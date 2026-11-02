בית משפט השלום בחיפה קבע לאחרונה שקבוצת עזריאלי וחברת הביטוח מנורה יפצו בכ-350 אלף שקל נערה שלפני כשמונה שנים נפצעה ברגלה במשחקייה בקניון בקריית אתא. השופטת מאג'דה ג'ובראן-מורקוס קבעה שהרשת התרשלה בתחזוקת המתקן.

התאונה התרחשה ביולי 2018, כשהילדה, אז בת 9.5, בילתה במשחקייה עם חברתה. במהלך שימוש במתקן המורכב מגלילים מסתובבים נלכדה כף רגלה השמאלית ברווח ביניהם. היא פונתה באמבולנס לבית החולים כרמל, שם אובחנו שלושה שברים בעצמות המסרק עם תזוזה. רגלה קובעה בסד גבס והיא שוחררה לביתה באותו יום. בהמשך נזקקה למעקב אורתופדי ולטיפולי פיזיותרפיה.

אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

הנערה סיפרה שהתקדמה בזחילה על הגלילים, עד שרגלה נכנסה ביניהם ונתקעה. הנתבעות טענו בין היתר כי הגרסה בדבר זחילה היא "עדות כבושה", והפנו לאמירה מוקדמת של בא-כוחה שלפיה הלכה על המתקן. הן גם טענו להרחבת חזית, לנוכח אמירתו בדיון מקדמי כי אינו טוען לפגם במתקן.

אבל השופטת קיבלה את גרסת הנערה וקבעה כי בעדותה רק פירטה והבהירה את נסיבות התאונה. גם הטענה להרחבת חזית נדחתה: העובדות בדבר הליקויים והיעדר התחזוקה עלו דווקא מתצהירי הנתבעות, ולכן לא מדובר בטענות שהפתיעו אותן ומנעו מהן להתגונן.

אף שהנערה לא הגישה חוות דעת בטיחות, נפסק כי יש להעביר לעזריאלי את הנטל להוכיח שלא התרשלה, בהתאם לסעיף 41 לפקודת הנזיקין. נקבע כי לנערה לא הייתה ידיעה מלאה על הסיבה להילכדות רגלה, שהמתקן היה בשליטתה המלאה של עזריאלי, וכי התאונה מתיישבת יותר עם היעדר זהירות סבירה.

עזריאלי לא הראתה שהתקשרה עם חברת תחזוקה לביצוע בדיקות חודשיות כנדרש בתקן. דוח בדיקה שנתית שהציגה לא הספיק כדי להחליף את דוחות התחזוקה השוטפים. בנוסף, המצהיר מטעמה לא התייצב לעדות והיא ויתרה על העדתו.

מעדות מנכ"ל רשת המשחקיות פעלטון עלה כי כבר בנובמבר 2017 נשלחה לקניון הצעה להחלפת חמישה גלילים בשל ליקויים, בסך 5,441 שקל, אך התשובה הייתה שאין כוונה לתקן. הוא הוסיף שלאחר שהחברה קיבלה את המשחקייה לחזקתה, היא שופצה מהיסוד בשל מצבה הלא תקין.

השופטת דחתה גם את הטענה שיש לייחס אשם תורם לאם, שהשאירה את בתה במשחקייה ופנתה לעיסוקיה בקניון. נקבע שלא הוכחה רשלנות מצדה, ושגם נוכחותה במקום לא הייתה מונעת את התאונה.

מומחה מטעם בית המשפט קבע לנערה נכות צמיתה של 10%, תוך התחשבות בהחמרה צפויה בעתיד. השופטת העמידה את הנכות התפקודית על 6.5%, בין היתר משום שבבדיקה נמצאו הליכה תקינה וללא הגבלת תנועה.

הפיצוי הכולל הועמד על 350 אלף שקל, ובכללו 261 אלף שקל בגין הפסדי שכר לעתיד, 37 אלף שקל בגין הפסדי פנסיה ו-40 אלף שקל בגין נזק לא ממוני. נוסף לשכר הטרחה, עזריאלי ומנורה חויבו להחזיר את אגרת המשפט והוצאות המומחים ששילמה התובעת. התביעה וההודעה לצד שלישי נגד פעלטון נדחו, ולעזריאלי ולמנורה נפסק חיוב נוסף של 10,000 שקל בהוצאותיה.