ארגנטינה הודיעה כי תגיש כתב אישום פלילי נגד חברת נאוויטס פטרוליום הישראלית, שמובילה את פרויקט הקידוח המסחרי הראשון להפקת נפט באיי פוקלנד, במסגרת הסלמה בטענת הריבונות של ארגנטינה על השטח הבריטי שמעבר לים. שר החוץ הארגנטיני, פבלו קירנו, יגיש את התביעה נגד נאוויטס וכמה מחברות הבת שלה, וכן נגד בכירים המעורבים בפרויקט, כך הודיעה הממשלה. לפי הדיווחים, התביעה צפויה להיות מוגשת בבית משפט פדרלי בבואנוס איירס.

נאוויטס, שנסחרת בבורסת תל אביב, מחזיקה ב-65% מפרויקט סי ליון, מיזם קידוחי ים בשווי 2.2 מיליארד דולר, שאמור להתחיל להפיק נפט ב-2028. יתרת 35% מהפרויקט בבעלות חברת רוקהופר אקספלוריישן, שנסחרת בלונדון, כאשר בין חמשת בעלי המניות הגדולים בה נמנות קרנות ישראליות - נוקד קפיטל, ברוש פאנדס ו-ION Fund Management, כל אחת עם אחזקה של בין 4.6% ל-9.2%.

גלריה נשיא ארגנטינה חאווייר מיליי ( צילום: Nelson ALMEIDA / AFP )

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, צייץ בנושא לפני יומיים, כשהוא כנראה לא מכיר את כל הפרטים, וטען כי "הבריטים לא מסתפקים רק בכיבוש השטח, אלא גם מבצעים שם קידוחי נפט וגוזלים כסף מהעם הארגנטיני", כאשר בפועל, את פרויקט הקידוח מובילה חברה ישראלית.

ממשרדו של הנשיא הארגנטיני חאווייר מיליי נמסר כי הפרויקט מפר את החוק שאוסר על ניצול משאבי האיים ללא אישור הממשלה, והוסיפו כי "יש להפעיל את ההגנה על הריבונות באמצעות כל הכלים המשפטיים והמוסדיים העומדים לרשות הממשלה, כדי למנוע מצדדים שלישיים לבצע פעילות באמצעות משאבים ששייכים לרפובליקה הארגנטינית".

האפשרות להגשת כתב אישום פלילי מגיעה ימים אחדים לאחר שמיליי חידש את הסכסוך רב השנים בנוגע לריבונות מול בריטניה, בנאום שבו תיאר את הקידוחים באיים כ"סכנה ברורה ודחופה" ל"עניין הלאומי" של ארגנטינה. הנאום, שבו תוארה בריטניה כמדינה "בירידה", סימן תפנית חדה למאמצי מיליי הקודמים להפשיר את היחסים עם בריטניה. הנשיא, שבעבר אף שיבח את מרגרט תאצ'ר, ראשת ממשלת בריטניה בעת הפלישה הארגנטינית לאיי פוקלנד ב-1982.

Es hora de que el Estado de Israel reconozca públicamente que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado, que los británicos le roban violentamente al pueblo argentino. Los británicos no solo se conforman con ocupar el territorio, sino que también realizan allí… — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) September 7, 2026

לפי אנליסטים, הפנייה הלאומנית נועדה לחזק את הפופולריות המתדרדרת של מיליי על רקע קיפאון בכלכלה הארגנטינית. סוגיית פוקלנד היא נושא דגל עבור האופוזיציה, שמולה יצטרך מיליי להתמודד בבחירות לנשיאות בשנה הבאה.

מיליי אמר כי הוא רואה "רוחות של שינוי" התומכות בטענת הריבונות הארגנטינית, בעקבות דברים שאמר בשבוע שעבר בעל בריתו הקרוב דונלד טראמפ. נשיא ארה"ב אמר לכתבים כי העמדה האמריקנית באשר לפוקלנד - הכרה בשלטון הבריטי בפועל תוך שמירה על ניטרליות בסכסוך הריבונות - היא "אחת מכמה" עמדות שנתונות כעת לבחינה מחדש על ידי הממשל שלו.

גדעון תדמור, יו"ר נאוויטס ( צילום: רויטרס )

כתב האישום הפלילי המתוכנן נגד נאוויטס יהיה הצעד החריף ביותר עד כה מצד ארגנטינה בנוגע לסי ליון, פרויקט שעשוי לשלש את התמ"ג הזעיר של איי פוקלנד. לא ברור מה תהיה השפעת כתב האישום על הפרויקט בפועל - נאוויטס נתונה בסנקציות ארגנטיניות כבר משנת 2021. בהודעה משותפת עם השותפה הבריטית שלה בפרויקט, חברת רוקהופר אקספלוריישן, נמסר ביום שישי כי "ההתפתחויות האחרונות אינן צפויות להשפיע באופן מהותי" על הפרויקט או על לוח הזמנים שלו.