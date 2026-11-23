בית משפט השלום בבאר שבע חייב לאחרונה יזמית בנייה לשלם כ-160 אלף שקל לבני זוג שרכשו ממנה בית ביישוב באר אורה שבערבה, אך קיבלו אותו באיחור של יותר מעשרה חודשים. השופט יורם ברוזה קבע שהחברה כפתה עליהם לחתום על הסכם פשרה שבמסגרתו ויתרו על זכויותיהם, תוך שהיא מסרבת למסור להם את הנכס אף ששילמו את מלוא התמורה.

במרץ 2021 חתמו בני הזוג על הסכם לרכישת בית ביישוב תמורת 1.98 מיליון שקל. לפי ההסכם, הוא היה אמור להימסר להם כעבור שנה, במרץ 2022, אך בפועל הם קיבלו את המפתח רק בפברואר 2023.

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לקראת סוף 2022, כשהאיחור כבר הגיע לשמונה חודשים, החלו הצדדים לנהל משא ומתן על פיצוי. החברה הציעה תחילה 30 אלף שקל ובהמשך הכפילה את הצעתה ל-60 אלף שקל, בעוד הרוכשים דרשו 144 אלף שקל בהתאם לחישוב שערכו לפי חוק המכר.

בינואר 2023 העבירו בני הזוג ליזמית את יתרת התמורה, בסך כ-265 אלף שקל, וביקשו לתאם את מסירת הבית. אלא שהיא התנתה את קבלת המפתח בחתימתם על הסכם פשרה, שבמסגרתו יוותרו על טענותיהם כלפיה. היא הזהירה כי אם לא יחתמו, הבית יימכר לאדם אחר.

לבסוף חתמו הרוכשים על ההסכם וקיבלו את המפתח. ביוני 2024 הגישו תביעה בסך כ-435 אלף שקל, שבה דרשו פיצוי על האיחור, החזר הפרשי הצמדה למדד תשומות הבנייה, פיצוי על התייקרות המשכנתה ועוגמת נפש.

מנגד טענה היזמית שמדובר בפשרה מסחרית שהושגה לאחר משא ומתן בין צדדים מיוצגים. לדבריה העיכוב במסירה נבע בין היתר מהתנהלות חברת החשמל והמועצה האזורית, ולא היה בשליטתה.

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אבל השופט ברוזה קבע שהסכם הפשרה נעדר תוקף משפטי. הוא הדגיש כי גם לאחר שהרוכשים שילמו את מלוא התמורה, החברה סירבה למסור להם את הבית ללא חתימה על כתב הוויתור: "בכל דרך שמסתכלים על זה, הנתבעת כפתה על התובעים לחתום על ההסכם".

הוא ציין שבני הזוג חשו שהחברה מחזיקה את ביתם כבן ערובה, בשעה שהם מתגוררים בדיור זמני באילת, ובנם כבר נרשם לבית ספר באזור מגוריהם המתוכנן.

גם הטענות בדבר עיכובים מצד גורמים חיצוניים נדחו. בפסק הדין נכתב שהחברה לא הציגה ראיות מספקות המצדיקות פטור מפיצוי, וכי הבית לא היה ראוי למגורים במועד קבלת אישור האכלוס, משום שטרם חובר לחשמל.

בהתאם לכך נקבע שהרוכשים זכאים לפיצוי של 119.5 אלף שקל בגין האיחור. לאחר ניכוי 60 אלף שקל שכבר קיבלו, והוספת הפרשי הצמדה וריבית, חויבה החברה לשלם כ-74 אלף שקל ברכיב זה. בנוסף נפסקו להם כ-37.5 אלף שקל בגין התייקרות מדד תשומות הבנייה ו-15 אלף שקל עבור עוגמת הנפש שנגרמה מהתנהלות החברה במשא ומתן. הדרישה לפיצוי בגין התייקרות המשכנתה נדחתה.

בסך הכול חויבה היזמית לשלם לבני הזוג 124,700 שקל, בתוספת שכר טרחת עו"ד בסך 30 אלף שקל, הוצאות משפט של 3,000 שקל והחזר אגרה והוצאות מומחים.