הדולר נסחר הבוקר (רביעי) סביב 3.36-3.35 שקלים - עלייה קלה לעומת שערו היציג אתמול שנקבע על 3.34 שקלים. האירו נסחר סביב 3.67 שקלים - לעומת שערו היציג שנקבע אתמול על 3.66 שקלים.
הדולר פתח את שנת 2026 ברמה של כ-3.19 שקלים, ולפני מספר ימים נסחר סביב 3.33 שקלים. ביום שני השבוע הדולר נסחר סביב שער של 3.35, אך ירד ל-3.29 במסחר הרציף ושערו היציג נקבע על 3.33 שקלים. היום, כאמור, הוא במגמת עלייה.
הגורמים שמחזקים את הדולר הם בין היתר פער הריביות: ריבית הפדרל ריזרב (Federal Reserve) עומדת על 3.75%–4% לעומת ריבית בנק ישראל, שעומדת על 3.25%. בשוק ההון חוששים שבארה"ב תהיה העלאת ריבית נוספת, שתרחיב את הפער לטובת הדולר. בנוסף, תשואות האג"ח בארה"ב, שחזרו לרמה של מעל 5% בטווח הארוך, ואי-ודאות גיאופוליטית ופוליטית: המתיחות במצר הורמוז, החשש ממתקפה מיידית על איראן ומצד איראן, והקושי להקים ממשלה בישראל.