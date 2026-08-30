חיידק בקממבר: מחלבות גד אוספת קממבר- גבינה בשלה עם עובש לבן 33% שומן 130 גרם שתוקפה פג ב-7 בספטמבר 2026 בגלל זיהום.

חיידק בקממבר: מחלבות גד אוספת קממבר- גבינה בשלה עם עובש לבן 33% שומן 130 גרם שתוקפה פג ב-7 בספטמבר 2026 בגלל זיהום.

חיידק בקממבר: מחלבות גד אוספת קממבר- גבינה בשלה עם עובש לבן 33% שומן 130 גרם שתוקפה פג ב-7 בספטמבר 2026 בגלל זיהום.

מהחברה נמסר כי: "בבדיקה שנערכה על ידי היצרן הצרפתי נמצא חיידק ליסטריה מונוציטוגנס במוצר. צרכנים שברשותם המוצר מתבקשים להימנע מצריכתו ומחלבות גד תאסוף את המוצרים".

מהחברה נמסר כי: "בבדיקה שנערכה על ידי היצרן הצרפתי נמצא חיידק ליסטריה מונוציטוגנס במוצר. צרכנים שברשותם המוצר מתבקשים להימנע מצריכתו ומחלבות גד תאסוף את המוצרים".

מהחברה נמסר כי: "בבדיקה שנערכה על ידי היצרן הצרפתי נמצא חיידק ליסטריה מונוציטוגנס במוצר. צרכנים שברשותם המוצר מתבקשים להימנע מצריכתו ומחלבות גד תאסוף את המוצרים".

מגד נמסר גם של"שאלות נוספות, ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות של מחלבות גד דרך הטופס המקוון באתר מחלבות גד או בטלפון: 1-700-50-21-22 או במייל: service@gad-dairy.co.il.

מגד נמסר גם של"שאלות נוספות, ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות של מחלבות גד דרך הטופס המקוון באתר מחלבות גד או בטלפון: 1-700-50-21-22 או במייל: service@gad-dairy.co.il.

מגד נמסר גם של"שאלות נוספות, ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות של מחלבות גד דרך הטופס המקוון באתר מחלבות גד או בטלפון: 1-700-50-21-22 או במייל: service@gad-dairy.co.il.