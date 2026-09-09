משרד החקלאות ישקיע 24 מיליון שקל בהקמת מתקן מבוקר באילת לגידול ביצים ודגיגי טונה, בשותפות עם המכון לחקר ימים ואגמים של ישראל. מדובר בפרויקט "דגיגי הטונה הלאומי" כשהיעד: בתוך כחמש שנים להגיע לייצור מסחרי ולפתח תעשייה שתשרת את ישראל ותייצא דגיגים לעולם.

משרד החקלאות ישקיע 24 מיליון שקל בהקמת מתקן מבוקר באילת לגידול ביצים ודגיגי טונה, בשותפות עם המכון לחקר ימים ואגמים של ישראל. מדובר בפרויקט "דגיגי הטונה הלאומי" כשהיעד: בתוך כחמש שנים להגיע לייצור מסחרי ולפתח תעשייה שתשרת את ישראל ותייצא דגיגים לעולם.

ישראל רוצה להפוך לראשונה למגדלת דגי טונה: משרד החקלאות ישקיע 24 מיליון שקל בהקמת מתקן מבוקר באילת לגידול ביצים ודגיגי טונה, בשותפות עם המכון לחקר ימים ואגמים של ישראל. מדובר בפרויקט "דגיגי הטונה הלאומי" כשהיעד: בתוך כחמש שנים להגיע לייצור מסחרי ולפתח תעשייה שתשרת את ישראל ותייצא דגיגים לעולם.

הבוקר (רביעי) נחתם באילת ההסכם בין משרד החקלאות וביטחון המזון לבין המכון לחקר ימים ואגמים לישראל בע"מ (חיא"ל), להקמתו של הפרויקט. כיום נשען גידול הטונה בעולם במידה רבה על לכידה וגידול של דגים מהטבע. במסגרת הפרויקט יוקמו ארבעה מיכלים יבשתיים, שבהם יאוכלסו דגי טונה ויאוקלמו כלהקות רבייה. לצדם יפעלו מערכות לטיפול ולשימוש חוזר במים ומערך לגידול הדגיגים משלב הבקיעה ועד לקבלת דגיגים המוכנים להעברה לחוות.

הבוקר (רביעי) נחתם באילת ההסכם בין משרד החקלאות וביטחון המזון לבין המכון לחקר ימים ואגמים לישראל בע"מ (חיא"ל), להקמתו של הפרויקט. כיום נשען גידול הטונה בעולם במידה רבה על לכידה וגידול של דגים מהטבע. במסגרת הפרויקט יוקמו ארבעה מיכלים יבשתיים, שבהם יאוכלסו דגי טונה ויאוקלמו כלהקות רבייה. לצדם יפעלו מערכות לטיפול ולשימוש חוזר במים ומערך לגידול הדגיגים משלב הבקיעה ועד לקבלת דגיגים המוכנים להעברה לחוות.

הבוקר (רביעי) נחתם באילת ההסכם בין משרד החקלאות וביטחון המזון לבין המכון לחקר ימים ואגמים לישראל בע"מ (חיא"ל), להקמתו של הפרויקט. כיום נשען גידול הטונה בעולם במידה רבה על לכידה וגידול של דגים מהטבע. במסגרת הפרויקט יוקמו ארבעה מיכלים יבשתיים, שבהם יאוכלסו דגי טונה ויאוקלמו כלהקות רבייה. לצדם יפעלו מערכות לטיפול ולשימוש חוזר במים ומערך לגידול הדגיגים משלב הבקיעה ועד לקבלת דגיגים המוכנים להעברה לחוות.

אכלוס המתקן צפוי להתחיל בתוך כשנתיים. לאחר מכן יתמקד המחקר בפיתוח שיטות לרבייה מבוקרת ובשיפור שרידות הדגיגים. לפי הערכות משרד החקלאות וביטחון המזון, בתוך כחמש שנים ניתן יהיה להשלים חלק משמעותי מפערי המחקר והפיתוח ולהתקדם לייצור מסחרי. בטווח של כעשור עשוי הפרויקט להניח תשתית לתעשייה ישראלית עתירת ידע שתספק דגיגים לחוות בישראל ולשווקים בין-לאומיים.

אכלוס המתקן צפוי להתחיל בתוך כשנתיים. לאחר מכן יתמקד המחקר בפיתוח שיטות לרבייה מבוקרת ובשיפור שרידות הדגיגים. לפי הערכות משרד החקלאות וביטחון המזון, בתוך כחמש שנים ניתן יהיה להשלים חלק משמעותי מפערי המחקר והפיתוח ולהתקדם לייצור מסחרי. בטווח של כעשור עשוי הפרויקט להניח תשתית לתעשייה ישראלית עתירת ידע שתספק דגיגים לחוות בישראל ולשווקים בין-לאומיים.

אכלוס המתקן צפוי להתחיל בתוך כשנתיים. לאחר מכן יתמקד המחקר בפיתוח שיטות לרבייה מבוקרת ובשיפור שרידות הדגיגים. לפי הערכות משרד החקלאות וביטחון המזון, בתוך כחמש שנים ניתן יהיה להשלים חלק משמעותי מפערי המחקר והפיתוח ולהתקדם לייצור מסחרי. בטווח של כעשור עשוי הפרויקט להניח תשתית לתעשייה ישראלית עתירת ידע שתספק דגיגים לחוות בישראל ולשווקים בין-לאומיים.