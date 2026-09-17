היקף התחלות הבנייה בישראל ירד בשנה האחרונה, אף שמספר הדירות שקיבלו היתרי בנייה דווקא עלה - כך עולה מסקירה שפרסמה היום (חמישי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס). לפי הנתונים, ב-12 החודשים יולי 2025-יוני 2026 החלה בנייתן של 76,040 דירות - ירידה של 7% לעומת 12 החודשים הקודמים (יולי 2024-יוני 2025). במקביל, הונפקו היתרי בנייה לכ-83,340 דירות, עלייה של 2%, והסתיימה בנייתן של 60,970 דירות, עלייה של 7.9%.

בסוף יוני השנה היו בבנייה פעילה 217,240 דירות, כמעט מחציתן נמצאות בשני המחוזות שבהם מתרכז חלק ניכר מהבנייה בישראל: 25.1% במחוז תל אביב ו-24% במחוז המרכז. במחוז חיפה נמצאות 9.6% מהדירות שבבנייה פעילה.

גלריה מפת המנופים ( צילום: shutterstock )

ב-12 החודשים שנבדקו הונפקו, כאמור, היתרי בנייה לכמעט 84 אלף דירות, כאשר המחוזות מרכז ותל אביב הובילו את הדירוג עם 23.4% מהדירות שהונפקו עבורן היתרים כל אחד. אחריהם בדירוג מחוז דרום עם 16.5% מהדירות שהונפקו עבורן היתרי בנייה.

בהשוואה שנתית נרשמה במחוז תל אביב עלייה של 13.2% במספר הדירות שהונפקו עבורן היתרים. במחוז ירושלים חלה עלייה של 4.2% ובמחוז חיפה של 3.3%. מנגד, במחוז הצפון נרשמה ירידה של 11.3% ובמחוז הדרום ירידה של 5.8%.

בפועל, מספר הדירות שבנייתן החלה היה נמוך יותר ממספר הדירות שקיבלו היתרים. במהלך 12 החודשים החלה בנייתן של 76,040 דירות, ירידה של 7% לעומת כ-81,760 דירות בתקופה הקודמת. 92.5% מהדירות שהחלה בנייתן הן דירות תוספתיות למשק. התחלות הבנייה נטו הסתכמו לפיכך בכ-70,320 דירות, לאחר שכ-5,730 דירות קיימות נהרסו. כרבע מכלל התחלות הבנייה היו במחוז המרכז, שריכז 25.3% מהן. במחוז תל אביב נרשמו 22.9% מהתחלות הבנייה של דירות חדשות ובמחוז הדרום 18.4%.

פחות דירות להשכרה

69.9% מהדירות שהחלה בנייתן נבנו למטרת מכירה. מתוך דירות אלה, 13.3% נבנו בסבסוד ממשלתי - 7,070 יחידות דיור. המספר הגדול ביותר של דירות בסבסוד ממשלתי היה במחוז המרכז עם 2,440 יחידות, שהיוו 34.5% מכלל הדירות הנבנות בסבסוד ממשלתי. אחריו נמצא מחוז הדרום עם 1,980 דירות, שהיוו 28%.

30.1% מהדירות שהחלה בנייתן נבנו שלא למטרת מכירה. מתוך קבוצה זו, 48.4% נבנו במסגרת בנייה עצמית, 24.6% במסגרת עסקאות קומבינציה ו-13.9% למטרת השכרה.

93.7% מכלל הדירות שהחלה בנייתן נבנו בבניינים חדשים, ואילו 6.3% (4,790 דירות) נוספו לבניינים קיימים. מתוך כלל הדירות בבניינים חדשים שהחלה בנייתן, 11.6% נבנו במבנים בני דירה אחת או שתיים ו-18.8% נבנו במבנים שגובהם עד 4 קומות.

נתוני הלמ"ס מציגים גם את היקף הבנייה במסגרת התחדשות עירונית. בנייתן של 17,670 דירות החלה כתוצאה מהריסה של בניין קיים והקמת בניין חדש. 45.9% מהדירות הללו נבנו במחוז תל אביב ו-34.6% במחוז המרכז. מתוך כלל הדירות שהחלה בנייתן בעקבות הריסה והקמה מחדש, 84.4% (14,910 דירות) נבנו במסגרת תמ"א 38/2 ופינוי בינוי.

בנוסף, החלה בנייתן של 4,790 דירות כתוספות בנייה לבניינים קיימים. 19.3% מהן נבנו במחוז הדרום, 19.2% במחוז תל אביב ו-18.9% במחוז המרכז. מתוך כלל הדירות שנוספו לבניינים קיימים, 43.9% (2,100 דירות) נבנו במסגרת תמ"א 38.

תל אביב מובילה, ירושלים בירידה

בחלוקה לפי יישובים, תל אביב-יפו הובילה את ישראל במספר התחלות הבנייה: במהלך 12 החודשים החלה בה בנייתן של 7,611 דירות, לעומת 6,346 בתקופה המקבילה הקודמת, עלייה של 19.9%.

במקום השני נמצאת ירושלים, שבה החלה בנייתן של 5,440 דירות, לעומת 7,788 בתקופה הקודמת, ירידה של 30.1%. בחיפה החלה בנייתן של 3,085 דירות, זינוק של 93.3%, ובקריית גת החלה בנייתן של 2,965 דירות, עלייה של 119.1%.

בהמשך הרשימה נמצאות פתח תקווה עם 2,412 התחלות בנייה, ירידה של 14.8%; רמת גן עם 2,247 דירות, ירידה של 23.1%; נתניה עם 2,224 דירות, עלייה של 63.2%; בת ים עם 2,070 דירות, עלייה של 36.8%; ואשקלון עם 2,042 דירות, זינוק של 164.5%.

בלוד החלה בנייתן של 1,996 דירות, ירידה של 31.1%. בהרצליה החלה בנייתן של 1,898 דירות, לעומת 694 בתקופה הקודמת, עלייה של 173.5%. בנתיבות נרשמו 1,846 התחלות בנייה, ירידה של 1.3%, וביהוד-מונוסון 1,674 דירות, לעומת 459 בתקופה הקודמת, עלייה של 264.7%.

באופקים החלה בנייתן של 1,656 דירות, ירידה של 44.6%; בראשון לציון 1,617 דירות, עלייה של 28%; ובאשדוד 1,434 דירות, ירידה של 54%. באלעד נרשמו 1,183 התחלות בנייה, ירידה של 24.7%, וברעננה 1,122 התחלות בנייה של דירות חדשות, ירידה של 14.9%. ברחובות החלה בנייתן של 1,062 דירות, ירידה של 20.9%.

אחד השינויים החדים ביותר נרשם בכפר סבא, שבה החלה בנייתן של 983 דירות לעומת 154 בתקופה הקודמת, עלייה של 538.3%. ביישוב החרדי רכסים נרשמו 942 התחלות בנייה, עלייה של 41.4%; בקריית אתא החלה בנייתן של 938 דירות, עלייה של 26.4%; ובחולון 928 החלו להיבנות דירות, עלייה של 74.4%.

בבאר שבע החלה בנייתן של 849 דירות, ירידה של 33.1%; בחדרה 843 דירות החלו להיבנות, עלייה של 93.8%; בעפולה 835, עלייה של 36.4%; ובטבריה 819, עלייה של 43.4%. בבני ברק נרשמו 785 התחלות בנייה, ירידה של 9.5%; באור יהודה 725, ירידה של 25.6%; וברמת השרון 644, ירידה של 0.9%.

בבני עי"ש החלה בנייתן של 578 דירות, לאחר שבמשך תקופה ארוכה לא נרשמו בה התחלות בנייה. בית שמש סוגרת את רשימת היישובים שבהם החלה בנייתן של יותר מ-500 דירות בתקופה, עם 531 דירות בלבד, ירידה של 70.7% לעומת 1,813 דירות בתקופה הקודמת.

משך הבנייה התארך

לצד הירידה בהתחלות הבנייה, נרשמה עלייה במספר הדירות שבנייתן הסתיימה. בין יולי 2025 ליוני 2026 הסתיימה בנייתן של כ-60,970 דירות, עלייה של 7.9% לעומת 12 החודשים הקודמים. מחוז המרכז ריכז את השיעור הגבוה ביותר של דירות שבנייתן הסתיימה, 25.5% מכלל הדירות (15,520 דירות). במחוז חיפה, מנגד, הסתיימה בנייתן של 8.6% בלבד מכלל הדירות.

במקביל התארך משך הבנייה. משך זמן הבנייה הממוצע של בניין עמד על 31.8 חודשים, לעומת 31.4 חודשים ב-12 החודשים הקודמים. ממוצע משך זמן הבנייה המשוקלל לפי מספר הדירות בבניין הגיע ל-37.3 חודשים, לעומת 36.3 חודשים בתקופה הקודמת.

בסוף יוני 2026 היו, כאמור, 217,240 דירות בבנייה פעילה. 25.1% מהן נמצאו במחוז תל אביב ו-24% במחוז המרכז, כך ששני המחוזות יחד ריכזו כמעט מחצית מכלל הדירות בבנייה פעילה. במחוז חיפה עמד השיעור על 9.6%.

הלמ"ס בחנה גם את שטחי הבנייה לכלל הייעודים, ולא רק למגורים. ב-12 החודשים יולי 2025-יוני 2026 הסתכם שטח התחלות הבנייה לכל הייעודים ב-17.9 מיליון מ"ר. 79.2% מהשטח נועד לבנייה למגורים ו-20.8% לבנייה שלא למגורים.