חברת סמארט-סרוויס קי אנד קי, שמפעילה את רשת המסעדות KFC בישראל באמצעות 12 סניפים ברחבי הארץ, הגישה בקשה לאשר לה באופן מפורש לשלם לספקים סכום כולל המוערך בכ-100,000 שקל בתנאי מזומן (ללא פירעון חובות עבר). זאת לצורך רכישה דחופה של מלאי מזון חיוני (כגון מלאי עוף) בכמות המינימלית ההכרחית. השופט יעקב פרסקי אישר רכישת מלאי לצורך זמינות מזון לימים הקרובים.

חברת סמארט-סרוויס קי אנד קי, שמפעילה את רשת המסעדות KFC בישראל באמצעות 12 סניפים ברחבי הארץ, הגישה בקשה לאשר לה באופן מפורש לשלם לספקים סכום כולל המוערך בכ-100,000 שקל בתנאי מזומן (ללא פירעון חובות עבר). זאת לצורך רכישה דחופה של מלאי מזון חיוני (כגון מלאי עוף) בכמות המינימלית ההכרחית. השופט יעקב פרסקי אישר רכישת מלאי לצורך זמינות מזון לימים הקרובים.

חברת סמארט-סרוויס קי אנד קי, שמפעילה את רשת המסעדות KFC בישראל באמצעות 12 סניפים ברחבי הארץ, הגישה בקשה לאשר לה באופן מפורש לשלם לספקים סכום כולל המוערך בכ-100,000 שקל בתנאי מזומן (ללא פירעון חובות עבר). זאת לצורך רכישה דחופה של מלאי מזון חיוני (כגון מלאי עוף) בכמות המינימלית ההכרחית. השופט יעקב פרסקי אישר רכישת מלאי לצורך זמינות מזון לימים הקרובים.