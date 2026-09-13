חברת הפינטק הבריטית רבולוט אישרה כי מידע רגיש של לקוחות נחשף לגורם צד שלישי לא מורשה, לאחר שהחברה קיבלה בקשות הונאה שנשלחו מדומיין דוא"ל של רשות ממשלתית לגיטימית, כך אמר אתמול (שבת) דובר החברה לרויטרס. רבולוט עומדת להיכנס לפעילות בישראל כ"בנק רזה" לאחר שבשנה שעברה רשות ניירות ערך העניקה לארבעה גופי פינטק בינלאומיים "רישיון למתן תשלום" בישראל, וזאת יחד עם ראפיד, מש (Mesh Payments) ו-Airwallex.
"עם גילוי האירוע, חסמנו מיידית את הכתובת והתרענו לרשות הממשלתית הרלוונטית וכן לרשויות אכיפה, הגנת מידע ורגולטורים פיננסיים", אמר הדובר, "המערכות של רבולוט וכספי הלקוחות לא נפגעו", מבלי לגלות את המספר המדויק של האנשים שנפגעו מהפריצה. עם זאת, בחברת אבטחת הקריפטו ZachXBT טענו כי התרמית כוונה נגד לקוחות בעלי שווי גבוה.
לפי דיווח של TechCrunch, המידע שנחשף כלל את תאריכי הלידה של הלקוחות, כתובות דואר וכתובות דוא"ל, מספרי טלפון, וכן העתקים של מסמכי זהות כולל דרכונים ורישיונות נהיגה.
רבולוט מתכננת הנפקה פומבית אפשרית ושואפת לשווי של עד 200 מיליארד דולר - עלייה מהערכת שווי של 75 מיליארד דולר בסבב גיוס הון בנובמבר. היא נחשבת לאחת מחברות הפינטק האירופיות המצליחות ביותר, ללא סניפי בנק פיזיים. יש לה מעל 80 מיליון לקוחות ברחבי העולם והיא פועלת כבנק ביותר מ-30 מדינות, כך לפי האתר שלה. החברה אף הרחיבה לאחרונה את הנוכחות שלה בשווקים כמו הודו, מקסיקו, צרפת ואיחוד האמירויות. יתרה מכך, מוקדם יותר החודש קיבלה החברה אישור טנטטיבי מהרגולטורים האמריקנים לפתוח את הבנק הראשון במדינה, שלפי התוכניות יושק במחצית הראשונה של 2027.
בנוגע לכניסה לישראל, התקווה הצרכנית של רשות ניירות ערך היא שהרישיון יאפשר לארבע החברות, ובהן רבולוט, להגדיל את הפעילות שלהן בארץ באופן משמעותי, ולהתחרות בשירותים שנותנים הבנקים המקומיים. הרישיון מעניק לגופים את היכולת להעביר כספים, להמיר כספים ולסלוק וגם ארנקים דיגיטליים. בנוסף יתאפשר לחברות להעניק ריבית על הכספים המופקדים בחשבונות אותם יציעו לקהל הלקוחות. האחראית על מתן הרישיונות היא ענבל פולק שאחראית על תחום ניהול השקעות ברשות.