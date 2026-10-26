מיקרוסופט הודיעה היום (שני) שהיא מציעה לדרך תוכנית פרישה מרצון לשכבה רחבה מעובדיה. ענקית התוכנה פרסמה תוכנית חדשה של עזיבה מרצון לעובדים בארצות הברית, בקנדה, בהודו ובבריטניה, שדרגתם בסולם הדרגות הפנימי של החברה היא 70 ומטה. לדברי גורם שמכיר את הפרטים, כ-60 אלף עובדים זכאים להצטרף לתוכנית.

מיקרוסופט הודיעה היום (שני) שהיא מציעה לדרך תוכנית פרישה מרצון לשכבה רחבה מעובדיה. ענקית התוכנה פרסמה תוכנית חדשה של עזיבה מרצון לעובדים בארצות הברית, בקנדה, בהודו ובבריטניה, שדרגתם בסולם הדרגות הפנימי של החברה היא 70 ומטה. לדברי גורם שמכיר את הפרטים, כ-60 אלף עובדים זכאים להצטרף לתוכנית.

מיקרוסופט הודיעה היום (שני) שהיא מציעה לדרך תוכנית פרישה מרצון לשכבה רחבה מעובדיה. ענקית התוכנה פרסמה תוכנית חדשה של עזיבה מרצון לעובדים בארצות הברית, בקנדה, בהודו ובבריטניה, שדרגתם בסולם הדרגות הפנימי של החברה היא 70 ומטה. לדברי גורם שמכיר את הפרטים, כ-60 אלף עובדים זכאים להצטרף לתוכנית.

התוכנית מגיעה חצי שנה אחרי שמיקרוסופט הכריזה, באפריל, על תוכנית הפרישה המוקדמת מרצון הראשונה בתולדותיה. אותה תוכנית הוצעה לקבוצה קטנה של עובדים בארצות הברית, ובסך הכול היו זכאים לה כ-7% מעובדי החברה במדינה.

התוכנית מגיעה חצי שנה אחרי שמיקרוסופט הכריזה, באפריל, על תוכנית הפרישה המוקדמת מרצון הראשונה בתולדותיה. אותה תוכנית הוצעה לקבוצה קטנה של עובדים בארצות הברית, ובסך הכול היו זכאים לה כ-7% מעובדי החברה במדינה.

התוכנית מגיעה חצי שנה אחרי שמיקרוסופט הכריזה, באפריל, על תוכנית הפרישה המוקדמת מרצון הראשונה בתולדותיה. אותה תוכנית הוצעה לקבוצה קטנה של עובדים בארצות הברית, ובסך הכול היו זכאים לה כ-7% מעובדי החברה במדינה.

בשנים האחרונות הגדילה מיקרוסופט מאוד את ההוצאות על מרכזי נתונים, כדי לעמוד בביקוש העצום לבינה מלאכותית. החברה מספקת שירותי ענן לאנתרופיק, ל-OpenAI ולשורה ארוכה של חברות נוספות, וההשקעות הכבידו על מצבה הכספי. עם זאת, ברבעון השני דיווחו מתחרותיה בתחום הענן, אלפבית ואמזון, על תזרים מזומנים חופשי שלילי, ואילו מיקרוסופט הצליחה לשמור על תזרים חיובי.

בשנים האחרונות הגדילה מיקרוסופט מאוד את ההוצאות על מרכזי נתונים, כדי לעמוד בביקוש העצום לבינה מלאכותית. החברה מספקת שירותי ענן לאנתרופיק, ל-OpenAI ולשורה ארוכה של חברות נוספות, וההשקעות הכבידו על מצבה הכספי. עם זאת, ברבעון השני דיווחו מתחרותיה בתחום הענן, אלפבית ואמזון, על תזרים מזומנים חופשי שלילי, ואילו מיקרוסופט הצליחה לשמור על תזרים חיובי.

בשנים האחרונות הגדילה מיקרוסופט מאוד את ההוצאות על מרכזי נתונים, כדי לעמוד בביקוש העצום לבינה מלאכותית. החברה מספקת שירותי ענן לאנתרופיק, ל-OpenAI ולשורה ארוכה של חברות נוספות, וההשקעות הכבידו על מצבה הכספי. עם זאת, ברבעון השני דיווחו מתחרותיה בתחום הענן, אלפבית ואמזון, על תזרים מזומנים חופשי שלילי, ואילו מיקרוסופט הצליחה לשמור על תזרים חיובי.