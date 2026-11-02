שוק המשרדים בתל אביב ממשיך לרכז עסקאות שכירות בהיקפים גדולים, בעיקר במגדלים חדשים ובמיקומים מרכזיים. חברות הנדל"ן המניב אמות השקעות וגב-ים הודיעו היום (שני) כי חתמו על עסקה להשכרת 4 קומות במגדל המשרדים ToHa2 בתל אביב, בשטח כולל של כ-10,000 מ"ר, עבור פעילות חברת חללי העבודה המשותפים WeWork. תקופת השכירות עומדת על 10 שנים והיקף העסקה מוערך בכ-180 מיליון שקל.
העסקה מרחיבה את פעילות WeWork במתחם, שבו היא פועלת כיום גם במגדל ToHa1 הסמוך. בסך הכול שוכרת הרשת בשני המגדלים כ-30 אלף מ"ר מתוך כ-220 אלף מ"ר של שטחים עיליים. היא מצטרפת לשורת עסקאות משמעותיות במגדל, ובראשן עסקת השכירות של ענקית הטכנולוגיה גוגל, שחתמה לאחרונה על שטח של כ-60 אלף מ"ר.
אתמול דיווחה חברת סיילספורס כי חתמה גם היא על עסקה לשכירות של 5 קומות במגדל, בשטח של כ-15,300 מ"ר עם אפשרות להרחבה של עד2 קומות נוספות בהמשך, תחת חוזה שכירות ל-5 שנים. על פי הדיווח של סיילספורס, המובילה העולמית ב-AI CRM, בכוונתה להעמיק את השקעתה בישראל ולאחד את 1,000 עובדי החברה והמשרדים תחת קורת גג אחת בתל אביב.
לדברי החברה, מדובר בצעד אסטרטגי משמעותי המחזק את נוכחותה ומחויבותה ארוכת הטווח לישראל, שכן מטרתה לאחד את מרכז המחקר והפיתוח ואת פעילותה המקומית. מועד האכלוס המשוער נקבע למחצית הראשונה של 2028.
מגדל ToHa2, המתנשא לגובה של כ-300 מטרים וכולל 77 קומות, נמצא בימים אלה בשלבי ההיערכות האחרונים לקראת אכלוסו, כאשר טופס 4 צפוי להתקבל עד סוף השנה. המגדל, הממוקם בצומת הרחובות יגאל אלון, תוצרת הארץ ודרך השלום, בסמיכות לתחנת רכבת השלום, תוכנן על ידי אדריכלים רון ארד ואבנר ישר. בינואר הקרוב צפויות להיכנס למגדל חברות הנמצאות בשלבי סיום עבודות הבינוי בשטחיהן, ובהן טרנסמיט סקיוריטי, דרייבנטס ונאבן.
העסקאות האחרונות במגדל ToHa2 מצטרפות למגמה של ביקושים גבוהים למשרדים במגדלי פריים בתל אביב, אך אינן מעידות בהכרח על התאוששות רוחבית של שוק המשרדים בישראל. למעשה, הנתונים העדכניים מצביעים על פערים משמעותיים בין מוקדי התעסוקה השונים, כאשר מגדלים חדשים במיקומים מרכזיים ממשיכים למשוך חברות גדולות, בעוד שבאזורים אחרים נרשמת חולשה בביקושים.
לפי דוח חברת שירותי הנדל"ן Newmark Natam למחצית הראשונה של 2026, שפורסם בספטמבר האחרון, שיעור התפוסה הממוצע ב-61 מגדלי משרדים ברמת Class A בתל אביב ובמתחם הבורסה ברמת גן הגיע ל-98.89%, לעומת 95.83% במחצית השנייה של 2025. במקביל, דמי השכירות הממוצעים עלו מכ-124.8 שקל לכ-126.1 שקל למ"ר בחודש.
במתחם יגאל אלון, שבו ממוקמים מגדלי ToHa, הגיע שיעור התפוסה ל-99.1%, ודמי השכירות הממוצעים עמדו על כ-139.2 שקל למ"ר בחודש. לשם השוואה, בהרצליה פיתוח ירד שיעור התפוסה במגדלי Class A מכ-94.4% במחצית השנייה של 2025 לכ-90.6% במחצית הראשונה של 2026, ודמי השכירות הממוצעים ירדו מכ-100.8 שקל לכ-96.8 שקל למ"ר בחודש.
הדוח הצביע גם על שינוי בהרכב הביקושים למשרדים. בעוד שחברות תוכנה וגיימינג מסוימות צמצמו את שטחיהן, חברות בתחומי הסייבר, הדיפנס-טק והתעשיות הביטחוניות הגדילו את הביקושים. במקביל, חברות בינלאומיות גדולות ממשיכות לחפש שטחים נרחבים במגדלים חדשים, בין היתר כדי לרכז את פעילותן במקום אחד וליהנות מנגישות לתחבורה ציבורית.