בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב קבע לאחרונה כי בשלב זה לא יתקיימו זמני שהות בין גבר גרוש לבין שני בניו המתבגרים, המסרבים לפגוש אותו. השופטת סגלית אופק אימצה את המלצת שירותי הרווחה שלא לכפות על הילדים טיפול או קשר, לאחר שניסיונות לשיקום היחסים נתקלו בהתנגדות קשה.

ההורים התגרשו לפני כעשור והבנים התגוררו אצל אימם. הם נפגשו עם אביהם באמצע השבוע ובסופי שבוע לסירוגין, בהתאם להסדרים שנקבעו בפסק דין. אלא שבפברואר 2024 הם ניתקו את היחסים איתו אחרי שהאשימו אותו באלימות כלפיהם (הוא הכחיש).

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בעקבות האירוע הגישה עובדת סוציאלית תלונה במשטרה ונערכה חקירת ילדים. לדברי העו"סית, טרם התקבלה תשובה מהמשטרה באשר לגורל התלונה. באת כוח האב טענה שהיא נגנזה מחוסר ראיות, אך לא הציגה תימוכין.

ביולי 2024 הגישה האם תביעה שבה ביקשה לקבוע שהמפגשים יתקיימו בפיקוח. לטענתה, לאחר ניתוק הקשר סיפרו הבנים על אירועי אלימות נוספים שחוו לאורך השנים, ונדרשה התערבות מקצועית לחידוש היחסים.

האב טען מנגד כי הילדים עברו שטיפת מוח והסתה יומיומית מכוונת מצד גרושתו, שגם מדירה אותו מענייניהם החינוכיים והבריאותיים. הוא התנגד למפגשים בפיקוח והציע טיפול רגשי או משפחתי. בהמשך ביקש שגורם ניטרלי יבחן את מקור הנתק ויגבש דרך לשיקום הקשר, לצד טיפול משותף לו ולילדים מחוץ לשירותי הרווחה.

צילום: אור שושן

שירותי הרווחה המליצו בתחילה על חידוש הדרגתי של הקשר במסגרת טיפולית. שני ההורים שיתפו פעולה והתמידו בטיפול, אך עמדותיהם זה כלפי זה נותרו קוטביות. ניסיונות לשלב את הילדים בטיפול נכשלו, גם לאחר שהאם ניסתה לעודדם להשתתף.

השופטת קבעה כי האחריות להיווצרות הנתק רובצת במידה רבה לפתחו של האב. היא הסתמכה בין היתר על התרשמות העובדת הסוציאלית כי תיאורי הילדים משקפים חוויות קשות ואותנטיות, ולא מסרים ששיננו.

עם זאת, היא לא התעלמה מתפיסתה השלילית של האם כלפי האב, המשפיעה על הילדים, ואף ציינה שמקומו בחייהם "לא נשמר מספיק". למרות זאת, היא לא התרשמה מהסתה או מניכור הורי מצד האם.

השופטת דחתה את הטענה שלא מוצו האפשרויות הטיפוליות. לדבריה, נעשו ניסיונות רבים לרתום את הבנים לתהליך, אך הם התנגדו בתוקף. בהתחשב בגילם ובחוויות שתיארו, ניסיון נוסף בניגוד לרצונם עלול לגרום יותר נזק מתועלת. "איני רואה מנוס אלא להניח למשפחה ולילדים פן ייגרם נזק גדול יותר לקטינים", כתבה.

לפיכך נקבע כי זמני השהות לא יתקיימו לעת עתה. אם יבשילו התנאים וההורים והילדים ירצו בכך, ניתן יהיה לחדשם ללא הליך נוסף. בהיעדר הסכמה, האב יוכל להגיש תביעה מתאימה לחידוש הקשר. על מנת שלא להסלים את הסכסוך נקבע שכל צד יישא בהוצאותיו.