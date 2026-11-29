במכתב שנשלח הבוקר (ראשון) לממונה על התקציבים מהרן פרוזנפר, לממונה על השכר אפי מלכין ולמנהל רשות המסים שי אהרונוביץ', תקף יו"ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד, בחריפות את המהלך המתגבש לקראת כניסת הממשלה החדשה. "שוב חוזר אותו דפוס מקומם: ערב כינונה של ממשלה חדשה, פותחים באוצר את המגירות ושולפים תוכניות לפגיעה בעובדים בישראל ובמעמד הביניים", כתב בר-דוד. "במקום להציג בשורה כלכלית, חוזרים שוב ושוב אל אותו פתרון קל ופסול: הכנסת היד לכיסו של האדם העובד ופגיעה בחיסכון לטווח בינוני וארוך".

יו"ר ההסתדרות הדגיש כי קרנות ההשתלמות הושגו במשאים ומתנים קיבוציים לאורך עשרות שנים, והן משמשות כרשת ביטחון חיונית לא רק למעמד הביניים אלא גם לאוכלוסיות עובדים מוחלשות – בהן עובדי ניקיון ושמירה, בניין, מלונאות, הובלה, רשתות שיווק ורשויות מקומיות.

ארנון בר דוד. "חוזרים שוב ושוב אל אותו פתרון קל ופסול" ( צילום: אורן כהן, דוברות ההסתדרות )

"קרנות ההשתלמות אינן קופה קטנה של משרד האוצר", הבהיר בר-דוד. "לא נסכים להפוך את החיסכון שלהם למקור לכיסוי צורכי התקציב, ולא נאפשר להציג פגיעה בתנאי עבודתם כ'רפורמה' כלכלית". את מכתבו חתם באיום מפורש: "אם תבחרו לקדם פגיעה בקרנות ההשתלמות ובזכויות העובדים, לא נהסס לצאת למאבק נחוש ולפעול בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותנו, עד כדי השבתה כללית של המשק".

התוכנית של צמרת האוצר שחוזרת לשולחן

המכתב מגיע שעות ספורות לאחר שפורסם ב"ממון" וב-ynet כי "צוות השלושה" באוצר – מנהל רשות המסים שי אהרונוביץ', הממונה על התקציבים מהרן פרוזנפר והכלכלן הראשי ד"ר שמואל אברמזון – גיבש הצעת חוק שתביא בפועל לחיסולן של קרנות ההשתלמות במתכונתן הנוכחית.

לפי המתווה שמתוכנן להיות מוצג לשר האוצר הבא (כאשר המועמד המוביל לתפקיד הוא נפתלי בנט) לצורך גיבוש תקציב 2027, יבוטלו הטבות המס הייחודיות במעמד ההפקדה והמעסיקים יוצאו ממנגנון ההפרשות. במקומן ייווצרו שתי חלופות: גילום הסכום בתוך שכר הברוטו של העובד, או הפקדה לקופת חיסכון רגילה החייבת במס מלא – תוך הותרת הטבת מס על רווחי הון בלבד תחת תקרה חדשה.