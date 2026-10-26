סקיי, קרן ההשקעות הפרטית בראשות צבי יוכמן, רוכשת 50% מחברת ההסעדה "לי בר" של משפחת יפרח תמורת 200 מיליון שקל. מחצית מהתמורה תוזרם לחברה, ומחצית תועבר למשפחת יפרח. העסקה בוצעה לפי שווי חברה של 350 עד 400 מיליון שקל, תלוי בביצועים.

לי בר, שמנוהלת על ידי יעקב ומירי יפרח ובניהם לאל ובר, מגלגלת כ-400 מיליון שקל בשנה, מעסיקה 1,500 עובדים ומספקת ארוחות לחדרי האוכל של חברות כמו אינטל, אלביט, חברת החשמל, אקרשטיין ועוד.

קייטרינג. אילוסטרציה ( צילום: שאטרסטוק )

החברה היא חלק מקבוצת שבט אחים בראשות יהודה יפרח. הקבוצה ידועה יותר בזכות הריזורט התיירותי היוקרתי שלה, דרים איילנד, מתחם ספא ונופש השוכן בשטח חמי יואב, ובימים אלה היא בונה גם מלון יוקרתי באשקלון. לקבוצה יש גם אולמות אירועים (הידוע שבהם הוא נסיה), מסעדות, מרכזי קניות בקריית גת ובגדרה, מגורים בערד ועוד.

יהודה יפרח אמר ל-ynet: "הכל התחיל לפני יותר מ-35 שנה במזנון, מסעדת פועלים שהקימה אמא שלנו, מסודי, שעלתה לארץ ממרקש בשנות ה-50 וכיום היא בת 86. היא פתחה מזנון בקריית גת ליד המשטרה, שהתבסס בעיקר על חיילים שהיו יורדים לבסיסי הדרום ועוצרים בדרך לאכול שניצלים, מפרום וקוסקוס. אמא בשלנית מעולה. אחי יעקב ובניו מנהלים את העסק והם בעליו, והוא הפך לחברת הסעדה גדולה".

בשנתיים האחרונות הפכה הכניסה לעסקי ההסעדה לטרנד בקרב חברות השקעות: החל מלאומי פרטנרס, שנכנסה כשותפה ברשת ג'פניקה, ועד קרן לנטרן, שנכנסה כשותפה ברשת בתי הקפה גן סיפור ובקבוצת מסעדות אסייתיות. עבור קרן סקיי זו הפעם הראשונה שהיא נכנסת לתחום ההסעדה.