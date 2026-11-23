עובד חברת חשמל שנפצע כשמעד על בור במדרכה בחיפה יפוצה בכ-357 אלף שקל: שופטת השלום בעיר טלי מירום קבעה לאחרונה שהעירייה, שהתרשלה בתחזוקת המקום, תשלם 57 אלף שקל, שיתווספו לתגמולי ביטוח לאומי בסך כ-300 אלף שקל שקיבל בעקבות התאונה.

האירוע התרחש בדצמבר 2018 כשהתובע, אז כבן 54, הגיע עם כלי רכב של העבודה למוסך חברת החשמל באזור חוף שמן בחיפה. כשיצא מהמוסך גילה שהצומת חסום במשאיות כבדות, וירד מהמכונית על מנת לסייע בהכוונתן ובפינוי הצומת.

אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

הוא סיפר שעלה על המדרכה ורגלו נכנסה לבור שהוצף במי גשם וחצץ. הוא נפל בעוצמה ונפגע ברגלו ובכתפיו כשניסה לבלום את הנפילה בידיו. לטענתו, התאונה נגרמה בשל התרשלות העירייה בתחזוקת המדרכה. הוא הוסיף שנאלץ לפרוש מעבודתו בחברת החשמל, ונגרמו לו הפסדי שכר משמעותיים. לתביעתו הצטרף ביטוח לאומי, שדרש מהעירייה להשיב לו את התגמולים ששילם לנפגע.

מנגד הכחישה העירייה את אחריותה וטענה שלא היה מפגע במקום. לחלופין ביקשה לייחס לעובד אשם תורם משמעותי. עוד טענה כי פרישתו מעבודתו אינה קשורה לתאונה.

אבל השופטת מירום קיבלה את גרסת העובד באשר לנסיבות נפילתו. היא הסתמכה בין היתר על תמונות המדרכה המשובשת, תיעוד הפגיעה שנשלח בווטסאפ ביום התאונה וסרטון אבטחה שתמך בגרסתו, אף שהנפילה עצמה לא תועדה.

נקבע כי המדרכה, שחלקים ממנה לא היו סלולים ואבני השפה שלה היו שבורות או חסרות, היוותה מפגע בטיחותי ממשי. היא ציינה שהעירייה לא הציגה ראיות על טיפול במפגע: "דומני כי לא יכול להיות ספק בכך, שמדרכה לא סלולה, עם אבן שפה שבורה בשולי מדרכה, במיוחד בירידה אל מעבר החציה, מקום מעבר של עוברים ושבים, הינו מפגע היוצר סיכון של ממש לנפילה ולפגיעה, סיכון שהתממש במקרה דנא".

בפסק הדין יוחס לתובע אשם תורם של 10%, בנימוק שהיה עליו להיזהר יותר בהליכתו ביום גשום. באשר לנזק, בית המשפט אימץ את קביעת מומחה מטעמו שלפיה נותרה לו נכות קבועה של 10% בכתף ימין. מנגד, נקבע כי הפגיעה בכתף שמאל אינה קשורה לתאונה.

השופטת דחתה את טענת התובע שנאלץ לפרוש מעבודתו בחברת החשמל בשל הפגיעה, בין היתר משום שלא הציג אישור רפואי תעסוקתי או ראיות מספקות לכך. נזקיו הוערכו ב-207.5 אלף שקל, מתוכם 140 אלף שקל בגין גריעה מכושר ההשתכרות, 40 אלף שקל בגין כאב וסבל והיתרה עבור הפסדי פנסיה, עזרה והוצאות.

לאחר ניכוי האשם התורם הועמד הפיצוי על 186,750 שקל. בהתאם להוראות חוק הביטוח הלאומי, העירייה חויבה לשלם לתובע 46,688 שקל, והסכום יצטרף לתגמולי ביטוח לאומי שלהם נמצא זכאי בסך כ-299 אלף שקל. בנוסף חויבה העירייה לשלם לו שכר טרחת עו"ד בסך 11,018 שקל והוצאות משפט.