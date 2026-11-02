בשיתוף אנגל אינווסט

רחוב מרים החשמונאית בתל אביב נמצא באחד המיקומים המבוקשים ברובע 4, בצפון הישן של העיר, במרחק הליכה מבזל, מאבן גבירול, משדרות נורדאו ומיהודה המכבי. בתי הספר, המסעדות והברים השכונתיים, יחד עם האפשרות להגיע לפארק הירקון ולחוף הים ברגל, הופכים את האזור למוקד משיכה עבור משפחות השואפות לנהל שגרה עירונית כמעט בלי להשתמש ברכב.

האזור קרוב מאוד לב הפועם של העיר, ומנגד - גם שקט ובטוח, כך שמשפחות יכולות לגדל בו בנחת ילדים. השילוב הזה הפך את רובע 4 לאחת השכונות המבוקשות בתל אביב, והוא גם הסיבה לשינוי שהשכונע צפויה לעבור: בניינים ותיקים מפנים מקום לחדשים, רחוב אחרי רחוב, ובעוד כעשור המרחב הזה ייראה אחרת.

גלריה מה צפוי ברחוב מרים החשמונאית? ( קרדיט: יח"צ )

"פרויקט התחדשות מתוכנן היטב מוביל לשיפור של איכות החיים בסביבה כולה"

ג'ראר גל אור, האדריכל האחראי על פרויקט ההתחדשות העירונית של אנגל אינווסט במרים החשמונאית 2-4-6, מתאר את האזור בתור צירוף נדיר. "האזור משלב אופי שכונתי ותיק עם קרבה למסחר, לחינוך, לפארקים ולים", הוא אומר. "השילוב הזה מאפשר איכות חיים גבוהה, נגישות ונוחות יומיומית, לצד תחושת קהילתיות ופנאי".

כשהוא מביט ל-2035, הוא רואה שינוי עמוק. "המטרה היא ליצור סביבה מודרנית ונגישה יותר, תוך שמירה על האופי המקומי", מסביר גל אור. האתגר המרכזי, לדבריו, הוא תכנון בתוך מרקם קיים. "המטרה היא לשלב בנייה חדשה ואיכותית בסביבה קיימת, תוך התחשבות בבניינים השכנים, בפרטיות, באור, בתנועה ובאופי הרחוב", אומר גל אור, כי "תכנון נכון משפר את הבניין ואת סביבתו גם יחד".

למי שבוחן רכישה בסביבה כזו, מזכיר גל אור כי "מעבר לגודל ולמיקום, חשוב לבחון את איכות התכנון, האור הטבעי, האוורור, הפרטיות, הנגישות, התחזוקה והסביבה העתידית. כדאי לבחור בית שיתאים לצרכים של היום ושל השנים הבאות".

בפרויקט של אנגל אינווסט, במרים החשמונאית 2-4-6, במקום שלושת הבניינים הקיימים יקומו ארבעה בניינים חדשים בני 8-9 קומות, עם כ-130 יחידות דיור. התמהיל רחב, מדירות שני חדרים ועד דירות גן, דופלקסים ופנטהאוזים, והוא נועד לתת מענה לקהלים ולשלבי חיים שונים באותו רחוב. לדברי גל אור, "ישנה הקפדה על תמהיל מגוון וגמיש, לצד מרחבים משותפים נגישים ונעימים. הדגש הוא על פונקציונליות, נוחות ויכולת להתאים את סביבת המגורים לצרכים המשתנים של הדיירים לאורך השנים".





מרים החשמונאית - אנגל אינווסט ( קרדיט: יח"צ )

הכול קרוב: איך נראים החיים במרים החשמונאית?

מאיה, בת 45, נשואה ואם לשלושה, גרה בשכונה תשע שנים. לפני כן התגוררה עם משפחתה באזור ארלוזורוב ודיזנגוף. "עברנו לרובע 4 כי הדירות גדולות יותר והאזור ידידותי יותר למשפחות עם ילדים קטנים", היא מספרת. "יש מדרכות רחבות יותר, יותר חניה, פחות קורקינטים ופחות שוכרים צעירים שמתניידים בכלים חשמליים. יש ברים, אבל פחות עמוס מאזורים מרכזיים יותר".

אחד היתרונות המרכזיים שמציינת מאיה הוא האפשרות לעשות הכול ברגל. "הולכים לפארק הירקון, יורדים לבזל שנמצא מהצד השני של אבן גבירול. יש בשכונה מסעדות ובתי קפה, חוגים בבית הספר יהודה המכבי ובבני דן". עבור תושבי תל אביב, ההתניידות הנוחה והקרבה המיידית לכל מקום - מבילויים ועד לקניות בסופר, הם חלק מהסיפור של העיר עצמה.

"באופן כללי, כשגרים בתל אביב חשוב שהכל יהיה נגיש, כי תל אביבים לא אוהבים להוציא את הרכב. הם רוצים להישאר בקהילה ובסביבה הקרובה, זה חלק מהערך של לגור באזור של מרים החשמונאית".

לדבריה, "במשך שנים הייתי מסיעה בתוך העיר, ובזמן האחרון עשו שבילי אופניים נוחים. הילדים נוסעים באופניים לבית הספר על בסיס יומי, וזה שינה את החיים". וכשההורים יוצאים, הבילוי של הערב קרוב לבית. "יש ברים שכונתיים עם אווירה נינוחה, סופרים פתוחים עד מאוחר - כל התנאים למשפחה תל אביבית".

מעבר לכך, הקהילה היא הסיבה המרכזית שהופכת את השכונה לאטרקטיבית. "משום שיש הרבה משפחות, יש חיי קהילה מהממים שנוצרים מבתי הספר ומהחיבור בין ההורים. פיקניקים משותפים בפארק, מפגשים לאורך כל השבוע".

הערך של הקהילה מתבטא במלוא העוצמה בתקופות המאתגרות. "יש קבוצות מאוד תומכות ויש מענה לכל דבר. הייתה התגייסות לנשים של משרתי מילואים, ישנה ערבות הדדית של קהילה. זה הופך את השכונה לחמה ומחבקת".





צילום: מיכל קושרוב

הלוקיישן והוולנס: בריכה במתחם, ליד הפארק והים, ליד כיכר מילאנו והרכבת הקלה

עופר אנגל, מנהל הפיתוח העסקי ומבעלי חברת אנגל אינווסט, הפעילה בתחום הנדל"ן יותר מ-40 שנים ומובילה פרויקטי התחדשות עירונית רבים במרכז הארץ, מתאר את מרים החשמונאית כפרויקט דגל של החברה בתל אביב. "רצינו להציע קונספט שלם של איכות חיים, ולכן יצרנו מתחם וולנס לדיירים עם בריכה פרטית, חדר כושר, סטודיו ומועדוני דיירים", הוא אומר. "זה מוצר נדיר מאוד בלב תל אביב הצפופה, ובטח באזור של צפון העיר. התמהיל הרחב מאפשר לכולם ליהנות מאותה רמת חיים, בין אם מגיע אלינו זוג צעיר או משפחה מהשכונה שמחפשת לשדרג את הדירה".

גם המיקום, לדבריו, מדבר בעד עצמו. "שדרות נורדאו ויהודה המכבי, כיכר מילאנו, פארק הירקון והים נמצאים במרחק הליכה, והקו הירוק של הרכבת הקלה, שיעבור בעתיד על תוואי אבן גבירול, יחבר את הדיירים לכל המטרופולין. זו לדעתי תל אביב במיטבה: תרבות, קהילה ואווירה שאי אפשר למצוא היום במקום אחר בארץ".

על ההתחדשות העירונית בשכונה אנגל אומר כי "השכונה עוברת היום התחדשות אינטנסיבית, שתשנה את פניה לחלוטין בשנים הקרובות. מי שרוכש עכשיו נכנס בתחילת התהליך, לבית שכבר נבנה לפי הסטנדרט של השכונה החדשה. מי שגר כאן לא רוצה לעזוב, כי הוא אוהב את תל אביב בכל נפשו, גם כשהמחירים עולים. עבור האנשים האלה, הפרויקט הזה במרים החשמונאית הוא הפרויקט הנכון במקום הנכון".