בחורף הראשון בדירה החדשה מופיע כתם רטיבות בתקרה. הקבלן מגיע, אומר שצריך לחכות שהגג יתייבש, ובאביב מבצע תיקון. בקיץ התקרה נראית יבשה. רק בגשם הכבד הבא, חודשים אחרי שהפנייה נסגרה, מתברר שהמים שוב חודרים. עד אז כבר קשה לזכור מה בדיוק תוקן ומה הובטח אם הבעיה תחזור.

כשהרטיבות מופיעה, כדאי לצלם את האזור ולרשום מתי הכתם הופיע, אם הוא התפשט ואם גם בדירות סמוכות התגלתה תופעה דומה. כדי לברר אם מקור הרטיבות בליקוי בנייה, אפשר להזמין בדק בית ממוקד אצל מהנדס בניין או מומחה איטום.

אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

הכתם בתקרה עשוי להופיע במרחק מנקודת החדירה, ולכן בדיקה מקצועית יכולה לעזור לברר אם המים מגיעים מהגג, מהחיבור בין החלון לקיר החיצוני או ממקום אחר. איש המקצוע יכול גם להסביר אילו בדיקות אפשר לבצע כשהרטיבות עדיין נראית ואילו כדאי להשלים אחרי שהאזור יתייבש.

חלק מעבודות האיטום דורשות משטח יבש וכמה ימים של מזג אוויר מתאים. לפעמים אפשר לנקוט אמצעי זמני לצמצום חדירת המים ולהשלים את התיקון לאחר הייבוש. במקרים מתאימים אפשר גם לבדוק את האיטום לפני החורף הבא, למשל באמצעות בדיקת הצפה מבוקרת בגג לפי הנחיית איש מקצוע. אם דוחים את העבודה או את הבדיקה, כדאי לסכם בכתב מה ייעשה בינתיים, מתי הקבלן יחזור ואיך ייבדק שהתיקון הצליח.

ההודעה, הבדק והאחריות

כדאי להודיע בכתב לחברה שמכרה את הדירה עם גילוי הרטיבות, גם אם חוות הדעת או התיקון יושלמו רק בהמשך. בחוזה המכר אפשר לבדוק למי שולחים את ההודעה, ובמפרט ובפרוטוקול המסירה אפשר לראות מה הובטח ומה כבר תועד. אם החשד הוא לליקוי בגג או בקיר חיצוני ששייכים לרכוש המשותף, כדאי לערב גם את ועד הבית כדי לתאם גישה ולבדוק אם נפגעו דירות נוספות.

חוק המכר (דירות) מבחין בין ליקוי שניתן היה לגלות בעת מסירת הדירה לבין ליקוי שלא ניתן היה לגלות בבדיקה סבירה באותו מועד. במקרה הראשון יש להודיע למוכר בתוך שנה מהעמדת הדירה לרשות הקונה. במקרה השני, שעשוי להתאים לרטיבות שהתגלתה רק בגשם, יש להודיע בתוך זמן סביר מהגילוי. החוזה יכול להוסיף זכויות לטובת הקונה, והוראותיו כפופות להגנות שבחוק.

לפי חוק המכר (דירות), תקופת הבדק לכשל באיטום המבנה היא ארבע שנים ממועד העמדת הדירה לרשות הקונה. אם הכשל התגלה בתקופה הזאת, המוכר אחראי לו, אלא אם הוכיח שהוא נגרם ממעשה או ממחדל של הקונה או של מי שרכש ממנו את הדירה. אחריה מתחילה תקופת אחריות של שלוש שנים, שבה על הקונה להוכיח שמקור הליקוי בתכנון, בעבודה או בחומרים. התקופה הרלוונטית תלויה בסוג הליקוי שגרם לרטיבות ובנוסח החוק החל על העסקה.

כשהליקוי ניתן לתיקון, יש לתת למוכר הזדמנות נאותה לטפל בו, ועליו לתקן בתוך זמן סביר. סעיף 4ב לחוק מאפשר, בתנאים הקבועים בו, לתקן באמצעות בעל מקצוע אחר ולדרוש מהמוכר את הוצאות התיקון. כך, למשל, כשהליקוי חוזר לאחר תיקון בתוך שנתיים ממועד ההודעה, או כשהתיקון דחוף והמוכר לא ביצע אותו בתוך זמן סביר לאחר שקיבל הודעה. אם הרטיבות חוזרת, כדאי לצרף לפנייה החדשה את התיעוד המקורי ואת פרטי העבודה שכבר בוצעה.

אם הקבלן דוחה שוב ושוב את הטיפול, או אם הרטיבות חוזרת אחרי תיקון, או אם החברה טוענת שתקופת הבדק הסתיימה – אפשר לשקול פנייה לעורך דין. הוא יכול לבדוק את החוזה, את מועדי ההודעות ואת חוות הדעת ההנדסית, ולהעריך אם יש בסיס לדרוש תיקון או פיצוי. מכתב דרישה יכול לפרט מה צריך לתקן, בתוך כמה זמן ואיך תיבדק התוצאה.

אם המחלוקת נמשכת, אפשר להעריך את סיכויי התביעה ולברר אילו נזקים ניתן להוכיח, מעלות תיקון האיטום ועד לנזק לתקרה, לריצוף או לתכולה. אם ממתינים לעונה מתאימה לביצוע העבודה, כדאי לבדוק במקביל את המועדים להגשת תביעה. לפעמים יש הצדקה לחכות שהגג יתייבש. את התיעוד, ההודעה לקבלן ותיאום הבדיקה החוזרת אפשר להתחיל כבר בגשם הראשון.