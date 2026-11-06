שלושה שבועות עברו מאז יצאנו למסע מעמיק בין חמשת האלמנטים של הרפואה הסינית. אם במקרה פספסת את השבועות הקודמים או שזה המפגש הראשון שלך איתנו, אני ממליצה לך בחום לחזור אחורה ולקרוא. התחלנו במסע עם שאלון אבחון אישי, שעוזר לכל אחת לזהות בדיוק באיזה אלמנט היא נמצאת, משם עצרנו אצל העץ הקפיץ המניע והפועם, והתחממנו באש הגדולה והסוחפת של הלב. היום אנחנו יורדות אל הקרקע, אל המקום שבו האנרגיה נעצרת, מתעגלת ומחבקת: אלמנט האדמה.

אם עץ הוא קפיץ ואש היא השמש, אדמה היא האימא הגדולה של הטבע, השדה הפורה והמרחב שמעניק בית ויציבות לכולם. כשהאדמה מאוזנת בתוכנו, אנחנו כמו סלון מואר וחמים שמזמין את כולם להיכנס, להוריד נעליים ולהרגיש בטוח. נשים שאלמנט האדמה דומיננטי אצלן, הן הלב הפועם של הקהילה והמשפחה. לרוב נראה אותן נמשכות באופן טבעי לעולמות תוכן טיפוליים, למקומות שבהם הן יכולות להכיל, לטפל, להקשיב ולהעניק מרחב בטוח לאחרים. הן אלו שאי אפשר בלעדיהן, אלו שמבשלות סירים ענקיים, זוכרות בדיוק מה כל אחד אוהב, ותמיד נמצאות שם עם חיבוק רחב ויד מלטפת. אדמה היא תנועה שאוספת פנימה, אל תוך המרכז, ומספקת תזונה והזנה לכל מי שסובב אותה.

אם את אף פעם לא אומרת "לא", אם התיק שלך תמיד מלא בחטיפים ובטישיו בשביל כל העולם, ואם את זו שדואגת שאף אחד סביבך לא יישאר רעב או עצוב – את אשת אדמה.

זאת את, שמרגישה בבטן את מצב הרוח של כל בני הבית עוד לפני שהם הוציאו מילה מהפה, ושמוצאת את עצמך שוב ושוב מטפלת, מקשיבה ומכילה את כולם, גם כשהכוחות שלך עצמך כבר מזמן נגמרו, והנשמה זועקת לקצת שקט.

( צילום: AI )





כשהנתינה באה על חשבונך אבל יש מחיר כבד למי שתמיד מחזיקה את כולם

במישור הפיזי, מערכת העיכול היא הראשונה שמשלמת את המחיר. זה מתחיל בנפיחויות מטרידות, בכבדות קשה אחרי האוכל ובעייפות עמוקה וחוסר ריכוז, שמגיעים מיד לאחר הארוחה. לצד כל אלו מופיעה חולשה ממושכת למתוקים ולפחמימות פשוטות, אותם הדברים בדיוק שהגוף המותש והמרוקן שלך דורש כדי לייצר לעצמו אנרגיה מהירה מבחוץ, כי אין לו כבר שום כוח לייצר אותה מבפנים.

החלשת האדמה ברפואה הסינית מביאה איתה עוד תופעה מרכזית ומתסכלת במיוחד, הנטייה לצבירת לחות. כאשר המערכת מאבדת את היכולת להניע נוזלים, הם שוקעים בגוף והופכים למעין ביצה פנימית סמיכה. זו בדיוק התחושה של הבוקר שבו את נלחמת פשוט כדי לקום מהמיטה, הרגליים מרגישות כאילו יצקו לתוכן עופרת, העפעפיים כבדים, ומעבר לכל זה מרחפת עננה אפורה של ערפל מוח שמקשה עלייך לנסח מחשבה פשוטה או להתחיל את היום.

במישור המנטלי, הלחות הזו מתורגמת לתקיעות רגשית עמוקה ולמחשבות טורדניות, שחוזרות על עצמן כמו תקליט שבור, בלי מוצא ובלי אוויר. את מוצאת את עצמך מסתובבת בעולם עם תחושה שהכול נע לאט מדי, דביק מדי, לא בהיר.

וכאן בדיוק נכנס המלכוד הגדול של אשת האדמה. המטבח, שאמור להיות מקור של הזנה ובית, הופך לא פעם גם למקלט וגם לכלא. כשאת מרגישה ריקה לחלוטין מבפנים, כשאין מי שייתן לך חיבוק או יבשל בשבילך, את בורחת אל האוכל, אל הבצקים, אל הממתקים, אל הפחמימות שנותנות למוח המותש זריקת דופמין מהירה ונדמה שמרגיעות את השקט הרועש בבטן.

להזין את עצמך תחילה

כדי להחזיר את האדמה למרכז, לייבש את הלחות ולמנוע את שרשרת התסכול והכובד, חייבים לעשות פניית פרסה. זה מתחיל ממש בקערה במטבח. לאדמה מתאים לשים דגש מיוחד על צבעי הכתום והצהוב המחממים – מרק בטטה, דלעת וגזר עשיר ומנחם, לצד דגנים מלאים, תוך הרחקה מוחלטת של מזונות קרים, מוצרי חלב ניגרים או סוכרים שמייצרים לחות ומכבידים עליה עוד יותר.

צילום: ים שמש אלוש

לטיפוסי האדמה אין תרופה טובה יותר לגוף ולנפש מאשר תנועה פשוטה כמו הליכה. להליכה קצובה יש אפשרות פלאית להניע את הקיפאון, לפזר את המחשבות הטורדניות, ולחבר אותנו פיזית אל הקרקע ואל קצב הנשימה. יחד עם יצירת גבולות ברורים ושמירה על סדר יום, ההליכה מחזירה את העוגן הפנימי לתוך טירוף היומיום ומאפשרת לראש להתבהר.

המסר החשוב ביותר לאשת האדמה הוא להבין שהיכולת שלה להזין אחרים תלויה לחלוטין בזה שהיא תאכיל ותשמור תחילה על עצמה. אם תמשיכי לקחת את הצרכים של כולם לפני שלך, האדמה תהפוך סופית לבוצית וכבדה, והנפש תגבה מחיר בריאותי כבד.

אז תני לעצמך רגע להניח את הסירים, לצאת להליכה טובה שתחזיר לך את הרוח, ולתת לאחרים לדאוג לך קצת בחזרה. מגיע לך לקבל בדיוק את אותו החיבוק שאת מעניקה לכולם.

בשבוע הבא נמשיך במסע ונעבור לאלמנט שמביא איתו סדר מופתי, ניקיון פנימי ויכולת לדייק את הגבולות של עצמנו: אלמנט המתכת.

הכותבת - גבריאלה אלסנר, מומחית ברפואה סינית ויפנית לנשים, ומחברת הספר "השפה השקטה של הגוף".