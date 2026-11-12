בית המשפט המחוזי בבאר שבע הורה לאחרונה להקפיא עסקה למכירת נחלה חקלאית במושב בדרום, שעליה חתמה קשישה בת 91 בעת שהייתה תחת אפוטרופסות. השופט גיל דניאל קיבל בקשה שהגישו חמישה מילדיה, וקבע שנסיבות חתימת ההסכם מעוררות סימני שאלה רבים.

בינואר 2025 חתמה הקשישה על הסכם למכירת הנחלה תמורת 2.5 מיליון שקל. אלא שכשנה קודם לכן מונה לה אפוטרופוס לגוף ולרכוש, והעסקה נערכה ללא ידיעתו או אישור בית המשפט. באפריל השנה הלכה הקשישה לעולמה.

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חמישה מילדיה הגישו תביעה לביטול ההסכם, ובמסגרתה ביקשו צו מניעה זמני שיאסור על ביצוע פעולות בנחלה עד להכרעה. לטענתם, העסקה בוצעה כמחטף, בניגוד לדין ומאחורי גבו של האפוטרופוס, בשעה שאימם לא הייתה כשירה.

הילדים הדגישו כי נספח להסכם התנה את תוקפו בביטול האפוטרופסות, תנאי שלא התקיים. הם הזהירו כי ללא צו מניעה עלולה הרוכשת לבצע פעולות בלתי הפיכות בנחלה. בת נוספת של המנוחה, שלטענת אחיה הייתה מעורבת בקידום העסקה, תמכה דווקא בהוצאת צו המניעה.

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מנגד טענה הרוכשת כי חוות דעת פסיכו-גריאטרית קבעה שהקשישה הייתה כשירה למכור את המשק. לדבריה, המנוחה ביקשה להעביר כספים מהתמורה לבית כנסת. היא הזהירה שהקפאת העסקה תעכב את בניית ביתה ותגרום לה נזקים כספיים כבדים.

אבל השופט דניאל קיבל את בקשת הילדים. הוא הבהיר כי מינוי אפוטרופוס אינו שולל כשלעצמו את כשרותו המשפטית של אדם, ולכן חתימת המנוחה על ההסכם ללא ידיעת האפוטרופוס אינה מביאה אוטומטית לביטולו. עם זאת, נסיבות העסקה מעוררות קושי משמעותי: מינוי האפוטרופוס התבסס על תסקירי רווחה, שלפיהם הקשישה הייתה סיעודית, סבלה מירידה בתפקוד הקוגניטיבי ולא הייתה מסוגלת לטפל בענייניה בעצמה. מהמסמכים עלה גם כי לא ידעה קרוא וכתוב.

בפסק הדין הודגש שהרוכשת והגורמים שפעלו מטעמה ידעו על קיומה של האפוטרופסות, וכי התנאי בהסכם שדרש את הסרתה לא התקיים. השופט העריך כי לתביעה העיקרית סיכויים טובים להתקבל. לדבריו, גם מאזן הנוחות נוטה לטובת הילדים: השלמת העסקה עלולה לגרום להם נזק בלתי הפיך, בעוד שנזקי הרוכשת ניתנים לכימות כספי.

לפיכך נאסרו כל פעולה לקידום העסקה, העברת החזקה בנחלה וביצוע עבודות פיתוח ובנייה בה. הצו הותנה בהתחייבות הילדים לשיפוי הרוכשת בגין נזקים, ובהפקדת עירבון של 20 אלף שקל. מנגד חויבה הרוכשת לשלם להם הוצאות בסך 10,000 שקל.