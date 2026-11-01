חברת סמארט-סרוויס קי אנד קי, שמפעילה את רשת המסעדות KFC בישראל באמצעות 12 סניפים ברחבי הארץ, הגישה בקשה לאשר לה באופן מפורש לשלם לספקים סכום כולל המוערך בכ-100,000 שקל בתנאי מזומן (ללא פירעון חובות עבר). זאת לצורך רכישה דחופה של מלאי מזון חיוני (כגון מלאי עוף) בכמות המינימלית ההכרחית. השופט יעקב פרסקי אישר רכישת מלאי לצורך זמינות מזון לימים הקרובים.
החברה ציינה בבקשה שהוגשה ביום חמישי כי מלאי המזון בסניפים היה צפוי לאזול במהלך סוף השבוע האחרון ובימים הקרובים. הבקשה הוגשה על מנת שהחברה תוכל לצלוח את אותם ימים ולהגיע לדיון ביום שני כאשר סניפי הרשת פעילים. צוין כי סגירת הסניפים תסב נזק של ממש לחברה ולנושיה. יש להדגיש כי סניפי הרשת עובדים בימים אלו באופן סדיר.
לפי המפורט בבקשה, בחשבון החברה המנוהל בבנק דיסקונט מצוי כיום סכום של כ-411 אלף שקל המהווה מקור כספי זמין לביצוע הרכישות האמורות. החברה מבהירה כי בנק דיסקונט אינו נמנה על נושיה.
עוד צוין בבקשה שהוגשה באמצעות עורך דין אביתר קרמר, שותף וראש מחלקת חדלות פירעון במשרד וקסלר ברגמן, כי ההליך מוגש למען הזהירות, שכן צו איסור הדיספוזיציה בנכסי החברה שניתן על ידי בית המשפט מתייחס רק לעסקאות שאינן במהלך העסקים הרגיל. עם זאת, החברה מעוניינת בהחלטה שיפוטית מפורשת שתאפשר את התשלום, למקרה שדבר זה יידרש על ידי בנק דיסקונט.
הרשת פנתה ביום חמישי להגנת בית המשפט לאחר שצברה חוב של 50 מיליון שקל. על פי הבקשה שהגישה מפעילת הרשת, התחייבויות החברה עומדות על כ-37 מיליון שקל הלוואות בעלים, כ-9.5 מיליון שקל חובות בדין רגיל, כ-1.9 מיליון שקל חובות לעובדים וכ-1.2 מיליון שקל לרשויות. בחברה מנמקים את המצוקה התזרימית בשלל גורמים, ובהם אירועי 7 באוקטובר, ההסלמה הביטחונית ועוד.