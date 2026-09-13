חברת הפינטק הבריטית רבולוט אישרה כי מידע רגיש של לקוחות נחשף לגורם צד שלישי לא מורשה, ‏לאחר שהחברה קיבלה בקשות הונאה שנשלחו מדומיין דוא"ל של רשות ממשלתית לגיטימית, כך אמר ‏אתמול (שבת) דובר החברה לרויטרס. רבולוט עומדת להיכנס לפעילות בישראל כ"בנק רזה" לאחר שבשנה ‏שעברה רשות ניירות ערך

חברת הפינטק הבריטית רבולוט אישרה כי מידע רגיש של לקוחות נחשף לגורם צד שלישי לא מורשה, ‏לאחר שהחברה קיבלה בקשות הונאה שנשלחו מדומיין דוא"ל של רשות ממשלתית לגיטימית, כך אמר ‏אתמול (שבת) דובר החברה לרויטרס. רבולוט עומדת להיכנס לפעילות בישראל כ"בנק רזה" לאחר שבשנה ‏שעברה רשות ניירות ערך

‏"עם גילוי האירוע, חסמנו מיידית את הכתובת והתרענו לרשות הממשלתית הרלוונטית וכן לרשויות אכיפה, ‏הגנת מידע ורגולטורים פיננסיים", אמר הדובר, "המערכות של רבולוט וכספי הלקוחות לא נפגעו", מבלי ‏לגלות את המספר המדויק של האנשים שנפגעו מהפריצה. עם זאת, בחברת אבטחת הקריפטו ‏ZachXBT‏ ‏טענו כי התרמית כוונה נגד לקוחות בעלי שווי גבוה.‏

‏"עם גילוי האירוע, חסמנו מיידית את הכתובת והתרענו לרשות הממשלתית הרלוונטית וכן לרשויות אכיפה, ‏הגנת מידע ורגולטורים פיננסיים", אמר הדובר, "המערכות של רבולוט וכספי הלקוחות לא נפגעו", מבלי ‏לגלות את המספר המדויק של האנשים שנפגעו מהפריצה. עם זאת, בחברת אבטחת הקריפטו ‏ZachXBT‏ ‏טענו כי התרמית כוונה נגד לקוחות בעלי שווי גבוה.‏

‏"עם גילוי האירוע, חסמנו מיידית את הכתובת והתרענו לרשות הממשלתית הרלוונטית וכן לרשויות אכיפה, ‏הגנת מידע ורגולטורים פיננסיים", אמר הדובר, "המערכות של רבולוט וכספי הלקוחות לא נפגעו", מבלי ‏לגלות את המספר המדויק של האנשים שנפגעו מהפריצה. עם זאת, בחברת אבטחת הקריפטו ‏ZachXBT‏ ‏טענו כי התרמית כוונה נגד לקוחות בעלי שווי גבוה.‏

לפי דיווח של ‏TechCrunch‏, המידע שנחשף כלל את תאריכי הלידה של הלקוחות, כתובות דואר וכתובות ‏דוא"ל, מספרי טלפון, וכן העתקים של מסמכי זהות כולל דרכונים ורישיונות נהיגה.‏

לפי דיווח של ‏TechCrunch‏, המידע שנחשף כלל את תאריכי הלידה של הלקוחות, כתובות דואר וכתובות ‏דוא"ל, מספרי טלפון, וכן העתקים של מסמכי זהות כולל דרכונים ורישיונות נהיגה.‏

לפי דיווח של ‏TechCrunch‏, המידע שנחשף כלל את תאריכי הלידה של הלקוחות, כתובות דואר וכתובות ‏דוא"ל, מספרי טלפון, וכן העתקים של מסמכי זהות כולל דרכונים ורישיונות נהיגה.‏