בית משפט השלום בהרצליה חייב לאחרונה מפעל זכוכית ואת חברת הביטוח הפניקס לפצות בכ-312 אלף שקל עובד תחזוקה כבן 60 שנפצע ממסור חשמלי במהלך גיזום עצים במתחם. הסכום יצטרף לתגמולי ביטוח לאומי בסך כ-115 אלף שקל שלהם זכאי הנפגע, ולשכר טרחת עו"ד בסך כ-74 אלף שקל.

התאונה התרחשה במאי 2018: התובע הועסק במפעל כאיש אחזקה ותיקון של מכונות הייצור. לדבריו, אחד מבעלי המפעל ביקש ממנו לגזום ענפי עצים שבלטו לשביל החניה ושרטו את מכוניתו.

אילוסטרציה ( צילום: Shutterstock )

הוא לקח מסור דיסק חשמלי מהמחסן, ולאחר שגזם שני עצים ללא קושי, המשיך לשלישי. אלא שכאן נתקל המסור בגורם קשיח, ניתז לעבר ידו השמאלית ובהמשך פגע בירכו הימנית וגרם לחתך עמוק. העובד הגיע מדמם למשרד הקבלה במפעל וביקש להזמין אמבולנס.

אחד מבעלי המפעל העניק לו טיפול ראשוני והניח חוסם עורקים על רגלו, עד שפונה לבית החולים קפלן, שם אושפז למשך יומיים ועבר ניתוח לתפירת הפגיעה העמוקה בירך.

בתביעה טען שעבודות גינון לא היו חלק מתפקידו, וגם לא ניתנו לו הכשרה מתאימה או אמצעי מיגון. הוא הסביר שציית להוראת המעסיק מחשש שיפוטר, ותיאר אותו כאדם קשוח שלא ניתן לסרב לדרישותיו.

מנגד טענו המפעל והפניקס כי העובד היה איש מקצוע מנוסה שהכיר את כלי העבודה, והתאונה נגרמה בשל חוסר תשומת לבו. ההגנה הציגה סרטוני מעקב שבהם נראה התובע מבצע פעולות פיזיות, בניסיון לערער על טענותיו למגבלות תפקודיות.

אבל השופט יוסי ברכיה קבע שהמעסיקה התרשלה כשהטילה על העובד משימה שלא הייתה בתחום אחריותו, באמצעות כלי שאינו מתאים לגיזום עצים, וזאת מבלי להדריך אותו או לספק לו ציוד מגן הולם. נקבע כי החברה הפרה גם חובות בטיחות הקבועות בתקנות.

עם זאת, לעובד יוחס אשם תורם של 10%, משום שבחר בעצמו את המסור מבלי לוודא את התאמתו, ולא ביקש הנחיות בטיחות. מנגד, ניתן משקל לחששו לסרב למעסיק ולאבד את פרנסתו.

השופט אימץ את קביעת מומחה בית המשפט שלפיה נותרה לעובד נכות קבועה בשיעור כ-23%. המומחה הגדיל את שיעור הנכות במהלך עדותו, לאחר שהודה כי לא העניק בתחילה נכות בגין הגבלה ביישור הברך. השופט דחה את טענת הנתבעים שלפיה העובד העמיד פני צולע.

אף שהתובע הצליח בהמשך להשתכר יותר מכפי שהרוויח לפני התאונה, נקבע כי מגבלותיו עלולות לפגוע בכושר השתכרותו בעתיד. נזקיו הוערכו ב-475 אלף שקל בגין הפסדי השתכרות ופנסיה, עזרת הזולת, הוצאות רפואיות וכאב וסבל.

לאחר הפחתת האשם התורם נותרו כ-427 אלף שקל, שמהם ינוכו תגמולי הביטוח הלאומי, בסך 115,438 שקל, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית. לבסוף חויבו המפעל והפניקס, ביחד ולחוד, בשכר טרחת עו"ד בשיעור 20% בתוספת מע"מ, בעלויות חוות הדעת ובאגרת המשפט.