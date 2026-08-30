חברת אאורה מסכמת את הרבעון השני של 2026: החברה מדווחת כי ברבעון השני של 2026 נמכרו 128 דירות לעומת 99 דירות ברבעון השני של 2025. במקביל, במחצית השנה הראשונה של 2026 נמכרו 291 לעומת 309 במחצית הראשונה של שנה שעברה. עם זאת, בשבועות האחרונים, וזאת אחרי נתוני הדו"ח הרלוונטי, קיימה החברה מבצע מכירות גדול עם מועדון הלקוחות של חבר ומספר הדירות שנמכרו האמיר.