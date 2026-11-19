בית המשפט המחוזי בבאר שבע ביטל לאחרונה חיוב רטרואקטיבי במזונות זמניים בסך כ-91 אלף שקל שהוטל על אב לארבעה ילדים. השופטת פאני גילת כהן קבעה כי לנוכח השיהוי הממושך בהגשת הבקשה למזונות, לא היה מקום להחיל את החיוב ממועד הגשת התביעה ללא בירור והנמקה. יתר החיובים שהוטלו על האב נותרו בעינם.

בני הזוג נישאו לפני כשני עשורים ובאוגוסט 2024 עזב האב את בית המשפחה. בינואר אשתקד הגישה האם תביעת מזונות, אבל הצדדים ניהלו משא ומתן ממושך בניסיון להגיע להסכמות, וביקשו שוב ושוב להשהות את ההליכים.

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באוגוסט 2025 הודיעה האם שהמשא ומתן נכשל וביקשה בין היתר לפסוק מזונות זמניים. בית המשפט הורה לה להגיש בקשה נפרדת, אך היא לא עשתה זאת. בהמשך החליפה ייצוג משפטי וביקשה כמה אורכות. רק ביוני האחרון, כ-17 חודשים לאחר הגשת התביעה, הגישה בקשה דחופה למזונות זמניים.

בחודש שלאחר מכן חייב בית המשפט למשפחה את האב לשלם 3,000 שקל בחודש עבור ארבעת ילדיו, לצד 2,000 שקל עבור מדור והחזקתו. בנוסף נקבע כי ההורים יישאו בחלקים שווים בהוצאות החינוך והרפואה החריגות. החיוב הוחל רטרואקטיבית מינואר 2025, מועד הגשת התביעה.

האב ערער למחוזי וטען שמדובר בחיוב חריג של כ-91 אלף שקל, שהוטל עליו למרות העיכוב הממושך מצד האם. לדבריו, בתקופה הרלוונטית הוא נשא בעצמו בצורכי הילדים בעת שהותם עימו ובהחזרי המשכנתה. הוא חלק גם על קביעת זמני השהות ועל סכומי המזונות.

מנגד טענה האם כי העיכוב נבע מניסיונות כנים להגיע להסכמות, וכי האב לא שילם מזונות מאז שעזב את הבית ואף הפסיק להשתתף בהחזרי המשכנתה. לשיטתה, אין הצדקה להתערבות בהחלטה זמנית.

השופטת גילת כהן הבהירה כי ערכאת הערעור מתערבת בפסיקת מזונות זמניים רק במקרים חריגים. בהתאם לכך, היא לא מצאה עילה לשנות את סכומי המזונות, את הערכת צורכי הילדים או את חלוקת זמני השהות שנקבעה לצורך החיוב.

ואולם בנוגע לתחולה הרטרואקטיבית היא הגיעה למסקנה אחרת. בפסק הדין הובהר שחלפו כ-10 חודשים מאז שהאם התבקשה להגיש בקשה מסודרת למזונות זמניים ועד שעשתה זאת בפועל, וקשה ליישב עיכוב כזה עם אופיים של מזונות זמניים כסעד דחוף, שהוא בבחינת עזרה ראשונה. "בחינת האירועים על רצף הזמן מלמדת כי לא אצה למשיבה הדרך לעתור לפסיקת מזונות זמניים", נכתב.

השופטת ציינה כי לא הובהר כיצד מומנו צורכי הילדים בתקופת הביניים, וכי טענות ההורים בעניין זה לא נתמכו בראיות מספקות. בית המשפט למשפחה אף לא נימק את החלטתו להחיל את החיוב למפרע.

לפיכך בוטל החיוב הרטרואקטיבי, ונקבע כי המזונות הזמניים ישולמו החל ממועד הגשת הבקשה לפסיקתם, כלומר מיוני 2026. השופטת הבהירה כי האם והילדים רשאים לתבוע מזונות גם עבור התקופה הקודמת, אך הדבר יצריך בירור במסגרת ההליך העיקרי.