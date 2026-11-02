העסקה מרחיבה את פעילות WeWork במתחם, שבו היא פועלת כיום גם במגדל ToHa1 הסמוך. בסך הכול שוכרת הרשת בשני המגדלים כ-30 אלף מ"ר מתוך כ-220 אלף מ"ר של שטחים עיליים. היא מצטרפת לשורת עסקאות משמעותיות במגדל, ובראשן עסקת השכירות של ענקית הטכנולוגיה גוגל, שחתמה לאחרונה על שטח של כ-60 אלף מ"ר.

העסקה מרחיבה את פעילות WeWork במתחם, שבו היא פועלת כיום גם במגדל ToHa1 הסמוך. בסך הכול שוכרת הרשת בשני המגדלים כ-30 אלף מ"ר מתוך כ-220 אלף מ"ר של שטחים עיליים. היא מצטרפת לשורת עסקאות משמעותיות במגדל, ובראשן עסקת השכירות של ענקית הטכנולוגיה גוגל, שחתמה לאחרונה על שטח של כ-60 אלף מ"ר.

העסקה מרחיבה את פעילות WeWork במתחם, שבו היא פועלת כיום גם במגדל ToHa1 הסמוך. בסך הכול שוכרת הרשת בשני המגדלים כ-30 אלף מ"ר מתוך כ-220 אלף מ"ר של שטחים עיליים. היא מצטרפת לשורת עסקאות משמעותיות במגדל, ובראשן עסקת השכירות של ענקית הטכנולוגיה גוגל, שחתמה לאחרונה על שטח של כ-60 אלף מ"ר.