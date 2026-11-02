ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין שליד בית המשפט המחוזי בתל אביב דחתה לאחרונה בקשה שהגיש איש עסקים להחזר מס רכישה בסך כ-3.1 מיליון שקל, בגין פנטהאוז שקנה ב-2015. יו"ר הוועדה, השופט הרי קירש, קבע שלא הוצגה הצדקה לתיקון השומה באיחור, אף שככל הנראה אכן שולם מס ביתר.

בספטמבר 2015 רכש העורר דופלקס פנטהאוז בקומות 26 ו-27 במגדל מגורים יוקרתי בתל אביב, תמורת סכום אסטרונומי של 64 מיליון שקל. הנכס, ששטחו 667 מ"ר, נמכר לו על ידי שני חברים בקבוצת רכישה שיזמה את הקמת הבניין.

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אף שבמועד העסקה היה הנכס במצב מעטפת בלבד, ללא חלוקה פנימית ועבודות גמר, הוא דווח לרשות המסים כדירת מגורים שבנייתה הושלמה. בהתאם לכך שילם הרוכש מס רכישה בסך כ-6.3 מיליון שקל, לפי מדרגות של 8% ו-10%, במקום מס בשיעור 5% החל בתנאים מסוימים על רכישת זכויות במקרקעין שאינן דירת מגורים.

ב-2017 ביקרו נציגי רשות המסים בנכס וגילו כי אינו ראוי למגורים. בעקבות חקירה שנערכה בהמשך, תוקנו שומות מס השבח של המוכרים. ביוני 2020 ביקש הרוכש לתקן גם את שומתו ולהפחית את המס לכ-3.2 מיליון שקל, אך נדחה.

בערר שהגיש הוא טען כי מששינתה רשות המסים את סיווג הנכס אצל המוכרים, היה עליה לעשות זאת גם בעניינו. לדבריו, הרשות לא עדכנה אותו על תיקון שומותיהם, ובכך גרמה לאיחור בהגשת בקשתו.

מנגד טען מנהל מיסוי מקרקעין כי מצב הנכס היה ידוע לרוכש מלכתחילה, ולכן לא התגלתה עובדה חדשה המצדיקה תיקון. עוד נטען כי לא הוצגה סיבה מספקת לאיחור.

ואכן, השופט קירש דחה את הערר בהסכמת כלל חברי הוועדה. הוא הדגיש שהרוכש ידע בזמנו כי הדירה נמצאת במצב מעטפת בלבד, אך למרות זאת חתם על הצהרה לרשות המסים שלפיה בנייתה הושלמה. יתרה מכך, למסקנתו הדיווח נעשה במכוון, בשיתוף פעולה עם המוכרים, במטרה לאפשר להם ליהנות מהטבת מס שבח.

הובהר כי לעורר היו כמה הזדמנויות לתקן את הדיווח, במיוחד לאחר שנחקר ביוני 2018, אך הוא בחר להמתין שנתיים נוספות. "האם סביר שאדם שחושב שמגיע לו החזר מס של יותר משלושה מיליון ש"ח ימתין כשנתיים מבלי לנקוף אצבע, מפני שהוא מניח כי רשות המיסים תחזיר את המס ביוזמתה ומבלי שהיא התבקשה לעשות כן?", תהה.

השופט הבהיר כי הוא מודע לכך שהתוצאה עשויה להותיר בקופת המדינה מס שנגבה ביתר, אך קבע כי בנסיבות המקרה - יש להעדיף את עקרון סופיות השומה. לפיכך הערר נדחה, והרוכש חויב לשלם לרשות המסים הוצאות משפט בסך 40 אלף שקל.