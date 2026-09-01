בית המשפט המחוזי בנוף הגליל הורה הבוקר (שלישי) על עיכוב ביצוע פסק דין שקבע שתאומים כבני 6, ילדים להורים גרושים, יתחילו את לימודיהם בכיתה א' בבית ספר ביישוב שבו מתגורר אביהם. השופט אסף זגורי שוכנע שלעת הזו, טובת האחים להישאר בקרבת אימם ועל כן הם ילמדו ביישוב מגוריה.

בעבר גרו ההורים באותו יישוב בקו עימות, אך אחרי טבח 7 באוקטובר פונו האם והילדים, בעוד האב נשאר בבית ושירת במילואים. בינואר האחרון המליצה ועדת תסקירים כי התאומים ישובו ב-1 בספטמבר להתחנך במקום מגורי האב. ואכן, לפני כשבועיים אימץ בית המשפט למשפחה בקריית שמונה את ההמלצות, אלא שבשלב זה פנתה האם למחוזי.

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היא טענה שהתאומים נטמעו היטב ביישוב מגוריה בשלוש השנים שמאז פרוץ המלחמה, ומעבר נוסף יגרום להם נזק רגשי חמור. לדבריה, שינוי המצב הקיים "יביאו לרגרסיה קשה במצבם הרגשי". היא הוסיפה שלמשפחה יש היסטוריה של אלימות מילולית ונפשית מצד האב.

מנגד התעקש שהותרת התאומים במקום מגורי האם "פוגעת פגיעה קשה בקשר שלהם עמו, מפרידה בינם לבין אחותם הבכורה, הלומדת ביישוב מגוריו, ומטילה עליו נטל הסעות כבד וטרטור של שעתיים בדרכים, במסגרת הסדרי השהות".

צילום: סם יצחקוב

אבל השופט זגורי העדיף את עמדת האם. הוא ציין שפסק הדין מושא הערעור אמנם נסמך על המלצת גורמי הטיפול, וכביכול מבוסס על אדנים חזקים, ואולם הוא לא מצא "כמעט כל דיון, הסבר, נימוק או פירוט" מדוע טובת הילדים אכן מצדיקה לרשום אותם ללימודים ביישוב מגורי האב דווקא.

הוא ציין שההמלצה הייתה מנוגדת לחלוטין לחוות דעת של המטפלת הפרטנית של אחד התאומים – שהזהירה מפני נסיגה בתפקודו הרגשי והחברתי אם הדבר ייצא לפועל.

"שוכנעתי כי המעבר המיידי עלול לפגוע בטובת קטינים יותר מאשר הישארות ביישוב מגורי האם ותחילת הלימודים שם עם ילדים שהכירו מגני הילדים וסביבתם החברתית המוכרת להם", כתב השופט. "בבחינת הרע במיעוטו, בנסיבות המקרה הנוכחי, היא הותרת המצב הקיים על כנו - כלומר עיכוב ביצוע פסק הדין, ומתן הוראה אופרטיבית לפתיחת הלימודים של התאומים במקום מגורי האם".

תרמה להחלטה גם העובדה שמדובר במעבר לכיתה א', שמטבעו הינו מורכב עבור הילדים, באופן שמצריך למזער את הקושי שמולו יתמודדו. לפיכך בקשת האם התקבלה, והאב חויב ב-3,000 שקל הוצאות לטובתה. דיון בהליך העיקרי, והכרעה סופית בסוגיה שעל הפרק, נקבע לשמיעה מהירה מיד לאחר החגים.