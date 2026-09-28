מחירי הנפט זינקו הבוקר (שני) ביותר מ-3%, לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ דחה את הצעת איראן להפוגה של שבעה ימים בלחימה בין הצדדים, שהייתה מאפשרת את פתיחתו מחדש של מצר הורמוז. החוזים על ברנט נסחרים סביב 107 דולר לחבית, ו-WTI במעל 94 דולר לחבית.
המהלך מוחק חלק מהאופטימיות שליוותה את השווקים בסוף השבוע שעבר, ומחזיר לקדמת הבמה את החשש מאינפלציה.
איראן הציעה בשבוע שעבר, במהלך העצרת הכללית של האו"ם, הפסקה בלחימה שתוביל לפתיחת המצר, עורק מרכזי באספקת האנרגיה העולמית. סגירתו, כזכור, יצרה משבר אספקה שהעלה את העלויות ברחבי העולם, והסיכונים בים האדום גדלו אף הם לאחר שהחות'ים השתלטו על קו החוף של תימן, כולל שטחים סמוכים למיצר באב אל-מנדב.
"אני דוחה את ההצעה שלהם", אמר טראמפ לכתבים מחוץ לבית הלבן. עם זאת, בראיון לאתר אקסיוס ציין כי הוא מצפה שהמשא ומתן יתחדש. לדבריו, האיראנים רוצים להגיע להסכם, אך לא לזה שהוא מעוניין בו, והם הגזימו בהערכת כוחם. לפי אקסיוס, שיחות עקיפות בין וושינגטון לטהרן עשויות להתקיים כבר היום. איראן מצדה עומדת על תנאיה: שחרור נכסים מוקפאים, הסרת הסנקציות על הנפט שלה וסיום המצור הימי האמריקני.
במקביל, גם הדולר ממשיך להתחזק, ונסחר היום סביב 3.05 שקל. הדולר מעט נחלש – ונסחר סביב 3.47 שקל.