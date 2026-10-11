קבוצת עזריאלי תשקיע סכום מוערך של 8-10 מיליון שקל בהקמת מוזיאון האופנה הראשון בישראל במתחם המסחרי של מגדל עזריאלי שרונה בתל אביב. על פי דיווח הקבוצה מהיום (ראשון), המוזיאון ישתרע על פני שלוש קומות בשטח כולל של כ-1,150 מ"ר, ולפי הערכות צפוי למשוך מעל רבע מיליון מבקרים בשנה.

לצורך הקמת המוזיאון, שנמצא בפיתוח זה שלוש שנים וצפוי להיפתח בתחילת שנת 2027, גויסה האוצרת וההיסטוריונית ד"ר יערה קידר. המתחם, שיכונה מוזיאון האופנה תל אביב, יכלול תערוכות, אודיטוריום וחנות מוזיאון ובהמשך מתוכננת מסעדת שף.

גלריה בניין מוזיאון האופנה תל אביב עזריאלי שרונה ( צילום: עמית גירון )

המתחם המסחרי במגדל עזריאלי שרונה יועד לשמש כקניון בוטיק לטובת עובדי ההייטק באזור ובמגדל עצמו, אך לא תוכנן להתחרות בקניון עזריאלי הסמוך והוותיק. בשנים האחרונות התמודד עם שיעורי תפוסה נמוכים ולאחרונה עזבה את המקום חברת צרכנות האונליין טרמינל איקס שהחזיקה שם בחנות היחידה שלה.

כעת מקווה הקבוצה למשוך מבקרים למקום באמצעות שילוב של תוכן ותרבות במתחם של טרמינל איקס ובשאר הקומות, לצד מסחר וקולינריה. במתחם זה פועלות גם חנות הדגל של נייקי וכן חנויות של הרשתות סוהו, קונברס, סופר פארם, ספא ל'אוקסיטן, ללין, מסעדת a של השף יובל בן נריה, מסעדת טאטי ועוד.

המגדל, הנחשב כעת הגבוה בישראל, מתנשא לגובה של 255 מטרים עם 61 קומות וכ-120 אלף מ"ר של שטחי משרדים, שנבנו מעל קומת מסחר בשטח של כ-10,000 מ"ר. מגדל המשרדים מאוכלס על ידי חברות בינלאומיות מובילות, הכוללות כ-8,000 עובדים, בהן אמזון, סיטיבנק, יוניטי, סנטינל וואן, בנק ספרא, EON, וונדרפול, ריברסייד, מאסטרסקול, סקיילופ, פאגאיה ועוד.

דנה עזריאלי ויערה קידר ( צילום: מאיר כהן )

דנה עזריאלי, מנכ"לית הקבוצה, מסרה: "כקבוצה יזמית אנו עוקבים כל העת אחר האופן שבו הצרכים וההרגלים של הקהל משתנים, וחושבים קדימה על המרחבים שאנחנו יוצרים. כיום החיבור בין מסחר, קולינריה, תרבות, תוכן ופנאי הוא חלק מההתפתחות של עולם הנדל"ן המסחרי. מוזיאון האופנה נולד מתוך זיהוי המגמה הזו ומתוך רצון לייצר מודל חדש שמחבר בין העולמות.

"הבחירה בעזריאלי שרונה היא חלק מהחזון הזה. מדובר בסביבה שנמצאת בלב העשייה העסקית, היזמית והטכנולוגית של תל אביב, ואנחנו רוצים להוסיף אליה נדבך משמעותי של תרבות ויצירה. השותפות עם ד"ר יערה קידר מחברת את היכולת של עזריאלי ליזום, לפתח ולהוציא לפועל פרויקטים מורכבים עם הידע, הניסיון, הקשרים והחזון שיערה מביאה לעולם האופנה. החיבור הזה מאפשר לנו ליצור מודל עסקי, בעל ערך תרבותי ובית לתערוכות מובילות, ובשאיפה תערוכות שינדדו ממנו הלאה לעולם".

קידר: "זהו צעד חשוב בהכרה באופנה כחלק מהתרבות שלנו. לראשונה בישראל אופנה מקבלת בית קבע, ואל הבית הזה כולם מוזמנים"

קידר מסרה: "מוזיאון האופנה הוא הגשמת חלום. הוא נולד מהרצון ליצור מקום שבו הדמיון והידע הופכים נגישים וקרובים ללב. זהו צעד חשוב בהכרה באופנה כחלק מהתרבות שלנו. לראשונה בישראל אופנה מקבלת בית קבע, ואל הבית הזה כולם מוזמנים. אני מאמינה בכוחה של אופנה לספר סיפורים, לחבר בין עבר להווה, בין יופי למחשבה, בין חוויה אישית לשיחה תרבותית רחבה. דווקא במציאות מורכבת אנחנו זקוקים למרחבים של יופי, שלא מבטלים את העולם סביבנו ומאפשרים לנו להתבונן, ללמוד ולחלום".