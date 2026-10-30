ינקי קוינט, לשעבר מנהל רשות מקרקעי ישראל, ירוויח 100 אלף שקל ברוטו בחודש כיו"ר הדירקטוריון הפעיל של השותף הכללי בניו-מד אנרג'י, וזאת במשרה של 70% בלבד. כך עולה מזימון לאסיפה מיוחדת של מחזיקי היחידות בשותפות, שדווח לבורסה.

השכר שנקבע לו חורג ממדיניות התגמול של השותפות, ולכן נדרש לו אישור מיוחד של המחזיקים. לפי מדיניות התגמול, התקרה לשכר של יו"ר פעיל במשרה מלאה היא 120 אלף שקל בחודש. בהיקף של 70% מדובר ב-84 אלף שקל. השכר של קוינט יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן ויתעדכן כל שלושה חודשים, והשותפות היא שתישא במלוא עלות העסקתו.

ינקי קוינט ויצחק תשובה ( צילומים: יואב דודקביץ, יח"צ )

מעבר למשכורת, קוינט צפוי לקבל 561,657 אופציות לא סחירות, שיבשילו בשלוש מנות שנתיות שוות. מחיר המימוש של המנה הראשונה הוא 17.15 שקל, והוא יעלה ב-5% בכל אחת מהמנות הבאות. השותפות מעריכה את שווי ההטבה בכמיליון שקל בשנה. החל מ-2027 הוא יוכל לקבל גם בונוס שנתי של עד 560 אלף שקל, בכפוף לעמידה ביעדים שייקבעו מראש. השותפות מעריכה את עלות העסקתו הכוללת, בלי בונוסים, בכ-2.81 מיליון שקל בשנה.

החבילה כוללת גם מענק הסתגלות של עד שש משכורות, אם יסיים את תפקידו אחרי שנה לפחות, וכן רכב, קרן השתלמות, ביטוח בריאות פרטי, ביטוח נושאי משרה וכתבי שיפוי ופטור. ההסכם הוא לתקופה בלתי קצובה, וכל צד רשאי לסיים אותו בהודעה של שלושה חודשים מראש.