בית משפט השלום בירושלים קבע לאחרונה כי קניון "הדר" בעיר יישא לבדו בפיצוי של כ-130 אלף שקל לאישה שהחליקה על כתם שמן ביציאה לחניון. השופטת מיכל הירשפלד דחתה את ניסיון הנהלת מרכז הקניות להטיל את האחריות על חברת הניקיון.

התאונה התרחשה בספטמבר 2017, כשהאישה החליקה ביציאה, באזור שבו חניית כלי רכב אסורה. בעקבות פציעתה היא הגישה תביעה נגד הקניון וחברת הניקיון שנשכרה על ידו. הקניון הגיש הודעת צד שלישי נגד חברת הניקיון.

קניון הדר בירושלים. ארכיון ( צילום: גיל יוחנן )

במסגרת ההליך הגיעו הצדדים לפשרה שלפיה האישה תקבל פיצוי כולל של 130,410 שקל. הוסכם כי הקניון וחברת הניקיון יישאו בתשלום בחלקים שווים, כמימון ביניים בלבד, עד להכרעה בשאלת חלוקת האחריות ביניהם.

הקניון טען כי עיקר האחריות מוטלת על חברת הניקיון, בהיותה קבלן מקצועי האמון על החניון וטיפול במפגעים. לטענתו, לאחר התאונה הוקף כתם השמן במחסומים והוצב במקום מאבטח, אולם עובד הניקיון הגיע רק כעבור 35 דקות. נטען כי מדובר בעיכוב בלתי סביר המעיד על מחדל תפעולי חמור.

מנגד טענה חברת הניקיון כי עבודתה מתבצעת בהתאם להסכם עם הקניון, המגדיר את היקף השירותים ותדירותם. לדבריה, לא הוטלה עליה חובה לבצע סריקות יזומות לאיתור כתמי שמן, ולא הוכח שהמפגע דווח לה לפני התאונה. החברה הדגישה כי האחריות להסדרת החניה ולפיקוח על החניון מוטלת על הנהלת הקניון.

ואכן, השופטת הירשפלד קיבלה את עמדת חברת הניקיון וקבעה כי עצם העובדה שמדובר במפגע ניקיוני לא מלמדת בהכרח על אחריותה לתוצאותיו. צוין כי הסכם ההתקשרות כלל איסוף פסולת גסה מהחניון מדי יום, טאטוא שבועי ושטיפה חצי-שנתית הכוללת הסרת כתמי שמן, בהצעת מחיר נפרדת. ואולם, לא נמצאה בו חובה לבצע סריקות יזומות לאיתור מפגעים מסוג זה.

בפסק הדין נדחתה טענת הקניון בנוגע לעיכוב של 35 דקות בהגעת עובד הניקיון. נקבע כי מאחר שהעובד הוזעק לאחר התאונה, כשהמקום כבר גודר ואובטח, אין בעיכוב כדי ללמד על אחריות החברה להתרחשותה.

עוד נזקפה לחובת הקניון העובדה שלא הציג סרטון אבטחה שהיה ברשותו, ויכול היה לשפוך אור על נסיבות התאונה ועל היווצרות כתם השמן. נקבע כי סביר שהמפגע נוצר בעקבות חניה אסורה במקום, וכי הקניון היה אחראי לאכיפת איסור החניה ובעל האמצעים לפקח עליו. בנוסף, הקניון יכול היה להורות לחברת הניקיון להקפיד במיוחד על ניקיון הכניסה לחניון, אך לא עשה זאת.

לפיכך נקבע שהקניון יישא במלוא הפיצוי, ישיב לחברת הניקיון את 65,205 השקלים ששילמה לנפגעת, ויישא בהוצאות ההליך ובשכר טרחת עו"ד בסך 11,800 שקל.