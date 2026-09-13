חברת הפינטק הבריטית רבולוט אישרה כי מידע רגיש של לקוחות נחשף לגורם צד שלישי לא מורשה, ‏לאחר שהחברה קיבלה בקשות הונאה שנשלחו מדומיין דוא"ל של רשות ממשלתית לגיטימית, כך אמר ‏אתמול (שבת) דובר החברה לרויטרס. רבולוט עומדת להיכנס לפעילות בישראל כ"בנק רזה" לאחר שבשנה ‏שעברה רשות ניירות ערך העניקה לארבעה גופי פינטק בינלאומיים "רישיון למתן תשלום" בישראל, וזאת ‏יחד עם ראפיד, מש (‏Mesh Payments‏) ו-‏Airwallex‏. ‏
‏"עם גילוי האירוע, חסמנו מיידית את הכתובת והתרענו לרשות הממשלתית הרלוונטית וכן לרשויות אכיפה, ‏הגנת מידע ורגולטורים פיננסיים", אמר הדובר, "המערכות של רבולוט וכספי הלקוחות לא נפגעו", מבלי ‏לגלות את המספר המדויק של האנשים שנפגעו מהפריצה. עם זאת, בחברת אבטחת הקריפטו ‏ZachXBT‏ ‏טענו כי התרמית כוונה נגד לקוחות בעלי שווי גבוה.‏
רבולוטרבולוט
רבולוט
(צילום: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
לפי דיווח של ‏TechCrunch‏, המידע שנחשף כלל את תאריכי הלידה של הלקוחות, כתובות דואר וכתובות ‏דוא"ל, מספרי טלפון, וכן העתקים של מסמכי זהות כולל דרכונים ורישיונות נהיגה.‏
רבולוט מתכננת הנפקה פומבית אפשרית ושואפת לשווי של עד 200 מיליארד דולר - עלייה מהערכת שווי ‏של 75 מיליארד דולר בסבב גיוס הון בנובמבר. היא נחשבת לאחת מחברות הפינטק האירופיות המצליחות ‏ביותר, ללא סניפי בנק פיזיים. יש לה מעל 80 מיליון לקוחות ברחבי העולם והיא פועלת כבנק ביותר מ-30 ‏מדינות, כך לפי האתר שלה. החברה אף הרחיבה לאחרונה את הנוכחות שלה בשווקים כמו הודו, מקסיקו, ‏צרפת ואיחוד האמירויות. יתרה מכך, מוקדם יותר החודש קיבלה החברה אישור טנטטיבי מהרגולטורים ‏האמריקנים לפתוח את הבנק הראשון במדינה, שלפי התוכניות יושק במחצית הראשונה של 2027.‏
בנוגע לכניסה לישראל, התקווה הצרכנית של רשות ניירות ערך היא שהרישיון יאפשר לארבע החברות, ‏ובהן רבולוט, להגדיל את הפעילות שלהן בארץ באופן משמעותי, ולהתחרות בשירותים שנותנים הבנקים ‏המקומיים. הרישיון מעניק לגופים את היכולת להעביר כספים, להמיר כספים ולסלוק וגם ארנקים ‏דיגיטליים. בנוסף יתאפשר לחברות להעניק ריבית על הכספים המופקדים בחשבונות אותם יציעו לקהל ‏הלקוחות. האחראית על מתן הרישיונות היא ענבל פולק שאחראית על תחום ניהול השקעות ברשות.‏