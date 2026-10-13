הוועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים (הולנת"ע) צפויה לאשר היום (שלישי) את העברתה של תוכנית המתח"ם (מרכז תחבורתי משולב) בתחנת סבידור (תל אביב מרכז) להערות והשגות הציבור. מדובר באחד מפרויקטי התשתית והתחבורה השאפתניים והמשמעותיים ביותר שנראו בישראל, שמטרתו להפוך את האזור שסביב תחנת סבידור העמוסה לעורק תחבורתי ועירוני שוקק, חדשני ונגיש.

המהלך נולד בעקבות החלטת ממשלה, שקבעה כי יש לקדם תוכניות מפורטות למרכזי תחבורה משולבים לאורך מסדרון איילון ובגוש דן, במוקדים מרכזיים כמו גלילות דרום, השלום, ההגנה, צומת חולון, יוספטל וכפר גנים, כחלק מרשת המטרו העתידית.

גלריה הדמיה של תוכנית המתח"ם בסבידור תל אביב ( צילום: HQ אדריכלים )

כיום, כל מי שנוסע בתחבורה הציבורית באזור מתחם סבידור וארלוזורוב מכיר היטב את הסרבול והקושי בשטח. המעברים בין אמצעי התחבורה השונים אינם נוחים בלשון המעטה, ולא קיים, למשל, חיבור תת-קרקעי ישיר בין תחנת הרכבת בסבידור לבין תחנת הרכבת הקלה. נוסעים הרגילים לעבור בין הרכבת הכבדה למוניות או לרכבת הקלה נאלצים לצאת החוצה, לחצות כביש סואן דרך כמה מעברי חצייה ולהתמודד עם סרבול יומי. התוכנית החדשה מגיעה בדיוק כדי לפתור את הכשלים הללו.

תוכנית מתח"ם סבידור, שמקודמת על ידי חברת נת"ע באמצעות משרד HQ אדריכלים, מציעה פתרון כולל, שיחבר מתחת ומעל פני הקרקע את כל אמצעי התחבורה הציבורית. במרכז הפרויקט יוקם אולם נוסעים מרכזי, שיקשר בין תחנת קו המטרו M1, הקו האדום והקו הסגול של הרכבת הקלה, תחנת רכבת ישראל הקיימת ותחנת הרכבת העתידית במסילות המהירות.

בנוסף, כל מסוף האוטובוסים החשמליים יועבר אל מתחת לפני הקרקע, מה שיפנה את מפלס הרחוב לפיתוח מרחבים ציבוריים ויפחית את תנועת האוטובוסים ברחוב. שינוי דרמטי נוסף הוא העברת תחנת הקצה של הקו הסגול אל מתחת לפני הקרקע, מעל תחנת המטרו, במטרה לאפשר מעבר מהיר ונוח הרבה יותר בין הקווים.

לפי התחזיות, כ-55 אלף איש צפויים לעבור במתחם ובסביבתו מדי שעת שיא בבוקר. מעבר לקישוריות התחבורתית, התוכנית, שנערכה לפי עקרונות תמ"א 70 למרחב המטרו, כוללת פיתוח עירוני נרחב בנקודת המפגש האסטרטגית בין תל אביב, רמת גן וגבעתיים, בסמוך למתחם הבורסה, הקריה ומידטאון. היא מציעה כ-700 אלף מ"ר של שטחים לתעסוקה, מסחר, מלונאות ומגורים, לצד רחבות ציבוריות, שבילי הליכה וקירוי אזורים נוספים מעל נתיבי איילון כדי לצמצם את הנתק העירוני שיוצר הכביש המהיר.

הדמיה של התוכנית ( צילום: HQ אדריכלים )

מבחינת לוחות הזמנים, לאחר החלטת הולנת"ע היום להמליץ למועצה הארצית לתכנון ולבנייה את קידום התוכנית, צפויה המועצה הארצית לקיים דיון בנושא במהלך חודש נובמבר הקרוב כדי לפרסם אותה באופן רשמי להתנגדויות הציבור. בתום שלב הגשת ההתנגדויות, יוחלט אם למנות חוקר לבחינתן או שהוועדה תבחר לשמוע את המתנגדים באופן ישיר. לאחר מכן ייערך דיון סופי לאישור התוכנית, והיא תועבר לאישור הממשלה.

מנכ"ל מינהל התכנון, רפי אלמליח, התייחס לחשיבות התוכנית ואמר: "מינהל התכנון ממשיך לקדם תוכניות המשפרות את מערכות הסעת ההמונים ומעודדות את השימוש בתחבורה הציבורית. בד בבד, תוכניות אלו מוסיפות בינוי למגורים, מסחר ותעסוקה בהיקפים משמעותיים במוקדי פיתוח אסטרטגיים, כגון מרכז העסקים הראשי של תל אביב לאורך נתיבי איילון. יש לראות בתשתיות התחבורה הזדמנות לפיתוח עירוני ולשילוב התשתיות בתוך המרקם האורבני. מרכז התחבורה המשולב סבידור משקף את הראייה הזאת בצורה מיטבית".