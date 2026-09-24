בית משפט השלום בחדרה קבע לאחרונה שמוכרי בית בעיר יפצו את הרוכשים בכ-150 אלף שקל בגין עיכוב במסירת הנכס וליקויים שהתגלו בו.

ביולי 2023 חתמו הרוכשים – אז תושבי צרפת – על הסכם לקניית הבית תמורת 4.95 מיליון שקל. בהמשך הגישו הצדדים תביעות הדדיות: המוכרים דרשו פיצוי בשל איחור בתשלום, ואילו הרוכשים דרשו פיצוי בגין עיכוב במסירת המפתח ופינוי הנכס.

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המוכרים טענו שהאיחור בתשלום היה של 277 ימים, המהווה לשיטתם הפרה יסודית של ההסכם ומזכה אותם בפיצוי של 1,000 שקל עבור כל יום, בתוספת הפיצוי החוזי המוסכם. לדבריהם הרוכשים פעלו בעורמה להעביר את הבית על שמם בטאבו חרף אי-השלמת מלוא התמורה.

הקונים התגוננו בטענה שהאיחור בהעברת הכספים נבע מבעיות בירוקרטיות מול הבנק בצרפת, ושאחד התשלומים התעכב בשל פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" וסירוב לתת להם מימון. לדבריהם בנסיבות הללו אין לראותם כמי שהפרו את הסכם המכר, מה גם שלימים פרעו את מלוא התמורה.

הם עתרו לחייב את המוכרים בפיצוי של 320 אלף שקל בגין 320 ימי איחור במסירת החזקה (1,000 שקל לכל יום), בתוספת הפיצוי החוזי המוסכם.

השופטת יפעת אונגר ביטון קבעה ששני הצדדים ביצעו הפרה יסודית של הסכם המכר, המזכה אותם בפיצוי המוסכם – שלמעשה התקזז ביניהם. אשר להפרת הרוכשים, צוין כי משיכת הזמן עד לבקשת המשכנתה, סמוך מאוד לטבח 7 באוקטובר, באופן שהוביל לסירוב הבנק ולצורך באיתור מקורות מימון אחרים, אינה מהווה התנהלות חוזית תקינה.

"לא סבירה התנהלותם של הרוכשים שהתמהמהו עם בקשת ההלוואה מהבנק, אל תוך ימי הגרייס, בציפייה כי בתוך ימים בודדים תאושר ההלוואה והכספים יועברו אל המוכרים", כתבה. "אלמלא המתינו זמן כה רב, יש לשער כי הבקשה להלוואה לא הייתה מסורבת בשל המלחמה, שפרצה רק שלושה ימים לפני מועד הגשת הבקשה".

מנגד נקבע שגם עשיית הדין העצמי מצד המוכרים, בדמות אי-מסירת הנכס חרף השלמת התמורה, וזאת למשך 376 ימים, מהווה הפרת חוזה. ואולם בפסק הדין צוין שאין להעניק לקונים יותר ממה שתבעו, ולכן מגיע להם פיצוי עבור 320 ימי איחור בלבד. מן העבר השני, הובהר שהמוכרים הגזימו בתיאור האיחור בתשלום, שהועמד בפסק הדין על 227 ימים ולא יותר.

ברמת התוצאה, ולאחר קיזוז הפיצוי המוסכם, נפסקו לטובת המוכרים 227 אלף שקל, בעוד שלקונים נפסקו בגין האיחור במסירה 320 אלף שקל, בתוספת 43,220 שקל בגין ליקויים בנכס. לסיכום, המוכרים יפצו את הרוכשים ב-136,220 שקל, בתוספת 18 אלף שקל הוצאות משפט.