בית משפט השלום בתל אביב הורה לאחרונה על פינוי דייר מוגן מחנות נברשות שבה החזיק מאז פטירת אביו לפני כ-27 שנים. השופטת מירב קנזי-נאמן קבעה שהבן אמנם קיבל מעמד של דייר מוגן לאחר מות אביו, אך בשנים האחרונות חדל להפעיל את העסק ונטש את המקום.

מדובר בחנות ברחוב החלוצים בתל אביב, שבה הפעיל האב בית מלאכה וחנות לנברשות וגופי תאורה. הוא החזיק בנכס כדייר מוגן משנת 1978, ולאחר מותו ב-1999 החליף אותו ושילם דמי שכירות של 250 שקל בחודש.

אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

במקביל עבד הבן במשך שנים כמהנדס מזון וכסגן מנהל מחלקת רישוי עסקים בעיריית חולון, עד שפרש לגמלאות בשנת 2012.

בספטמבר 2024 הגיש בעל הנכס, באמצעות עו"ד יחזקאל חרלף, תביעת פינוי. לטענתו, הבן לא הפך לדייר מוגן משום שלא המשיך לנהל את העסק של אביו, ולחלופין נטש את החנות. להוכחת טענותיו הציג צילומים ממועדים שונים שבהם נראתה החנות סגורה, והצביע על שלט "מכירת חיסול המלאי" שנותר בחזיתה.

מנגד טען הבן באמצעות עו"ד אליסה אלה מריל אורנים, כי הוא ממשיך להפעיל את העסק המשפחתי, שבו עבד לצד אביו מצעירותו. לדבריו, הוא מגיע לחנות כמה פעמים בשבוע, אך נוכחותו פחתה בשל המלחמה ומצבו הבריאותי. הוא הוסיף כי מדובר בבית מלאכה אמנותי, שבו מבוצעות עבודות עדינות שאינן מחייבות צריכת חשמל משמעותית.

אבל השופטת העדיפה את גרסת בעל הנכס. היא ציינה כי הצילומים שהציג מלמדים שהחנות הייתה סגורה במועדים רבים, וכי חשבונות החשמל הצביעו על צריכה אפסית לאורך תקופות ממושכות.

גם החשבוניות שהציג הבן לא שכנעו אותה. בפסק הדין פורטו עשרות חשבוניות שנשאו מספרים ותאריכים זהים, אך סכומים שונים. השופטת קבעה כי הסבריו אינם מניחים את הדעת וכי כ-60 חשבוניות נמצאו בלתי מהימנות. בנוסף, הבן לא הביא לעדות לקוחות, ספקים או שכנים שיתמכו בטענתו לפעילות עסקית במקום.

עם זאת נדחתה טענתו העיקרית של בעל החנות, שלפיה הבן מעולם לא רכש מעמד של דייר מוגן. נקבע כי לאחר מות האב הוא המשיך להפעיל את העסק, ולכן הפך ל"דייר נגזר". אלא שבהמשך חדל לעשות שימוש עסקי בנכס, ללא כוונה מוכחת לשוב ולהפעילו.

למרות קבלת תביעת הפינוי, השופטת העניקה לבן "סעד מן הצדק הפוך", בהתחשב בזיקה המשפחתית ארוכת השנים לחנות, בתשלום דמי השכירות כסדרם ובהשתהות בעל הנכס בהגשת התביעה.

לפיכך נקבע כי בעל החנות יפקיד 125 אלף שקל בנאמנות, והבן יפנה את הנכס בתוך 30 יום מההפקדה. מנגד חויב הבן לשלם לבעל החנות הוצאות משפט בסך 15 אלף שקל.