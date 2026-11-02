קבוצת אלטנוילנד קיבלה היתר בנייה להקמת פרויקט ברחוב בן גמליאל 12 בשוק היווני ביפו. הפרויקט, בהיקף השקעה של 92 מיליון שקל, יכלול 23 דירות בחמש קומות ו-250 מ"ר שטח מסחרי, שיוצע למכירה ומיועד לגלריות, חנויות בוטיק ובתי קפה. בין היתר, כולל הפרויקט דירות בנות 2-4 חדרים, דירות גן קטנות וכן שני פנטהאוזים, בשטח של 183-160 מ"ר עם מרפסות של 90-121 מ"ר שיוצעו למכירה ברמת מעטפת במחירים של 14-16.5 מיליון שקל, בהתאמה. הפרויקט כולל חניה תת קרקעית.

קבוצת אלטנוילנד קיבלה היתר בנייה להקמת פרויקט ברחוב בן גמליאל 12 בשוק היווני ביפו. הפרויקט, בהיקף השקעה של 92 מיליון שקל, יכלול 23 דירות בחמש קומות ו-250 מ"ר שטח מסחרי, שיוצע למכירה ומיועד לגלריות, חנויות בוטיק ובתי קפה. בין היתר, כולל הפרויקט דירות בנות 2-4 חדרים, דירות גן קטנות וכן שני פנטהאוזים, בשטח של 183-160 מ"ר עם מרפסות של 90-121 מ"ר שיוצעו למכירה ברמת מעטפת במחירים של 14-16.5 מיליון שקל, בהתאמה. הפרויקט כולל חניה תת קרקעית.

קבוצת אלטנוילנד קיבלה היתר בנייה להקמת פרויקט ברחוב בן גמליאל 12 בשוק היווני ביפו. הפרויקט, בהיקף השקעה של 92 מיליון שקל, יכלול 23 דירות בחמש קומות ו-250 מ"ר שטח מסחרי, שיוצע למכירה ומיועד לגלריות, חנויות בוטיק ובתי קפה. בין היתר, כולל הפרויקט דירות בנות 2-4 חדרים, דירות גן קטנות וכן שני פנטהאוזים, בשטח של 183-160 מ"ר עם מרפסות של 90-121 מ"ר שיוצעו למכירה ברמת מעטפת במחירים של 14-16.5 מיליון שקל, בהתאמה. הפרויקט כולל חניה תת קרקעית.

הפרויקט ייבנה על מדרחוב בן גמליאל, בסמוך למוקדי הבילוי והמסעדות של מתחם השוק היווני ובצמוד לשוק הפשפשים, במרחק של 5 דקות הליכה מחוף צפון יפו. הפרויקט החדש יחליף מבנה ששימש בעבר כמוסך ונגריה והיה נטוש שנים רבות ומשמש כיום את רשת הכושר סטודיו נעים. התכנון האדריכלי הופקד בידי האדריכל יניב פרדו.

הפרויקט ייבנה על מדרחוב בן גמליאל, בסמוך למוקדי הבילוי והמסעדות של מתחם השוק היווני ובצמוד לשוק הפשפשים, במרחק של 5 דקות הליכה מחוף צפון יפו. הפרויקט החדש יחליף מבנה ששימש בעבר כמוסך ונגריה והיה נטוש שנים רבות ומשמש כיום את רשת הכושר סטודיו נעים. התכנון האדריכלי הופקד בידי האדריכל יניב פרדו.

הפרויקט ייבנה על מדרחוב בן גמליאל, בסמוך למוקדי הבילוי והמסעדות של מתחם השוק היווני ובצמוד לשוק הפשפשים, במרחק של 5 דקות הליכה מחוף צפון יפו. הפרויקט החדש יחליף מבנה ששימש בעבר כמוסך ונגריה והיה נטוש שנים רבות ומשמש כיום את רשת הכושר סטודיו נעים. התכנון האדריכלי הופקד בידי האדריכל יניב פרדו.