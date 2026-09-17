כמה מטרים רבועים באמת יש בדירה שלכם? מתברר שגם לשאלה שנשמעת פשוטה כל כך לא תמיד הייתה תשובה אחת. האם הקיר המשותף עם חדר המדרגות נכנס לחישוב, מה עושים עם עליית הגג ואיך מודדים קיר תומך בדירה הבנויה במדרון? במשך שנים נותרו בחלק מהמקרים פערים בין מדידות שונות של אותה דירה – וכעת משרד המשפטים מבקש לסגור גם אותם.

כמה מטרים רבועים באמת יש בדירה שלכם? מתברר שגם לשאלה שנשמעת פשוטה כל כך לא תמיד הייתה תשובה אחת. האם הקיר המשותף עם חדר המדרגות נכנס לחישוב, מה עושים עם עליית הגג ואיך מודדים קיר תומך בדירה הבנויה במדרון? במשך שנים נותרו בחלק מהמקרים פערים בין מדידות שונות של אותה דירה – וכעת משרד המשפטים מבקש לסגור גם אותם.

כמה מטרים רבועים באמת יש בדירה שלכם? מתברר שגם לשאלה שנשמעת פשוטה כל כך לא תמיד הייתה תשובה אחת. האם הקיר המשותף עם חדר המדרגות נכנס לחישוב, מה עושים עם עליית הגג ואיך מודדים קיר תומך בדירה הבנויה במדרון? במשך שנים נותרו בחלק מהמקרים פערים בין מדידות שונות של אותה דירה – וכעת משרד המשפטים מבקש לסגור גם אותם.

גם אחרי שהונהגה לפני שני עשורים שיטת מדידה אחידה, ישנן שאלות שנותרו פתוחות לפרשנות, ובמקרים מסוימים היו יכולות להוביל להבדלים קטנים בין מדידות שונות של אותה דירה. התקן החדש נועד להסדיר את הסוגיות הללו ולצמצם מחלוקות בין שמאים, יזמים, רוכשי דירות ורשויות. הוא קובע הגדרה אחידה ומעודכנת למונח "שטח דירה" ומבהיר כיצד יש למדוד חלקי מבנה.

גם אחרי שהונהגה לפני שני עשורים שיטת מדידה אחידה, ישנן שאלות שנותרו פתוחות לפרשנות, ובמקרים מסוימים היו יכולות להוביל להבדלים קטנים בין מדידות שונות של אותה דירה. התקן החדש נועד להסדיר את הסוגיות הללו ולצמצם מחלוקות בין שמאים, יזמים, רוכשי דירות ורשויות. הוא קובע הגדרה אחידה ומעודכנת למונח "שטח דירה" ומבהיר כיצד יש למדוד חלקי מבנה.

גם אחרי שהונהגה לפני שני עשורים שיטת מדידה אחידה, ישנן שאלות שנותרו פתוחות לפרשנות, ובמקרים מסוימים היו יכולות להוביל להבדלים קטנים בין מדידות שונות של אותה דירה. התקן החדש נועד להסדיר את הסוגיות הללו ולצמצם מחלוקות בין שמאים, יזמים, רוכשי דירות ורשויות. הוא קובע הגדרה אחידה ומעודכנת למונח "שטח דירה" ומבהיר כיצד יש למדוד חלקי מבנה.