חיידק בקממבר: מחלבות גד אוספת קממבר- גבינה בשלה עם עובש לבן 33% שומן 130 גרם שתוקפה פג ב-7 בספטמבר 2026 בגלל זיהום.
מהחברה נמסר כי: "בבדיקה שנערכה על ידי היצרן הצרפתי נמצא חיידק ליסטריה מונוציטוגנס במוצר. צרכנים שברשותם המוצר מתבקשים להימנע מצריכתו ומחלבות גד תאסוף את המוצרים".
הקריאה להחזרת המוצר הינה בתיאום עם שירות המזון במשרד הבריאות שמסר: "חיידק ליסטריה מונוציטוגנס עלול לגרום למחלה באוכלוסיה בסיכון גבוה כגון: בעלי מערכת חיסונית חלשה, קשישים ולגרום להפלות בנשים הרות".
מגד נמסר גם של"שאלות נוספות, ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות של מחלבות גד דרך הטופס המקוון באתר מחלבות גד או בטלפון: 1-700-50-21-22 או במייל: service@gad-dairy.co.il.
"אנו מתנצלים בפני הציבור על אי הנוחות שנגרמה, ומבהירים כי אנו פועלים בשיתוף פעולה מלא עם הרשויות המוסמכות על מנת להבטיח את איכות ובטיחות המוצרים".