בית משפט השלום בבאר שבע נענה לאחרונה לבקשה של חייבת והורה לחדש את הליך חדלות הפירעון שבוטל בשל ההתנהלות שלה. השופט מנחם שח"ק נתן משקל למשבר האישי שלדבריה הביא אותה להזניח את ההליך, והתנה את חידושו בתשלום מלוא הפיגורים ובהגשת כל הדוחות החסרים.

הליך חדלות הפירעון הראשון בוטל על ידי בית המשפט במאי 2026 בשל מחדלים רבים שצברה. לדברי הנאמן עו"ד אורון קרן, הוגשו נגדה עשר תביעות חוב בסכום כולל של 204,873 שקל, שטרם נבדקו.

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לאחר הביטול החליפה החייבת ייצוג וביקשה באמצעות עו"ד יצחק בן עמרם להחזיר אותה להליך. לדבריה, משבר אישי שפקד אותה גרם לה להזניח את חובותיה. היא ביקשה להסדיר את המחדלים באופן מיידי והציעה לסלק את הפיגורים, שהצטברו עד נובמבר 2026, להגיש דוחות מלאים בצירוף אסמכתאות ולהתייצב לבירור כנדרש.

הנאמן בתיק סבר כי הבקשה והתצהיר שתמך בה אינם מצדיקים את ביטול ההחלטה, חרף המצוקה הרגשית שתוארה בהם. הוא הצביע גם על הקושי שנוצר מכך שהבקשה הוגשה כחמישה חודשים לאחר ביטול ההליך.

עם זאת, בהתחשב בכך שמדובר בהליך הראשון של החייבת ובנכונותה להסדיר מיד את המחדלים, הוא הותיר את ההכרעה לשיקול דעת בית המשפט. תגובתו הוגשה בהסכמת באת כוח הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, עו"ד יפעת איטח-טוכטרמן.

השופט שח"ק קבע כי הנימוקים שהציגה החייבת לא מצדיקים את מה שתיאר כ"התעלמות מוחלטת מחובותיה בהליך". הוא ציין שרבים מהנכנסים להליכי חדלות פירעון מתמודדים עם קשיים ניכרים ובכל זאת ממלאים את חובותיהם.

עם זאת, לאחר ששקל את מצבה האישי הנטען ואת עמדת הנאמן והממונה, נעתר לבקשה לפנים משורת הדין והורה להחיות את ההליך ואת צו פתיחת ההליכים בכפוף לתנאים.

עד 15 בנובמבר 2026 על החייבת לשלם את מלוא חוב הפיגורים ולהגיש את כל הדוחות השוטפים בצירוף אסמכתאות מלאות, ממועד מתן הצו המקורי ועד מועד ההחלטה, כולל התקופה שבה ההליך היה מבוטל.

עליה לשלם מעתה את התשלום החודשי במועד ולהוסיף עליו תשלומים של לפחות 200 שקל בחודש עד להשלמת הסכום הנוסף של 3,000 שקל. הנאמן יעקוב אחר התנהלותה ויגיש לבית המשפט עדכון והמלצה בדבר המשך ההליך בחלוף שישה חודשים, ולא יאוחר מ-20 במאי 2027.