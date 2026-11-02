קבוצת אלטנוילנד קיבלה היתר בנייה להקמת פרויקט ברחוב בן גמליאל 12 בשוק היווני ביפו. הפרויקט, בהיקף השקעה של 92 מיליון שקל, יכלול 23 דירות בחמש קומות ו-250 מ"ר שטח מסחרי, שיוצע למכירה ומיועד לגלריות, חנויות בוטיק ובתי קפה. בין היתר, כולל הפרויקט דירות בנות 2-4 חדרים, דירות גן קטנות וכן שני פנטהאוזים, בשטח של 183-160 מ"ר עם מרפסות של 90-121 מ"ר שיוצעו למכירה ברמת מעטפת במחירים של 14-16.5 מיליון שקל, בהתאמה. הפרויקט כולל חניה תת קרקעית.
הפרויקט ייבנה על מדרחוב בן גמליאל, בסמוך למוקדי הבילוי והמסעדות של מתחם השוק היווני ובצמוד לשוק הפשפשים, במרחק של 5 דקות הליכה מחוף צפון יפו. הפרויקט החדש יחליף מבנה ששימש בעבר כמוסך ונגריה והיה נטוש שנים רבות ומשמש כיום את רשת הכושר סטודיו נעים. התכנון האדריכלי הופקד בידי האדריכל יניב פרדו.
ערן לוי, מנכ"ל ושותף מייסד באלטנוילנד ציין כי "השוק היווני הוא אחד האזורים המיוחדים ביפו, בזכות השילוב בין המרקם ההיסטורי, הרחובות המסחריים והקרבה לשוק הפשפשים ולים. בשנים האחרונות האזור הפך למוקד עניין למגורים והוא צפוי להפוך להיות נווה צדק הבא, בין היתר בזכות האופי האקלקטי והייחודי שלו, המרקם האנושי שיש בו שכולל אמנים, אנשי רוח, גלריות, וחיי רחוב תוססים, והמיקום המרכזי. הפרויקט הוא דוגמה לסוג העסקאות שאנחנו מחפשים ומקדמים באלטנוילנד, עסקאות יזמיות מורכבות שדורשות ראייה ארוכת טווח, עבודה מול בעלי קרקע ותכנון מדויק ומיקומים עם היצע פרויקטים מצומצם ובעלי פוטנציאל השבחה גבוה".