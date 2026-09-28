להפוגה של שבעה ימים בלחימה בין הצדדים, שהייתה מאפשרת את פתיחתו מחדש של מצר הורמוז. החוזים על ברנט נסחרים סביב 107 דולר לחבית, ו-WTI במעל 94 דולר לחבית.

להפוגה של שבעה ימים בלחימה בין הצדדים, שהייתה מאפשרת את פתיחתו מחדש של מצר הורמוז. החוזים על ברנט נסחרים סביב 107 דולר לחבית, ו-WTI במעל 94 דולר לחבית.

איראן הציעה בשבוע שעבר, במהלך העצרת הכללית של האו"ם, הפסקה בלחימה שתוביל לפתיחת המצר, עורק מרכזי באספקת האנרגיה העולמית. סגירתו, כזכור, יצרה משבר אספקה שהעלה את העלויות ברחבי העולם, והסיכונים בים האדום גדלו אף הם לאחר שהחות'ים השתלטו על קו החוף של תימן, כולל שטחים סמוכים למיצר באב אל-מנדב.

איראן הציעה בשבוע שעבר, במהלך העצרת הכללית של האו"ם, הפסקה בלחימה שתוביל לפתיחת המצר, עורק מרכזי באספקת האנרגיה העולמית. סגירתו, כזכור, יצרה משבר אספקה שהעלה את העלויות ברחבי העולם, והסיכונים בים האדום גדלו אף הם לאחר שהחות'ים השתלטו על קו החוף של תימן, כולל שטחים סמוכים למיצר באב אל-מנדב.

איראן הציעה בשבוע שעבר, במהלך העצרת הכללית של האו"ם, הפסקה בלחימה שתוביל לפתיחת המצר, עורק מרכזי באספקת האנרגיה העולמית. סגירתו, כזכור, יצרה משבר אספקה שהעלה את העלויות ברחבי העולם, והסיכונים בים האדום גדלו אף הם לאחר שהחות'ים השתלטו על קו החוף של תימן, כולל שטחים סמוכים למיצר באב אל-מנדב.