חברת אאורה מסכמת את הרבעון השני של 2026: החברה מדווחת כי ברבעון השני של 2026 נמכרו 128 דירות לעומת 99 דירות ברבעון השני של 2025. במקביל, במחצית השנה הראשונה של 2026 נמכרו 291 לעומת 309 במחצית הראשונה של שנה שעברה. עם זאת, בשבועות האחרונים, וזאת אחרי נתוני הדו"ח הרלוונטי, קיימה החברה מבצע מכירות גדול עם מועדון הלקוחות של חבר ומספר הדירות שנמכרו האמיר.
כך, במסגרת מבצע ״חבר״ הוצעו לעמיתי המועדון דירות בחמישה מפרויקטי החברה בערים: קריית אונו, רמת השרון, רמת חן, חדרה ואופקים. ונכון להיום, על פי נתוני החברה: "נחתמו 101 חוזים ו284 בקשות הרשמה, שלהערכת החברה יבשילו לחוזי מכר במהלך החודש הקרוב". נציין כי בקשות ההחתמה לוו בתשלום של כ-30 אלף שקל מצד כל רוכש פוטנציאלי. עוד מוסרים בחברה כי הדירות במסגרת המבצע נמכרו בהנחות של בין 10% ל-12% מהמחיר הרגיל.
עוד על פי הנתונים, החברה משווקת ומבצעת 27 פרויקטים בהיקף של 7,844 יח״ד. מהחברה נמסר כי: "בשנה הקרובה החברה מתכננת להשלים את הפרויקטים בקריית אונו, רמת חן, סרלין חולון ואליהו ברלין בתל אביב, ולהתחיל 15 פרויקטים חדשים ביניהם נס ציונה מתחם הטייסים, דפנה תל אביב, רחובות, קרית ים, קרית עקרון ועוד. מהלכים הצפויים להרחיב משמעותית את היקף הפעילות והמכירות ולהגיע לכ-10,000 יח״ד בשיווק ובביצוע".
יעקב אטרקצ׳י, בעלים ומנכ"ל אאורה: ״בתוך חמישה ימים בלבד מכרנו 385 יח״ד במבצע ׳חבר׳, והגענו לכ-720 יח״ד מכורות מתחילת השנה. הישג משמעותי במיוחד על רקע האטה בענף. הרווחיות הגולמית הגבוהה שלנו מאפשרת לנו להיות תחרותיים ולמכור בהיקפים משמעותיים בהנחות ועדיין לשמור על רווחיות גבוהה".