלל", כתב, "אזי מתקיימות נסיבות המצדיקות הארכת תקופה זו על-פי סעיף 163(ה), והדבר משקף את האיזון הראוי בין הצורך לאפשר ליחיד לפתוח דף חדש בחייו ולחזור למעגל הכלכלי הפעיל בצורה ניאותה, ומנגד, להגשים את אינטרס הנושים להשיא את פירעון החוב לטובתם".

לפי התוכנית, החייב ימשיך לשלם 1,300 שקל מדי חודש במשך ארבע שנים, ובסך הכול 62,400 שקל נוספים. יחד עם הסכום שכבר נצבר בקופה, מדובר ב-73,655 שקל כתנאי להפטר. אם יבקש להקדים את התשלומים, הוא יוכל לעשות זאת באישור הנאמן ובית המשפט.

לצד זאת הובהר בפסק הדין כי שאלת נכסי הירושה מהורי החייב טרם הוכרעה, וכי בשל מחדליו התמונה המלאה בנוגע לעיזבון אינה ברורה דיה. בשל כך הוא חויב להמציא לנאמן את כל המסמכים הדרושים בתוך 30 ימים.

לאחר בדיקתם, כתב השופט, יבחן הנאמן אם יש צורך להוסיף לתוכנית סכום שיבטא את זכויות החייב בנכסי הירושה. ככל שיידרש תשלום נוסף, הוא ייפסק על ידי בית המשפט. בנוסף נקבע כי נכסים פיננסיים שאינם מוגנים ימומשו לטובת הנושים, וכי תירשם הערה על נכסי מקרקעין שבהם יש לחייב זכויות, כדי למנוע ביצוע עסקאות בהם בתקופת התוכנית.

השופט הבהיר כי עמידה בהוראות הצו תאפשר לחייב לקבל הפטר מחובות העבר שלא ניתן לפרוע מקופת הנשייה, למעט חובות שהחוק מחריג. מנגד, הוזהר החייב, הפרת התנאים או הסתרת מידע בנוגע לזכויותיו עלולות להביא להארכת תקופת התשלומים, ואף לביטול ההליך וההפטר.