הדולר פותח בירוק בוהק את שבוע המסחר במט"ח בשווקים העולמיים, בעיקר על חשבון היורו - בצל המהומות הקשות בצרפת.

החשש הוא בעיקר משיתוק פוליטי בצרפת, שלא יאפשר לממשלה לממש את תוכנית הקיצוצים בתקציב 2027 בהיקף של 54 מיליארד יורו, ובהתאם יותיר את משבר החוב המקומי ללא פיתרון.

שוטרים בהפגנה מחוץ לתיכון בפריז, בסוף השבוע ( צילום: REUTERS/Sarah Meyssonnier )

בשווקים בעולם: הדולר אינדקס, מול המטבעות המובילים בעולם, עולה ב-0.5% ל-102.5 נקודות; היורו נופל ב-0.7% ונסחר מתחת ל-1.12 דולר; הפאונד יורד ב-0.3% לסביבת 1.32 דולר; ביפן, הדולר עולה ב-0.2%, על 158.1 ין.

גם בשוק המקומי נרשמת ירידה חזקה ביורו, מול תנועה קלה במטבע האמריקאי: הדולר נסחר מעט מעל 3.04 שקלים - היורו מאבד 1% מול השקל, בהמשך לנפילה דומה ביום שישי, ונסחר בסביבת 3.40 שקלים.

עוד ברקע למסחר, דוח התעסוקה החלש שפורסם בארה"ב ביום שישי - לפי הנתונים נרשמה תוספת של 29 אלף משרות בספטמבר ועלייה בשיעור האבטלה ל-4.2%. הצפי היה לתוספת של 84 אלף משרות חדשות, ושיעור אבטלה של 4.1%, כמו באוגוסט. זאת במקביל לעדכון כלפי מטה של נתוני אוגוסט, לתוספת של 133 אלף משרות במקום מ-162 אלף בדוח המקורי.

בעקבות הדוח, לצד נתוני מאקרו נוספים, המשקיעים מתמחרים כעת הסתברות של 78% לכך שהפד יותיר את הריבית ללא שינוי בישיבה הקרובה שלו, ב-28 באוקטובר, לעומת 36% לפני שבוע (לפי כלי התחזיות FedWatch של CME). עם זאת, הם עדיין צופים העלאת ריבית בדצמבר ושתי העלאות נוספות במחצית הראשונה של 2027.

אסטרטג ג'פריס מוהיט קומאר (Mohit Kumar) אמר כי תרחיש הבסיס של החברה הוא העלאת ריבית אחת של הפד ואחת של הבנק המרכזי האירופי. "עד מרץ, או שמחירי הנפט יהיו נמוכים יותר, או שאם אנחנו טועים והמחירים יישארו גבוהים, הצמיחה תאט", אמר. בכל אחד מהתרחישים, איננו צופים שהבנקים המרכזיים יבצעו את כל העלאות הריבית שהשוק מתמחר כעת".