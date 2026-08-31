קבלן שרשום במשך שנים בפנקס הקבלנים עלול להניח שרישיונו יעמוד בסיכון ממשי רק אם הורשע בעבירה או לפחות אם הוגש נגדו כתב אישום. תיקון 8 לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, שנכנס לתוקף בדצמבר 2024, הרחיב את סמכויות הרשם והוסיף עילה מפורשת המאפשרת לפעול גם על בסיס המלצה משטרתית.

התיקון העניק לרשם הקבלנים סמכות שלא לרשום קבלן, או לבטל את רישומו, אם השתכנע על בסיס המלצה בכתב של קצין משטרה בכיר כי הוא מעורב במעשים העלולים לפגוע בשלום הציבור ובביטחונו או לגרום פגיעה מהותית בענף. במילים אחרות, ההליך הוא מנהלי-רגולטורי, ולא נדרש להמתין בהכרח להכרעה פלילית.

אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

הרקע לתיקון הוא חדירת גורמי פשיעה לענף הבנייה והקושי להתמודד עם תופעות כמו גביית דמי חסות (פרוטקשן), איומים על קבלנים, דחיקתם מפרויקטים והטיית מכרזים. במקרים כאלה, המידע שבידי המשטרה עשוי להיות מודיעיני וחסוי, ולעיתים לא ניתן לחשוף אותו במלואו בפני הקבלן מבלי לפגוע במקורות או בפעילות משטרתית.

עם זאת, המלצת המשטרה אינה אמורה להביא אוטומטית לשלילת הרישיון. החוק מחייב את רשם הקבלנים להפעיל שיקול דעת ולבחון, בין היתר, את מהות המעשים והיקפם, חומרתם ונסיבותיהם, את הזיקה שלהם לעיסוק הקבלני, אם מדובר במעשים המהווים עבירה, ואת חלוף הזמן. לפני קבלת החלטה יש לתת לקבלן הזדמנות לטעון את טענותיו, ואם הוא מעלה טענות הנוגעות להמלצת המשטרה, על הרשם להעבירן להתייחסותו של קצין משטרה בכיר לפני קבלת ההחלטה.

השלכות כבדות לקבלנים

הקושי מתחדד כאשר ההחלטה מבוססת על מידע שהקבלן עצמו אינו רשאי לראות במלואו. פסק דין שניתן ביולי 2026 בבית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב בעניין תוראב השקעות ופיתוח עסק בדיוק בנקודה הזאת.

רשם הקבלנים ביטל את רישום החברה לאחר שקיבל המלצה משטרתית ומידע שלפיו החברה נקשרת, לפי הנטען, לארגון הפשיעה אבו לטיף ולפעילות הקשורה בהטיית מכרזים. ועדת הערר קיבלה את הערר, ביטלה את החלטת הרשם והורתה להשיב את החברה לפנקס הקבלנים, לאחר שקבעה כי החומר החסוי שעליו התבססה ההחלטה לא הוצג לכל חברי הוועדה.

צילום: אודיאל קרמר

ואולם, בית המשפט קיבל לאחרונה את ערעור המדינה וקבע כי יו"ר ועדת הערר מוסמך, על דעת יתר חברי הוועדה, לעיין לבדו בחומר החסוי, ואף בחומר גולמי שלא הוצג לרשם הקבלנים, בעוד יתר חברי הוועדה ייחשפו לחומר הגלוי ולפרפרזה מתומצתת. תפקיד היו"ר, לפי פסק הדין, הוא לבחון את החומר ולשקף ליתר חברי הוועדה, במגבלות הסודיות, אם החומר החסוי תומך בפרפרזה שהוצגה להם.

חשוב לא פחות: בית המשפט לא הכריע אם הטענות נגד החברה נכונות ולא קבע לגופו של עניין כי היה מוצדק לבטל את רישיונה. הוא הכריע בשאלת הסמכות והחזיר את הדיון לוועדת הערר. עד להכרעה מחודשת נותרה החלטת רשם הקבלנים על ביטול הרישום בתוקף.

המשמעות לקבלנים רחבה יותר מהמקרה הספציפי. רישום בפנקס הקבלנים הוא נכס עסקי מרכזי, והליך שמתחיל במידע משטרתי יכול להשפיע במהירות על היכולת של הקבלן לבצע עבודות, להתמודד במכרזים ולהמשיך התקשרויות קיימות. לכן, כאשר מתקבלת הודעה על שימוע או על כוונה לנקוט הליך מול הרשם, השאלה אינה רק אם קיימת חקירה פלילית, אלא מהי התשתית המנהלית, מה נמסר לקבלן ואילו טענות ניתן להעלות כבר בשלב הזה.

הכלים שנוספו לרשם הקבלנים נועדו לתת מענה לתופעה קשה בענף, אך השימוש בהם עשוי להיות בעל השלכות כבדות על פעילותה של חברה קבלנית. בדיוק משום כך, לצד סמכויות האכיפה, יש משמעות רבה גם להליך השימוע ולביקורת של ועדת הערר ובית המשפט.