שורת רופאים לא הזהירו מפני תרופה מסוכנת בהיריון, וכתוצאה מכך נולד תינוק טרם זמנו ואובחן עם נכות גבוהה לכל החיים - כך טוענים ההורים בתביעה שהגישו לבית המשפט המחוזי בלוד. הם מייחסים לקופת חולים מכבי "ליקוי ארגוני חמור" וטוענים שלא הייתה יד מכוונת למעקב ההיריון, כשכל רופא נגע באופן נקודתי בבעיה שהגיעה לפתחו, מבלי שראה את התמונה הכוללת.

מדובר היה בהריונה הרביעי של האם. כבר בתחילתו היא אובחנה עם מחלת ה"גרייבס" – הפוגעת בתפקוד בלוטת התריס – והחלה לקבל טיפול בתרופה PTU, המוגבלת לשימוש בשליש הראשון של ההיריון בלבד. אלא שעל פי ההורים, בפועל היא המשיכה ליטול את התרופה בכל שליש ההיריון השני ובחלק מהשלישי, מאחר שאף לא אחד מרופאי מעקב ההיריון אמר לה לחדול מכך.

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באמצעות עו"ד ירון מויאל טוענת האם שבשבוע ה-16 להריונה הורתה אחת הרופאות "לא להפסיק PTU!". לדבריה, במשך כל ההיריון בדקו אותה תשעה רופאים, שאף אחד מהם "לא ידע וגם לא בדק את ההגבלות בטיפול בתרופה זו בהיריון, ואת המעקב הנדרש". נטען שמדובר בתרופה העלולה לסכן חיים, מבלי שהתובעת מודעת להשלכותיה וממשיכה לקבל טיפול תרופתי שגוי, מסוכן ואסור בתכלית האיסור.

בשבוע ה-30 להיריון אושפזה האישה עם אי-ספיקת כבד קשה ומסכנת חיים, ועם אבחנה של הרעלת כבד תרופתית. היא אמנם שוחררה כעבור כמה ימים, אך בחלוף שעות ספורות חזרה עם תלונות על דימום וצירים, ויולדה בניתוח קיסרי טרם זמנה. התינוק, שנולד במשקל 1.6 ק"ג בלבד, הובהל לפגייה כשהוא מונשם, ושוחרר רק לאחר יותר מחודש.

כיום בנם (8) לומד בחינוך המיוחד וסובל מאיחור התפתחותי, הפרעות קשב, אפילפסיה והפרעות נפשיות. לעמדת מומחים מטעם התביעה, תפקודו מתאים לגיל 34 חודשים, ונכותו הרפואית הינה כ-95% לכל החיים. נטען שהוא יתקשה לנהל חיים עצמאיים, לרבות הכרת בת זוג בעתיד והקמת משפחה.

בתביעה נטען שמדובר ברשלנות רפואית, שכן אם המעקבים הרפואיים היו מבוצעים כנדרש – האם הייתה מקבלת הוראה להפסיק את הטיפול ב-PTU, והפגיעה בכבד שלה הייתה יכולה להימנע. הובהר כי הספרות הרפואית קושרת בין אי-ספיקת כבד ללידה מוקדמת, ומכאן שמתקיים רכיב הקשר הסיבתי בין ההתרשלות לנזק.

בתוך כך מייחסים התובעים לרופאי מעקב ההיריון מעין הקטנת ראש אשר הובילה לנזק. "לא הייתה יד מכוונת ומרכזת למעקב ההיריון", נכתב בתביעה. "נראה שאף אחד לא ראה עצמו כרופא של האישה, אלא כסוג של ממלא מקום".

ההורים מסכמים כי "נחמץ הלב להיווכח לרמת הרפואה הנמוכה מאוד במקרה שבנדון, שהייתה מתחת לסטנדרט הרפואי הנדרש, במצב רפואי שעלול לסכן את חיי היולדת ועוברה. היה זה ניהול היריון בהתרשלות מתמשכת של כל הגורמים".

הם עותרים לחייב את "מכבי" בפיצוי של לפחות 2.5 מיליון שקל על נזקיהם, בהתחשב בערכאה שאליה הוגשה התביעה. ממכבי שירותי בריאות נמסר: "לאחר בירור, כתב התביעה טרם התקבל במכבי ולכן לא נוכל להתייחס".