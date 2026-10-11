לראשונה מזה כ-60 שנה, מלון חדש יוצא לדרך בקיסריה. הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חוף הכרמל הנפיקה לאחרונה היתר בנייה לקבוצת עמרם אברהם בשיתוף עם קבוצת שי חי להקמת מלון יוקרה בשכונת נאות גולף. החברה צפויה להתחיל בעבודות בימים הקרובים.

המלון יכלול 108 חדרים וסוויטות, הכוללות גם בריכות פרטיות, לצד בריכת שחייה מרכזית, מתחם ספא, מסעדת שף ומרחבי אירוח ופנאי. המבנה תוכנן באופן מדורג, תוך השתלבות במרקם הקיים של מתחם נאות גולף ובסביבה הירוקה, ויכלול גגות מגוננים, שטחי חוץ ובריכות. על תכנון הפרויקט אמון משרד פייגין אדריכלים.

מלון נאות גולף קיסריה ( הדמיה: באדיבות פייגין אדריכלים )

המלון יופעל על ידי רשת גורדוניה, המתמחה במלונות יוקרה ובוטיק ומפעילה, בין היתר, את מלון גורדוניה במעלה החמישה וכן שני בתי מלון בזיכרון יעקב - מלון אלמא ומלון גורדוניה. השותפות בין עמרם אברהם לגורדוניה נועדה ליצור בקיסריה מלון המשלב אירוח ברמה גבוהה עם קולינריה, תרבות ופנאי.

הפרויקט בקיסריה הוא המשך התרחבות פעילותה של עמרם אברהם בתחום המלונאות. החברה מקדמת כיום 7 פרויקטים מלונאיים באזורי ביקוש ברחבי הארץ בהיקף כולל של כ-970 חדרים, הנמצאים בשלבי תכנון וביצוע שונים. בין הפרויקטים הנוספים של החברה: מלון בחוף גולן בכינרת; מלון בזיכרון יעקב; מלון באילת, בסמוך לשדה התעופה הישן הצמוד לטיילת ולאזורי הבילוי; ושני בתי מלון בנתניה - בקולנוע אסתר וברחוב גד מכנס.

המלון החדש בקיסריה מצטרף לתנופת פיתוח רחבה של ענף התיירות בחוף הכרמל. שישה מלונות נוספים נמצאים כיום בשלבי הקמה ברחבי המועצה האזורית, כחלק מהרחבת היצע חדרי האירוח וחיזוק התשתית התיירותית באזור.

מנוע צמיחה מרכזי

לדברי אסיף איזק, ראש המועצה האזורית חוף הכרמל, "התיירות היא מנוע צמיחה מרכזי עבור חוף הכרמל, ואנחנו פועלים בשנים האחרונות לקידום תשתיות, מלונאות ואטרקציות שיחזקו את האזור כיעד תיירותי מוביל. אני שמח לראות את הפרויקט של עמרם אברהם יוצא לדרך בקיסריה, ומברך על ההשקעה באזור ועל הקמת מלון חדש ברמה גבוהה".

הוא ציין כי "קיסריה היא אחד ממוקדי התיירות הבולטים בישראל, והחיבור בין המלון החדש לבין מכלול אתרי התיירות, התרבות והפנאי באזור יכול לתרום משמעותית להמשך התפתחותו. המלון מצטרף לשישה מלונות נוספים שנמצאים בהקמה ברחבי חוף הכרמל, ואנחנו רואים בכך ביטוי לפוטנציאל התיירותי של האזור ולתנופת הפיתוח שאנו מקדמים".

לדברי נועם גרייף, מנכ"ל עמרם אברהם, "קבלת היתר הבנייה למלון בקיסריה היא בהתאם לתוכנית האסטרטגית אותה מובילה החברה להרחבת מנועי הצמיחה והעמקת הפעילות בתחום המלונאות, לצד פעילות הליבה בתחום המגורים והנדל"ן המניב. אנחנו רואים במלונאות תחום עם פוטנציאל משמעותי לאורך זמן, במיוחד באזורים בעלי יתרונות תיירותיים מובהקים כמו חוף הכרמל וקיסריה".

הוא הוסיף כי "כחברה יזמית, בעלת זרוע ביצועית, אנו נערכים להתחלת העבודות כבר בימים הקרובים בעזרת חברת הביצוע המשותפת יסודות. השילוב בין המיקום, סביבת המלון, התכנון האדריכלי והחיבור לגורדוניה מאפשר לנו להקים מוצר מלונאי איכותי שיוסיף נדבך משמעותי לביקושים הגבוהים באזור לתיירות, קולינריה ופנאי".