הדולר פתח את שנת 2026 ברמה של כ-3.19 שקלים, ולפני מספר ימים נסחר סביב 3.33 שקלים. ביום שני השבוע הדולר נסחר סביב שער של 3.35, אך ירד ל-3.29 במסחר הרציף ושערו היציג נקבע על 3.33 שקלים. היום, כאמור, הוא במגמת עלייה.

הדולר פתח את שנת 2026 ברמה של כ-3.19 שקלים, ולפני מספר ימים נסחר סביב 3.33 שקלים. ביום שני השבוע הדולר נסחר סביב שער של 3.35, אך ירד ל-3.29 במסחר הרציף ושערו היציג נקבע על 3.33 שקלים. היום, כאמור, הוא במגמת עלייה.

הדולר פתח את שנת 2026 ברמה של כ-3.19 שקלים, ולפני מספר ימים נסחר סביב 3.33 שקלים. ביום שני השבוע הדולר נסחר סביב שער של 3.35, אך ירד ל-3.29 במסחר הרציף ושערו היציג נקבע על 3.33 שקלים. היום, כאמור, הוא במגמת עלייה.