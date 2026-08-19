פלסטיני שהועסק בעבודות חשמל ותבע מהמעביד כמעט חצי מיליון שקל בגין זכויות סוציאליות, ייאלץ להסתפק בפחות מעשירית הסכום – כך קבע לאחרונה בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב. השופטת רעות שמר בגס דחתה את טענתו שלפיה הועסק במשרה מלאה במשך חמש שנים בשכר הגבוה מזה שהציג המעסיק.

מדובר בתושב שכם בן 30 שעבד אצל בעל עסק לעבודות חשמל באתרי בנייה שונים ברחבי הארץ. במהלך 2022 הוא התפטר והגיש תביעה על סך כ-438 אלף שקל.

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באמצעות עו"ד מיכאל פוסטרנק הוא טען שהועסק אצל הנתבע במשך כחמש שנים, במשרה מלאה ואף יותר מכך, תמורת 450 שקל ליום. בין יתר הזכויות שתבעו היו שעות נוספות, הפקדות לפנסיה ודמי חופשה.

מנגד טען המעסיק באמצעות עו"ד עדן חן-תוהמי שהתובע עבד אצלו למשך מחצית התקופה הנטענת, כלומר שנתיים וחצי בלבד. בנוסף, לדבריו, הוא עבד במשרה חלקית בלבד בשיעור 77%.

המעסיק הכחיש גם את השכר היומי הנטען, שלגרסתו עמד על 350 שקל בלבד. הוא התעקש שזכויותיו הסוציאליות של העובד שולמו לו במלואן.

ואכן, השופטת שמר בגס מצאה לנכון לדחות כ-90% מהתביעה. זאת לאחר שהדפה את גרסת העובד שלפיה הועסק אצל הנתבע לאורך חמש שנים, במשרה מלאה ואף יותר – כביכול 232 שעות בחודש – ובשכר יומי של 450 שקל.

"התובע לא הציג ראשית ראיה כדוגמת התכתבות, הודעות טקסט, פלטי שיחות טלפון בינו לבין הנתבע, או דוחות איכון, שיש בהם כדי ללמד על כך שתקופת עבודתו אצל הנתבע החלה בשנת 2017", כתבה.

צילום: ניב קנטור

מנגד, צוין בפסק הדין, מרישומי נוכחות מטעם המעסיק עלה שהתובע החל לעבוד אצלו רק במרץ 2020. נקבע שעדות המעסיק אמינה וגרסתו "קוהרנטית והתיישבה עם הראיות שהציג".

לפיכך פסקה השופטת כי תקופת עבודתו של התובע הייתה למשך 31 חודשים בלבד, ואת שכרו היומי העמידה כגרסת מעסיקו לשעבר, על 350 שקל ליום.

בסוגיית השעות הנוספות נקבע, על סמך הודאת העובד, כי הלכה למעשה הועסק למשך שמונה שעות באמצע השבוע, ומכאן שאינו זכאי לגמול שעות נוספות עבור ימים אלה. כל שנפסק לעובד בגין שעות נוספות היה עבור ימי שישי שבהם הועסק למשך יותר משעתיים (שכן אז היקף המשרה עובר את 42 השעות השבועיות, באופן המזכה על פי חוק בגמול שעות נוספות).

פסק הדין נחתם בחיוב בעל העסק לעבודות חשמל לשלם לעובד לשעבר זכויות סוציאליות בהיקף של 48,515 שקל, המהווים כ-11% בלבד מסכום התביעה המקורי. עוד חויב המעסיק לשלם לתובע הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך כולל של 7,000 שקל.