הליך פלילי נגד סוהר בשירות בתי הסוהר (שב"ס), שהואשם באיומים על נהג בכביש באמצעות נשקו האישי, הסתיים לאחרונה בבית משפט השלום בירושלים ללא הרשעה. השופטת קטי צווטקוב דורפמן אישרה את הסדר הטיעון שאליו הגיעו הצדדים, ובמסגרתו הוא הודה בעבירה קלה יותר של התנהגות פרועה במקום ציבורי, והוטלו עליו 80 שעות שירות לתועלת הציבור.

לפי כתב האישום המקורי, באפריל 2025 נסע הסוהר עם בני משפחתו בכביש 90 לכיוון צומת לידו. בסמוך למחסום מצוקי דרגות הוא עקף משאית. בהמשך, נטען, הוא נהג באיטיות ובלם בפתאומיות כמה פעמים, ונהג המשאית עקף אותו.

אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

על פי כתב האישום, בשלב הזה הסוהר עקף שוב את המשאית, הניף את נשקו האישי והורה לנהג לעצור בצד הדרך. המדינה טענה שהוא איים על הנהג בפגיעה שלא כדין על מנת להפחידו או להקניטו. כתב האישום כלל גם הודעה שלפיה התביעה עשויה לעתור למאסר בפועל.

צילום: אילן קדוש

אלא שבהמשך, בעקבות מו"מ בין הסנגור עו"ד שי רונן לבין התביעה המשטרתית, תוקן כתב האישום. תיאור הנהיגה האיטית, הבלימות והעקיפות נותר בו, אך המילים שייחסו לסוהר הנפה של נשקו האישי נמחקו והוחלפו בתיאור של "כלי הנחזה לנשק".

גם הוראת החיקוק שונתה: במקום עבירת איומים יוחסה לסוהר התנהגות פרועה במקום ציבורי. עם זאת, בנוסח העובדות נותרה הטענה כי איים על הנהג בהתנהגותו.

בדיון בעקבות ההסכמה הודיעה התביעה, באמצעות עו"ד ורה ביבס, כי הצדדים הגיעו להסדר טיעון שלפיו הסוהר יודה בכתב האישום המתוקן, אשמתו תיקבע, והצדדים יסכימו לסיים את ההליך ללא הרשעה וב-80 שעות שירות לתועלת הציבור. הצדדים ציינו כי אין לסוהר עבר פלילי וביקשו מבית המשפט לכבד את ההסדר.

לאחר שהודה במיוחס לו, השופטת צווטקוב דורפמן קבעה שהנאשם ביצע את העבירה שבכתב האישום המתוקן. עם זאת היא ציינה כי מדובר להבנתה באירוע חריג ביחס לאורחות חייו, והסכמת הצדדים על ענישה שיקומית וחינוכית של שירות לתועלת הציבור היא סבירה ונכונה.

לפיכך היא אישרה את ההסדר, הורתה לשירות המבחן לגבש תוכנית לביצוע 80 השעות, והזהירה שאם הסוהר לא ישלים אותן, ניתן יהיה להשיב את עניינו לבית המשפט ולגזור את דינו מחדש.