שכירות ארוכת טווח: חברת דירה להשכיר ורשות מקרקעי ישראל הודיעו על זוכה במכרז לשכירות ארוכת טווח ביבנה. במכרז שווק מתחם הכולל 104 יחידות דיור, מתוכן 76 יחידות לשכירות ארוכת טווח לתקופה של 15 שנה. הזוכה, חברת רייסדור יזמות הציעה כ-39.7 מיליון שקל כולל מע"מ ופיתוח. למכרז הוגשו 6 הצעות שונות.

הפרויקט יוקם על מגרש המשתרע על שטח של כ-3.6 דונם. לצד המגורים יכלול הפרויקט גם שטחי מסחר, בשטח כולל של כ-480 מ״ר. על פי תנאי המכרז, מחצית מהדירות המיועדות להשכרה, 38 במספר, יוקצו לדיור בשכר דירה מופחת לזכאים במתווה "דירה להשכיר". 38 דירות נוספות יועמדו להשכרה ארוכת טווח בשוק החופשי ו-28 הדירות הנותרות למכירה בשוק החופשי.

נזכיר שמתווה זה כולל הגרלה בין זכאים על בסיס הקריטריונים של תוכנית דירה בהנחה. עוד נזכיר כי לאחרונה פורסם כי חיילי מילואים יזכו לעדיפות במכרזים אלו.

הדמיית פרויקט שכירות ארוכת טווח ביבנה ( הדמיה: טוטם )

התכנית ממוקמת בגבולותיה הדרומיים של יבנה, בתחומי תכנית תמ"ל/1049, בין העיר יבנה, כביש 42 ומושב בן זכאי. התכנית כולה כוללת הקמת רובע מגורים חדש ובו כ-12,500 יחידות דיור וכ-340,000 מ"ר לשטחי מסחר ותעסוקה.

נציין כי הורדת הריבית האחרונה שמצטרפת להורדות הריבית הנוספות בחודשים האחרונים מביאה איתה בשורה גם לתחום הדיור להשכרה. העובדה שלמכרז זה הוגשו 6 הצעות מעידה כי הביקוש למכרזים עלה מדרגה לאחר תקופה ארוכה במסגרתה הריבית הגבוהה מנעה מיזמים להגיש הצעות.

"תכנית רחבה להרחבת היצע הדיור להשכרה"

מדירה להשכיר נמסר כי עם המכרז הנוכחי עומד היקף השיווק של דירה להשכיר ביבנה על 218 יחידות דיור לשכירות ארוכת טווח בשני מתחמים בתוך תכנית יבנה מזרח. המתחם הראשון שווק בדצמבר 2025, ובו זכתה חברת י.ח דימרי במכרז שכלל 200 יחידות דיור, מתוכן 142 להשכרה ארוכת טווח לתקופה של 15 שנה ברציפות. גם שם מחצית מהדירות יושכרו בשכר דירה מפוקח ו-58 מכלל יחידות דיור יועדו למכירה בשוק החופשי.

צילום: דירה להשכיר

יהודה אליהו, מ״מ מנהל רשות מקרקעי ישראל: "המכרז ביבנה הוא נדבך נוסף בפיתוח רובע מגורים חדש ומשמעותי, המשלב יחידות דיור להשכרה לאורך זמן, ובהן דירות בשכר דירה מופחת לזכאים. המיקום בסמוך לתחנת הרכבת ולמוקדי תעסוקה ומסחר מחזק את האטרקטיביות של הרובע ואת תרומתו לפיתוח העיר והאזור".

חיים פרוימוביץ', יו"ר דירה להשכיר: "המכרז ביבנה משתלב בתכנית רחבה להרחבת היצע הדיור להשכרה ארוכת טווח במרכז הארץ, במקומות שבהם הביקוש גבוה. השילוב של קרבה לתחנת הרכבת עם רובע מגורים חדש בהיקף של אלפי יחידות דיור מאפשר להציע שכירות מוסדית יציבה בליבת אזור הביקוש".

צלם: רמי זרנגר