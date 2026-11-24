החשיפה הבוקר ב-ynet וב"ידיעות אחרונות" על כך שמשרד האוצר הורה למינהלות השיקום תקומה (דרום) ותנופה (צפון) להוציא לדרך קיצוץ של כ-299 מיליון שקל, בניגוד להתחייבויות הממשלה כי תקציביהן לא יקוצצו, מעוררת סערה. בעקבות הפרסום הודיעה יו"ר ועדת הכספים הזמנית, ח"כ לירן אבישר בן-חורין, כי תכנס בשבוע הבא את הוועדה לדיון דחוף בנושא. טרם נקבע מועד מדויק לדיון, אך בכנסת כבר נשמעות קריאות לבטל את הגזירה.

"בשלוש השנים האחרונות שיקום הצפון לא התקדם כמו שהיה אמור להתקדם וזה מעורר דאגה. הקיצוצים האלה פוגעים ברווחה ובבריאות, בעוד שלא ראיתי שכספים סקטוריאליים וקואליציוניים נפגעו", אמרה ח"כ אבישר בן-חורין. "הנושא בהחלט צריך להגיע להכרעת הוועדה". את הבקשה לדיון העלה ח"כ נעם תיבון. "האנשים שעברו את כל הסבל הזה חוזרים הביתה", אמר תיבון, "ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שהם ייפגעו שוב".

בית שנפגע מטיל חיזבאללה ביישוב כפר יובל ( צילום: אפי שריר )

תיבון, שצפוי לעמוד בראש הוועדה החדשה לחיזוק הנגב והגליל, הוסיף בנפרד: "הבוקר בכותרת הראשית אנחנו רואים איך ממשלת המחדל והכישלון ממשיכה להחליש את הנגב והגליל. בכוונתי ליזום דיון משותף עם ועדת הכספים כדי לבחון כיצד לוקחים את הכספים הקואליציוניים המושחתים, ומעבירים מתוכם את התקציב החסר לשיקום. הכסף הזה יגיע לתושבי הדרום והצפון, נקודה".

גם יו"ר הדמוקרטים, ח"כ יאיר גולן, התייחס לפרסום וקשר אותו למגעים הפוליטיים: "בעמוד השער של 'ידיעות אחרונות' מתפרסם שממשלת טבח אוקטובר עומדת לקצץ 300 מיליון שקל שהובטחו. הממשלה הנוכחית העדיפה לתקצב את הטרור היהודי ואת מקורביה, במקום להשקיע בחבלי הארץ שספגו את המכות הקשות ביותר. אי אפשר לשבת עם מי שמפקיר את אזרחי ישראל שוב ושוב... צריך להקים מיד ממשלה חדשה שתשים את הצפון והדרום בראש סדרי העדיפויות".

לפנות בוקר העברנו בכנסת את הקמת הוועדה לחיזוק הנגב והגליל, בראשותי. הבוקר בכותרת הראשית, אנחנו רואים איך ממשלת המחדל והכישלון ממשיכה להחליש את הנגב והגליל. אנחנו לא נאפשר את ההפקרה הזו. בכוונתי ליזום דיון משותף עם ועדת הכספים כדי לבחון כיצד לוקחים את הכספים הקואליציוניים המושחתים של נתניהו וסמוטריץ׳, ומעבירים מתוכם את התקציב החסר לשיקום הצפון והעוטף. הכסף הזה יגיע לתושבי הדרום והצפון, נקודה. — נעם תיבון (@NoamTibon) November 24, 2026

בדרום ובצפון, ראשי הרשויות לא מסתירים את זעמם לנוכח העובדה שראש הממשלה ושר האוצר הבטיחו מפורשות שיימצא מקור תקציבי חלופי ולא יוטלו קיצוצים על כספי השיקום, וכעת הכסף נלקח מתוכניות חינוך, בריאות ופיתוח שכבר אושרו. "מדינת ישראל צריכה לקצץ את חמאס ולא את תקציבי העוטף", אומר ראש עיריית שדרות אלון דוידי. "משמעות הקיצוץ היא פגיעה קשה ביכולת שלנו להשתקם, ובאמון התושבים. המדינה אינה יכולה לצפות מתושבים לשוב לבתיהם, לגדל את ילדיהם ולהמשיך לבנות את עתידם, ובמקביל לפגוע בתשתיות. אני דורש מראש הממשלה ומשר האוצר לבטל לאלתר את הקיצוץ ולהבטיח את העברת התקציבים המלאה. תושבי העוטף אינם מבקשים טובה, הם דורשים מהמדינה לעמוד בהתחייבויותיה".

ראש מועצת מטולה דוד אזולאי תקף: "אותה ממשלה שהביאה עלינו את האסון הנוראי הזה, שהחריב לנו את היישובים, היא זו ששוב פעם מקצצת. הבטיחו לשקם את הצפון, אבל לא הבטיחו לקיים. אני קורא ליושבת ראש ועדת הכספים ולכנסת החדשה: תעצרו את המהלך הזה, תנו לנו את מה שמגיע לנו כדי שנחזור חזרה לחיים נורמליים".

"קיצוץ בתקציבי השיקום של העוטף והצפון הוא פגיעה ישירה בעתיד ההתיישבות ובביטחון הלאומי של מדינת ישראל", הזהיר עמית יפרח, מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל. "שיקום העוטף והצפון הוא משימה לאומית. לא סעיף תקציבי למשא ומתן".

הבוקר, בעמוד השער ״ידיעות אחרונות״, מתפרסם שממשלת טבח אוקטובר עומדת לקצץ 300 מיליון שקל שהובטחו לשיקום הצפון והעוטף. באותו שער מדווחים גם שהמשא ומתן להקמת ממשלה תקוע. אין לנו זמן לבזבז. צריך להקים ממשלה חדשה במיידי שתשים את הצפון והדרום בראש סדרי העדיפויות. הממשלה הנוכחית העדיפה לתקצב את הטרור היהודי ואת מקורביה, במקום להשקיע בחבלי הארץ שספגו את המכות הקשות ביותר ושילמו את המחיר הכבד ביותר במלחמה. אי אפשר לשבת עם מי שמפקיר את אזרחי ישראל שוב ושוב. לא מעל השולחן, לא מתחתיו ולא לצדו. שיקום הצפון והדרום זו משימה לאומית, ביטחונית וחברתית. זה המנדט שקיבלנו מהציבור, זו החובה שלנו להחזיר לתושבים את הביטחון, את הבית ואת האמונה בעתיד במקום שבו הם חיים. אסור לנו לבזבז עוד יום, צריך להקים ממשלה. — Yair Golan - יאיר גולן (@YairGolan1) November 24, 2026

"שיקום העוטף הוא התחייבות, לא סעיף שמקצצים בו כשצריך לאזן תקציב. אי אפשר לקרוא לנו לחזור הביתה, ובאותה נשימה לקצץ בתוכניות שאושרו לחינוך ולחוסן הקהילות", נמסר מתנועת עתיד לעוטף. "אנחנו דורשים לבטל את הקיצוץ, החלטות על עתידנו חייבות להתקבל עם התושבים והרשויות – לא יחליטו עלינו בלעדינו".

גם בארגון לובי 1701 דרשו התערבות מיידית: "תושבי הגליל קוראים לממשלת ישראל ולגוש השינוי לתקן את האיוולת הנוראית הזו. לא נהיה חיילים בשח-מט הקואליציוני של אף אחד מהגושים".