המקרה של הפרזנטורית אודיה וסגירת אתר האינטרנט של עדיקה בשבת , מוכיח שהוויכוח על אופי השבת וכפייה דתית עדיין פוצע את החברה בישראל משני צידי המפה. "בזמן שהפוליטיקה הארצית מתכוננת למערכת בחירות, המציאות בשטח נקבעת בעירייה", כך נכתב בהקדמה לדו"ח "מבחן השבת", בדיקה מקיפה שעורכת "ישראל חופשית" זו השנה הרביעית.

מדובר בדו"ח שבודק כיצד באמת נראית השבת העירונית, ואילו שירותים זמינים לציבור בשבת. הוא עושה זאת באמצעות זיהוי הערים בהן יש מסחר, הסעדה, תחבורה, מועדוני ספורט ובתי מרקחת שפועלים בשבת ומצד שני זיהוי העיריות שמצמצמות את חופש הבחירה לתושביהן, אם כי לרוב התושבים שלהן (מסורתיים) הם אלה שבוחרים במציאות הזאת, כלומר מעוניינים בהשבתה כזאת בשבת.

גלריה הפגנת חילונים בעד פתיחת בית הקפה "בסמטה" בירושלים בשבת ( צילום: לירן תמרי )

כך, הרוב המוחלט של הערים "החופשיות" הן ערים בעלות רוב חילוני מובהק, ולהיפך הערים שמדורגות בתחתית הטבלה הן ערים בעלות רוב מסורתי, דתי וחרדי. אם זאת חשוב להדגיש כי גם אם בערים כמו צפת או בית שמש חלק ניכר מהתושבים מעדיפים השבתה מלאה בשבת, עדיין קיימים תושבים חילוניים שהיו מעוניינים לפחות בפעילות כלשהי של תחבורה ציבורית ובפתיחה של בתי מרקחת למשל.

הפרדוקס הישראלי הוא שדווקא תושבי ערים מנותקות תחבורתית, שיש בהן פחות מחזיקי רכב, דבקים בהשבתת תחבורה ציבורית בשבת. מי שכן מעוניין לצאת מהעיר בשבת, ישתמש במוניות ספיישל או בטרמפים. המחקר מתאר מציאות בלבד ולא מתייחס לסוגיות כמו מנוחת עובדים בשבת ומנוחת ובתי עסק בשבת - שלא תמיד מעוניינים להיות פעילים 7 ימים בשבוע.

חשוב לזכור שלמרות שלעירייה מוקנית סמכות להסדיר את פתיחתם וסגירתם של עסקים בשבת באמצעות חוק עזר, סמכות זו אינה מוחלטת. כל חוק עזר בעניין זה מחייב את אישור שר הפנים כתנאי לתוקפו.

אז באילו ערים אפשר להתנייד בקלות, לקנות מצרכים חיוניים או להנות מפעילות פנאי, ובאילו רשויות הכל נסגר דווקא ביום החופשי של התושבים? מבחן השבת כולל את 60 הערים היהודיות המאוכלסות ביותר בישראל (ללא רשויות ערביות וחרדיות).

המבחן כולל לראשונה גם בדיקת עגלות קפה הפועלות בשבת, לצד בחינת הנגישות לשירותים חיוניים ברחבי העיר כמו בית מרקחת תורן או כזה שפתוח בסופי השבוע. התשובות לשאלות הן בינאריות, כלומר יש רק שתי תשובות אפשריות: כן - שמזכה את העיר בנקודה, או לא - שמותירה אותה ללא ניקוד באותו הסעיף. סכום הנקודות המרבי הוא כמספר השאלות: 6 נקודות.

מי בתחתית ומי בפסגה במדד החילוניות העירונית?

נראה שלמרות ניסיונות מקומיים בחלק מהרשויות, המצב הארצי עדיין מגביל במידה ניכרת את חופש הבחירה בשבת. 5 ערים לא קיבלו אף נקודה: אופקים, בית שמש, נתיבות, צפת ושדרות נמצאות בתחתית הרשימה עם השבתה מלאה בשבת.

בצמרת הרשימה, עם מלוא הנקודות, נמצאות שוב גבעתיים, הרצליה, רמת השרון ות"א-יפו.

ערים נוספות שקיבלו 5 נקודות הן אילת, הוד השרון, חיפה, כפ"ס, מודיעין-מכבים-רעות, קריית אונו, קריית מוצקין, רמת גן ורעננה.

הערים שקיבלו 4 נקודות הן: חולון, טירת הכרמל, יהוד-מונסון, נוף הגליל, נס ציונה, קריית ביאליק, ראשון לציון.

הערים שקיבלו 3 נקודות הן: באר שבע, בת ים, טבריה, ירושלים, כרמיאל, נהריה, נתניה, עכו, ערד, פתח תקווה, רחובות, רמלה.

הערים שקיבלו 2 נקודות: אשקלון, גדרה, דימונה, חדרה, כפר יונה, לוד, מבשרת ציון, מגדל העמק, עפולה, קריית גת, קריית ים.

הערים שקיבלו נקודה אחת הן: אור יהודה, אור עקיבא, באר יעקב, גבעת שמואל, חריש, יבנה, מעלה אדומים, פרדס חנה-כרכור, קריית אתא, קריית מלאכי, ראש העין.

סך הכל 13 ערים קיבלו ציון של שבת חופשית עם 6-5 נקודות. 31 ערים קיבלו ציון בינוני של 4-2 ו-16 ערים קיבלו ציון נמוך במיוחד 1-0. 78% (47 ערים) קיבלו ציונים נמוכים או בינוניים בלבד. הציון הממוצע הוא 2.7 נקודות והציון החציוני: 3 נקודות מתוך 6.

גוש דן לעומת הפריפריה והשפעת מיזם "נעים בשבת"

הניתוח חושף פער משמעותי בפעילות בשבת בין תושבי מרכז הארץ ותושבי הפריפריה. עם ציון ממוצע של 4.2 בגוש דן והשרון לעומת 1.5 בלבד באזור ירושלים והדרום, לתושבי המרכז יש סיכוי גבוה פי 3 לקבל שירותים בשבת מאשר לתושבי הפריפריה.

באופן טבעי, קיימת גם קורלציה ישירה ומובהקת בין קיומה של תחבורה ציבורית בסופ"ש לבין ציון עירוני כולל גבוה. הנתונים מוכיחים כי הצטרפות למיזם התחבורה הבין-עירוני "נעים בסופ"ש" (או "סבבוס") אינה מעניקה רק ניקוד בתחבורה, אלא מאפשרת במקביל פעילות פנאי, תרבות ומסחר.

אוטובוס של נעים בסופ"ש ( צילום: באדיבות עיריית תל אביב )

כל הערים שקיבלו ציון מקסימלי הן מלב גוש דן והשרון, וכך גם רוב הערים שקיבלו ציון טוב של 5 נקודות. לעומתן, ערי הפריפריה הגיאוגרפית, בדרום, ירושלים והצפון, סגורות כמעט לחלוטין, למעט חריגים כמו אילת וחיפה.

למעט מבשרת ציון שחברה במיזם, בכל 11 הרשויות האחרות החברות בו (כולן במרכז, בגוש דן ובשרון) מתקיימת פעילות תרבות, ספורט ומסחר בשבת. הציון המשוקלל הממוצע של ערים אלו עומד על 5.2 מתוך 6 נקודות. לעומת ציון 2.2 בערים שלא חברות במיזם התחבורה בשבת.

20 ערים מתוך 60 מאפשרות תחבורה בין-עירונית המחברת אותן לערים שכנות בשבת, ו-13 ערים בלבד מפעילות תחבורה פנים-עירונית המנגישה את כלל שכונות העיר (מלבד חברות "נעים בסופ"ש" ומיזם "סבבוס", המענה הקיים נסמך בעיקר על המטרונית בחיפה, קריית מוצקין וקריית ביאליק).

יש ערים ללא בתי מרקחת בשבת

נגישות לבתי מרקחת בימי המנוחה היא שירות חיוני, בפרט במקרי חירום. לפי החוק, רשות מקומית רשאית לקבוע בהתייעצות עם לשכת הבריאות המחוזית תורנות בתי מרקחת בתחומה. בפועל, רשויות רבות נסמכות על סניפי פארם פרטיים הפתוחים בשבת.

מהבדיקה עולה כי ב-13 רשויות אין בית מרקחת זמין בשבת ואין הגדרת תורנויות. בערים כמו בית שמש, מעלה אדומים וצפת, התושבים נאלצים לנסוע מעל 20 דקות ברכב לערים שכנות כדי להשיג תרופות דחופות.

קניון שבעת הכוכבים בהרצליה. פתוח בשבת ( צילום: יחצ )

תחומי התרבות והספורט מציגים ציונים גבוהים יחסית בחלק נרחב מהרשויות. גם בערים הסגורות כמעט לחלוטין במסחר ותחבורה (אור יהודה, יבנה, קריית אתא או ראש העין), ניתן למצוא פעילות פנאי בריכות ומועדוני ספורט פתוחים בשבת.

לעומת זאת, הקטגוריה הכוללת את המספר הקטן ביותר של עיריות - 10 בלבד שקיבלו ניקוד בקטגוריה, היא בניסיון לשנות את חוק העזר שיאפשר מסחר בשבת. אמנם מדובר בהיבט סמלי, אך זה צעד חשוב. באופן מעניין, חלקן דווקא קיבלו ציון ממוצע בינוני למרות ההצהרה (למשל חולון, יהוד-מונוסון וראשון לציון, שקיבלו 4 נקודות במקום 6).

ב-20 רשויות אמנם אין מסחר בפועל, כלומר אין מרכזי קניות או מרכולים פתוחים בשבת ברחבי העיר. יחד עם זאת, בחלקן דווקא יש מסעדות שפתוחות בשבת, ובראש העין, למרות הציון הכללי הנמוך 1, נמצאו גם מסעדות וגם עגלת קפה פתוחה. למעשה רק ב-10 רשויות לא נמצאו מסעדות או עגלות מזון - מלבד גבעת שמואל שהצטרפה השנה למבחן, כל האחרות נמצאות בפריפריה בדרום, ירושלים או הצפון. דווקא טירת הכרמל, שזכתה לניקוד מצוין בקטגוריות של תחבורה ציבורית פנים ובין עירונית, לא מציעה מסעדות או עגלות מזון בשטחה.