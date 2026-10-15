צעד נוסף בדרך לשימור בית רומנו ההיסטורי בדרום תל אביב והעברתו לבעלות העירייה: הוועדה המקומית לתכנון ובנייה תל אביב-יפו המליצה אתמול (רביעי) על הפקדת תוכנית בית רומנו בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה תל אביב. במסגרת התוכנית, המבנה המוכר בזכות מתחמי התרבות, הבילוי והמסחר הפועלים בו יועבר לבעלות עירונית מלאה - ויוגדר כמבנה ציבור.

בתמורה, חברת הנדל"ן YBOX, שרכשה את המבנה בשנת 2022, תקבל תוספת זכויות בנייה למגורים, לתעסוקה ולמסחר במתחמים סמוכים, שתאפשר, בין היתר, להוסיף 6-7 קומות לשלושה מגדלים שכבר אושרו. במסגרת התוכנית יוקצו גם שטחים לדיור בהישג יד, כאשר 15% מתוספת שטחי המגורים מיועדים למטרה זו.

גלריה בית רומנו ( צילום: משה צור אדריכלים )

התוכנית, המשתרעת על שטח של כ-11.5 דונם, כוללת שלושה מתחמים: בית רומנו בדרך יפו, מתחם ניבה-גת רימון הסמוך ומתחם מנחם בגין 64 באזור חסן ערפה. מטרתה לאפשר את המשך פעילותו של בית רומנו כמוקד תרבותי וציבורי, לצד הגדלת זכויות הבנייה במתחמים האחרים.

לצד תוספת הבנייה, התוכנית, שנערכה על ידי משרד משה צור אדריכלים ובוני ערים, קובעת כי השטח הציבורי הפתוח במתחם ניבה-גת רימון יישמר, וכך גם ייעודו הציבורי של מגרש 600 במתחם.

במרץ 2022 זכתה חברת YBOX במכרז של חברת נכסים ובניין לרכישת בית רומנו תמורת כ-370 מיליון שקל. נכסים ובניין החזיקה באותה עת בכ-72.2% מהנכס. במקביל להליך המכירה, פעלה ועדת השימור של עיריית תל אביב לקידום שימורו של המבנה, ובהמשך גובשה תוכנית שבמסגרתה יועבר לידי העירייה, בעוד שהיזם יקבל זכויות בנייה במגרשים אחרים.

בית רומנו נבנה בשנת 1947 על ידי האחים רומנו מסוריה ושימש במשך עשרות שנים כמרכז מסחרי לטקסטיל ולהלבשה, לצד משרדי ממשלה. המבנה בן ארבע הקומות תוכנן סביב חצר פנימית פתוחה, ובשנים האחרונות הפך לאחד ממוקדי התרבות וחיי הלילה המוכרים בתל אביב, בין היתר בזכות מועדון "התדר" ומסעדת "רומנו" של השף אייל שני.

מתחם ניבה גת רימון תל אביב ( הדמיה: משה צור אדריכלים בוני ערים )

מתחם ניבה גת רימון תל אביב ( הדמיה: משה צור אדריכלים בוני ערים )

שמירה על אופי המתחם

על פי התוכנית, המבנה ימשיך לשמש לפעילויות תרבות, אמנות וקהילה, ולצידן יתאפשרו בו גם שימושי מסחר, מלאכה ותעסוקה יצירתית. בכך מבקשת העירייה לשמר את אופיו של המתחם ואת הפעילות שהתפתחה בו לאורך השנים, תוך הבטחת ייעודו הציבורי.

במתחם ניבה-גת רימון, הסמוך לבית רומנו, מציעה התוכנית להגדיל ולשנות את זכויות הבנייה המאושרות, לרבות תוספת שטחים למגורים ולדיור בהישג יד, לצד תעסוקה ומסחר. שטחי הציבור הבנויים שאושרו במתחמים המיועדים לפיתוח מסחרי יועברו לבית רומנו, ובמקומם יוקצו זכויות בנייה נוספות למגורים.

במתחם זה מתוכננות כ-50 יחידות דיור בהישג יד, תוספת של כ-22 יחידות לעומת התוכנית המאושרת. במתחם חסן ערפה מתוכננות 30 יחידות נוספות לדיור בהישג יד, ללא שינוי לעומת התכנון הקיים. בסך הכול מדובר בכ-80 יחידות דיור בהישג יד בשני המתחמים, כאשר תמהיל הדירות הסופי ייקבע לפני הפקדת התוכנית, בהתאם לחוות דעת היחידה לתכנון אסטרטגי ולהנחיות העירוניות.