השקעה של יותר ממיליארד שקל, שטח בנוי של כ-95 אלף מ"ר, כ-460 יחידות דיור, מרכז מסחרי, אודיטוריום בן 700 מקומות, מתחם ספורט, חדרי פודקאסט ואפילו חממה: אחרי שנים של תכנון והקמה, רשת מגדלי הים התיכון החלה לשווק את פרויקט הדיור המוגן הגדול ביותר שלה ומהגדולים בישראל - SPIRIT, בשכונת נווה איילון באור יהודה. תג המחיר הממוצע לפיקדון לקבלת דירה עומד על כ-3 מיליון שקל.

בריאיון ל-ynet ו"ממון" מסביר מנכ"ל מגדלי הים התיכון, דורון ארנון, כי מאחורי ההשקעה עומד שינוי מהותי בדרישות הדיירים: "היום אנשים מגיעים לשלב הזה עם ניסיון, שאיפות ותוכניות, ומצפים שסביבת המגורים תאפשר להם להמשיך להתפתח ולהשפיע. SPIRIT הוא הפרויקט השאפתני ביותר בתולדות הרשת, שנועד לקבוע רף חדש שבו הדיירים פעילים בעיצוב התוכן וחיי הקהילה".

מרכז מסחרי, אודיטוריום בן 700 מקומות ומתחם ספורט. הדמיה: totem3d

ארנון מתייחס גם לסוגיית יוקר המחיה: "מרבית בני הגיל השלישי מעדיפים כיום דירות מרווחות יותר, בדומה למגורים רגילים, ולא יחידות של עד 50 מ"ר כפי שנבנו בעבר, לצד רצון להישאר בסביבת המגורים המוכרת. אבל אם רוצים מוצרים זולים יותר, זה מתחיל בקרקע. אם המדינה רוצה שיוקמו מוצרים איכותיים ובמחיר נגיש לגיל השלישי, שתשווק קרקעות במחירים נמוכים בהרבה".

מגדלי הים התיכון, מהרשתות הוותיקות בענף הפועלת מעל לארבעה עשורים, מפעילה כיום 8 בתי דיור מוגן בארץ. הפרויקט באור יהודה הוא נדבך מרכזי בתוכנית הצמיחה של החברה, הכוללת מתחמים נוספים בשדה דב וברמת אביב שבתל אביב, וכן בגבעת שמואל. לפי מצגת המשקיעים של החברה, היעד הוא להגדיל את היצע הדיור של הרשת מכ-1,900 יחידות דיור בסוף 2025 לכ-3,500 יחידות דיור עד שנת 2030.

התנופה אינה פוסחת על שאר הענף. רק בשבוע שעבר הודיעה חברת אאורה על עסקה לרכישת רשת "בית בכפר" תמורת כ-1.7 מיליארד שקל. קבוצות נדל"ן נוספות מעמיקות פעילות בתחום, המשלב החזקת נדל"ן מניב עם פעילות תפעולית ארוכת טווח.

בשלב השיווק הראשוני של SPIRIT מוצעות כ-350 דירות מתוך כ-460 דירות מתוכננות ב-13 קומות. לצד המגורים יכלול המתחם מרכז מסחרי פתוח עם בתי קפה ומסעדות, בריכה חצי-אולימפית, בריכה טיפולית, חדרי כושר ופילאטיס ומתחמי סדנאות. על עיצוב הפנים אמונים דנה אוברזון ומשרד XS STUDIO. אחד העוגנים בתכנון הוא עירוב שימושים שיאפשר גם לתושבי הסביבה ליהנות ממתחמי המסחר והתרבות, במטרה לשלב את הדיירים במרקם השכונתי.

צילום: גדי אהד